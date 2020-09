El Comercio ha reconstruido el contexto de cada uno de los principales hechos mencionados en las dos conversaciones del presidente Martín Vizcarra con personas de su entorno, según los audios difundidos en el Congreso de la República vinculados al caso del cantante, Richard Cisneros.

Este Diario accedió a las conversaciones sin editar (revisar arriba) de las tres grabaciones que implican también a la Secretaria General de Palacio, Miriam Morales, a la asistente presidencial Karem Roca y al asesor Óscar Vásquez.

(AUDIO 1)

En el primer audio, se escucha las conversaciones de los cuatro personajes implicados quienes coordinan las respuestas que darán ante el Congreso de la República, tras la revelación que realizó El Comercio sobre las visitas que realizó a Palacio de Gobierno el cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

Como se recuerda, el 1 de junio este Diario reveló que Cisneros había ingresado a Palacio hasta en dos oportunidades; y se había reunido con Morales y Roca. Esta publicación llegó cuando la Fiscalía y el Congreso realizaban investigaciones por los presuntos contratos irregulares del cantante con el Ministerio de Cultura informado, inicialmente, por la revista Lima Gris.

El audio, se habría grabado un día antes de la presentación de Karem Roca ante el Congreso de la República, según las palabras del mismo Vizcarra en la conversación.

Cabe precisar que Karem Roca y Miriam Morales se presentaron ante la comisión de Fiscalización del Congreso por las visitas de “Richard Swing” el pasado 26 de junio.

Miriam Morales, la secretaria que acude a las citas clave del régimen





Vizcarra: Se tiene esta información clara de los correos, que se supone que nadie tenía conocimiento de ellos, porque para todos los efectos sabíamos que lo que estaba registrado eran dos ingresos de Richard Cisneros aquí a Palacio, pero aquí se tiene que son… ¿cuántos en total?

(...)

Vizcarra: Entonces son dos donde dicen que tienen reunión conmigo, de Julio y de Karem.

Morales: Así es

Vizcarra: Ya. Luego ahí hay dos más, ¿qué dicen?

Morales: Ahí hay dos más, que lo asume Miguel Morales, porque fue conmigo, y uno, entiendo fue con usted, que Karem lo está asumiendo.

Vizcarra: Karem. Ya. Listo. Y aparte de Karem […]

Morales: [...] y dice que Óscar Vasquez recibe a tres personas, dentro de ellas a Richard Cisneros.

Vizcarra: Entonces tenemos, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco ingresos.

Morales: Sí. El sexto lo hemos sacado […]

(...)

Vizcarra: Quedan dos en el aire. Ahora, lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los implicados porque ahí está Karem, estoy yo, está Mirian, está Óscar. Entonces, para efectos, llamemos, reales, lo que comprueba y formaliza una visita es el registro de ingreso, que hay dos, ¿no es cierto?

(...)

Roca: Es que la que estamos defendiendo es porque está en el portal de transparencia, las demás no están...

Morales: Ingresó...

Roca: Claro, por eso es que la han encontrado

Vizcarra: Claro, por eso hay que decir, lo que se tiene que hablar es que entró dos veces

(...)

Morales: La fiscal me indujo bastante a señalar que Karem manejaba tu agenda. A pesar que me dices no la cortes, no la atropelles, creí prudente la corté, porque me la hizo dos veces... y yo dije por favor, yo no quiero que se quede la impresión, la fiscal, de que la asistente administrativo maneja la agenda. Quien maneja la agenda es el presidente, que decide qué reuniones tiene y la asistente administrativa ingresa la agenda. Yo tengo permiso de lectura, y yo puedo indicarle qué reuniones son si el presidente me lo dice a mí, y si no, el presidente se lo dice a ella

Roca: Claro, como una forma de trabajar en equipo

Morales: Se le ha explicado el procedimiento, pero ella empujaba[…] Y ahora entiendo...

