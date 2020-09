Apenas un poco más de dos años después, el Congreso de la República vuelve a iniciar un procedimiento de vacancia. En el 2018 se inició el proceso contra Pedro Pablo Kuczynski tras la difusión de unos audios. Este año las bancadas buscan seguir el mismo camino contra su sucesor Martín Vizcarra, esta vez también por unos audios. La moción presentada contra el actual mandatario lleva las firmas de representantes de seis bancadas y hoy se votará su admisión.

Las bancadas que han firmado la moción suman 95 votos en total. Estas son Acción Popular (24, sin contar el voto del presidente Manuel Merino), Alianza para el Progreso (22), Fuerza Popular (15), Unión por el Perú (13), Podemos Perú (11) y Somos Perú (10).

No firmaron la moción Partido Morado, Frepap ni el Frente Amplio, grupos que en la Junta de Portavoces también se opusieron a la ampliación de la agenda del pleno para iniciar el trámite de la moción. “Que las Fuerzas Armadas, que la ciudadanía, tengan la seguridad de que actuaremos en estricto cumplimiento del orden constitucional”, dijo el presidente del Congreso, Manuel Merino, al finalizar la sesión, a las 10:16 p.m., tras anunciar que hoy sesionarán para votar la admisión de la moción de vacancia.

Varias de las firmas se decidieron luego del mensaje a la nación que dio el presidente Vizcarra ayer a las 7:00 p.m. “No hay nada ilegal, lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”, manifestó el jefe del Estado.

Vizcarra no negó las conversaciones con la aún funcionaria de Palacio de Gobierno, Karem Roca, protagonista de las tres grabaciones. “Estas grabaciones han estado 40 días dando vueltas y justo hoy las sacan. Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del Gobierno, permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones […] quieren violentar la voluntad popular”, advirtió.

La vacancia había sido conversada en la primera Junta de la Portavoces que se realizó por la mañana y también varios legisladores lo declararon en los medios. Ante ello, el jefe del Estado afirmó: “Si quieren vacarme, aquí estoy con la frente en alto y la conciencia tranquila […] no voy a renunciar, yo no me corro”.

Tras ello, los que corrieron fueron los promotores de la moción de vacancia, quienes para las 9:00 p.m. ya habían conseguido las firmas.

La “bomba”

A las 10:36 a.m., el legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa) pidió la palabra en el pleno, antes de entrar a debatir los temas de agenda. En su alocución informó sobre dos USB que recibió con tres audios –de más de dos horas de duración– que involucraban al presidente Vizcarra.

Antes de la sesión plenaria, Alarcón había reunido a los miembros de la Comisión de Fiscalización que preside para anticiparles el tema. A los más allegados les había adelantado parte del contenido la noche anterior. Sus colegas se encargaron de esparcir el rumor de la “bomba” que soltaría Alarcón. Fuentes del despacho del excontralor informaron a este Diario que los audios fueron recibidos ayer mismo a las 7:00 a.m., pero otras fuentes indicaron que se conocía de dichos audios desde hace un mes, aproximadamente. El mismo presidente Vizcarra, en su mensaje, indicó que había sido consultado sobre los audios el 29 de julio.

En el pleno se escucharon extractos de los tres audios. El más relevante fue el primero de ellos, donde se escucha al presidente Vizcarra hablando con sus asesores sobre la estrategia de defensa frente a la información de las visitas que recibió de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.

Reuniones claves

A las 11:26 a.m., tras escuchar los tres audios, el presidente del Congreso, Manuel Merino, suspendió la sesión con un mensaje que repetiría a lo largo de todo el día: “Actuaremos en estricto cumplimiento de la Constitución”.

La Junta de Portavoces sostuvo una reunión inmediatamente después, donde todos los voceros calificaron de grave lo escuchado en los audios. Algunos hablaron de la vacancia presidencial, pero todos acordaron que debían iniciar un debido proceso, por lo cual se solicitaron peritajes a los audios, y las transcripciones.

Ambos pedidos llegaron pasadas las 3:00 p.m. Recibieron a los peritos, quienes certificaron que los audios no eran editados, y Alarcón realizó una exposición sobre todos los testimonios deslacrados que había recibido en Fiscalización respecto a la investigación que lleva a cabo sobre Swing, el cantante que contrató con el Ministerio de Cultura por S/155.000, entre el 2018 y 2020. Las indagaciones buscan determinar si obtuvo esos contratos por sus vinculaciones con Palacio de Gobierno.

En la Junta de Portavoces, según diversas fuentes presentes, Alarcón informó sobre un testimonio que hablaba de una supuesta intervención de los teléfonos de congresistas –según el mismo testimonio– coordinado desde Palacio.

Escenarios

La decisión sobre una vacancia recae sobre todo en manos de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Se requiere una votación calificada de 87 adhesiones para conseguir remover a un mandatario. Si bien miembros de ambas bancadas firmaron, las posiciones institucionales están aún bajo análisis.

Desde APP indicaron que los parlamentarios que firmaron lo hicieron sin consultarlo, y que su líder César Acuña aún evalúa la situación.

En el partido de la lampa, la evaluación pasa por definir el futuro de Manuel Merino, quien, ante una eventual vacancia de Vizcarra, debería asumir la presidencia de la República. La sucesión constitucional (art. 115 de la Carta Magna) habilita a Merino para que asuma el sillón presidencial debido a que no hay vicepresidentes.

La memoria de los acciopopulistas automáticamente se traslada a Valentín Paniagua en el 2000, cuando asumió el gobierno de transición tras la caída de Alberto Fujimori. Paniagua convocó elecciones para el 2001, y en el Congreso se aprobó una reforma constitucional donde se incorporaron disposiciones transitorias para recortar su mandato. Dicha reforma surgió en base a dos proyectos de ley, uno de ellos de autoría del entonces legislador César Acuña, hoy líder de APP.

El único temor en la bancada, según las fuentes, es la posibilidad de que existiría presión para que las elecciones sean convocadas antes de abril o de que exista una fuerte crítica respecto a que buscan quedarse más allá de julio. “De darse [la vacancia], la idea es que se pida respetar el cronograma electoral ya convocado y llevar el gobierno hasta julio. Es una transición”, refirió una de las fuentes.

Otro punto analizado es la sucesión legislativa. En el 2000, la fujimorista Luz Salgado, en su calidad de primera vicepresidenta del Congreso, le puso la banda presidencial a Paniagua, pero luego renunció al cargo. También renunció Francisco Tudela, y finalmente se eligió a Carlos Ferrero, quien se quedó en el 2001.

En AP no están seguros de que Alianza para el Progreso quiera asumir la conducción del Parlamento a través de Luis Valdez, y el segundo vicepresidente Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima) está cuestionado por los audios que lo vinculan con el exjuez Walter Ríos. Queda la tercera vicepresidenta María Teresa Cabrera (Podemos), colega de bancada de Daniel Urresti, posible candidato presidencial.

También son conscientes del desgaste que implica asumir el gobierno con miras a las elecciones, pero el peso histórico también entra a tallar. “El primer gobierno de Belaunde fue tras un militarismo; el segundo, después de Morales Bermúdez; y Paniagua, después del fujimorato. Lo de Merino sería después de una crisis institucional sumada a una pandemia”, refirió otra fuente.

En menos de tres años, el Congreso ha iniciado el trámite de tres vacancias presidenciales.