Vizcarra: Claro, ellos tienen esto

Morales: Ellos tienen eso. Sí porque me preguntaron por Julio, por Óscar, por Robert McDonald

Vizcarra: Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados, y la estrategia es para salir de esto todos en conjunto. Por eso todo tiene que ser absolutamente transparente hacia el interior. Esto, cuando me preguntas había otra […] ni idea, no me acuerdo. Solamente una vez? Quizás dos, podría ser, no me acuerdo. No es que tenga amnesia con Cisneros, si tú me dices con William Cotrina cuántas veces, ni idea... debe ser tres, cuatro veces. “Oye, aquí sale que hasta seis”... no tengo idea, no llevo un registro de cuántas veces. Pero acá no hay... sí, este es un error que no debió...

(....)

Roca: Por ejemplo, yo…

Vizcarra: Que tú ya lo has dicho, que has adelantado, que fue una visita.

Roca: De cortesía.

Vizcarra: De cortesía, que muy bien, ya eso vas a decir. Muy bien. Pero ha venido otra vez. Pero esto no te va a preguntar mañana. O sea, eso no va a entrar al Congreso. En el Congreso es solamente las dos veces todo. Quien va a indagar y va a entrar de un ángulo a otro…

Roca: Fiscalía.

Presidente: Es la Fiscalía. Ahí te van a decir quién fue, qué te dijo y por qué. Y ahí hay que ir con argumento de decir que: “Oye, no solamente en ese caso, en muchos casos se pide la sesión pero al final no se concreta la reunión”. O sea, lo formal es el registro.





(AUDIO 2)





La conversación se habría producido entre el 2 y 3 de julio de este año, puesto que el presidente Martín Vizcarra, le reclama a Karem Roca sobre la publicación que haría El Comercio sobre más contrataciones de su familia.

Y es que, según la conversación de los audios, Vizcarra le recuerda a la secretaria de Palacio, Karem Roca, sobre la información que había sido publicada en América Televisión el 25 de junio; sobre ella y su esposo, Iván Zapata Yataco, quien en el 2018 asumió como director de la Oficina de Coordinación Descentralizada de Cofopri.

En la conversación, se hace referencia en diversas oportunidades a “Figueredo” quien sería César Figueredo, Director Ejecutivo Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, que según el audio es el que le pide inicialmente la renuncia a Iván Zapata.

Roca: Dice, este, le estoy pidiendo su renuncia a Iván, pero es el ministro

Vizcarra: Ah?

Roca: El ministro es..

Vizcarra: No, yo

Rica: ¿ Usted le ha quitado la confianza a Iván?

Vizcarra: No, yo… este, cuando salió tu reportaje la semana anterior con esto, inmdiatamente Figueredo, y te mostré, yo te dije que hay que cortar por lo sano; y le estoy pidiendo, me dijo, su renuncia. Él me dijo. Tú me dijiste, está renunciando Iván. Yo te dije, dime la verdad porque su jefe le está pidiendo la renuncia, no es que esté renunciando. Y ahí está, te mostré y te puedo mostrar nuevamente. Entonces, eso ha ido la semana pasada, entonces, bueno no le dije nada y después hablamos contigo y me dijiste que ibas a presentar tu carta de renuncia y que mejor que no sé cuanto…

Vizcarra: Entonces le dije, no le aceptes, devuélvele su carta, rompe su carta no sé cuanto, porque ya con Karem vamos a ver. Entonces, dada las circunstancias que ha pasado esta semana y con lo que ha salido ahora, entonces yo tampoco puedo.. porque cada quién al final tiene que salvar su responsabilidad..

Roca: Claro, ¿pero es responsabiliad de Iván? ¿Iván qué culpa tiene allí…?

Vizcarra: Mira, es responsabilidad de su jefe, o sea, Figueredo.

Roca: Iván no va a renunciar Presidente y yo tampoco.





César Figueredo, Director Ejecutivo Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, fue jefe de Iván Zapata, esposo de Karem Roca.





En otro momento de la conversación el presidente Martín Vizcarra le indica a Karem Roca, que ya no podía seguir en el cargo pues ella se había ofrecido a renunciar debido a la publicación de El Comercio. Este diario publicó un informe sobre las contrataciones de la familia de Roca y la empresa de su padre con el Estado, el 3 de julio de este año . Es el que ubica la fecha en que se habría grabado este audio en mención.

Como se recuerda, en dicha publicación de este Diario se dio cuenta que los contratos de la empresa familiar, del esposo y de los hermanos durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua, habrían llegado a los S/159.618,10.

Aquí, nuevamente se escucha hablar de Iván Zapata y César Figueredo.

Vizcarra, además, le indica que Karem Roca que ella tiene más “peso” que Aguirre porque “está a su lado” y que una llamada telefónica suya era como si el mismo Presidente llamara.

Vizcarra: porque si, finalmente, va a salir Ivan y después, por cualquier momento sale karem. Entonces, no puedo dejar yo que actúe en el aire… entonces, aguanta

Roca: pero así hemos quedado. ¿usted quiere que renuncie ahora?

Vizcarra: Yo hablé contigo ¿qué me dijiste?

Roca: Sí, pero ¿Cuándo quiere que renuncie?

Vizcarra: Pero qué me dijiste tú

Roca: Que yo iba a renunciar.

Vizcarra: Y me dijite fecha?

Roca: No.

Vizcarra: No seas cínica pues karem

Roca: No …

Vizcarra: Pero tú me dijiste:

Roca: Presidente .. ¿cuál?.. cual…

Vizcarra: Escúchame

Roca: ¿Cuándo quiere que renuncie. Quiere que ahorita le traiga mi renuncia, hoy día? Para ustedes es fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mi

Vizcarra: Quién ha puesto la fecha?

Roca: Ya… yo he dicho.

Vizcarra: Ya, tú has dicho. Yo no he dicho nada.

Roca: pero por qué

Vizcarra: Yo digo, César, tranquilo, aguanta porque no quisiera de que renuncie Iván, que le acepte la renuncia y después salga Karem; eso…

Roca: anteriormente usted me dijo, renuncia de una vez porque no vaya a ser que tú e Iván se queden sin trabajo. Los dos…

Vizcarra: No, no, tú dijiste.

Roca: Ya. Está bien, yo le he dicho qué hoy día me iba, máximo qué día me iba…

Vizcarra: 13…

Roca: Ya, hoy día me voy

Vizcarra: Yo no hablo con Figueredo, ¿quieres que hable con Figueredo? ahorita voy a hablar con Figueredo… entonces yo te dije, tranquilos porque el viernes va a ver. Hoy día sale el reportaje este en El Comercio, todo el mundo se pone nervioso.

Roca: y no se ponen nerviosos por Mirian?

Vizcarra: Se pondrán nerviosos los que tienen que ponerse nerviosos por Mirian. Estoy hablando de tu caso.

Roca: Mi caso es el patético, es el peor ¿mi caso va a traer abajo el gobierno señor presidente?

Vizcarra: Escúchame, no. En absoluto.

Roca: Presidente, mire, yo lo único que le digo es que yo sí; o sea, yo le doy mi palabra que me voy hoy día. Pero a mí la fiscal… hoy día le dije temprano, me ha llamado la asistente del fiscal y me ha dicho que voy a tener una nueva citación..

Vizcarra: Vas si quieres

Roca: ¿y quién me va a ayudar económicamente con el abogado?

Vizcarra ¿y quién está ayudando ahora? Quién está ayudando ahora?

Roca: Usted y Óscar, pues

Vizcarra: Por eso pues, qué diferencia hay. No entiendo. Qué diferencia hay. Está bien. Osea, tú, osea yo, como te digo…ahprita seguramente y lo puedo llamar a Figueredo, lo puedo llamar a Figueredo y seguramente él está igual de nervioso. ¿Por qué? Porque la línea conduce…

Roca: … a mí.

Vizcarra: …tuya a Figueredo. Pero por ejemplo, de Miriam, hay unos que conducen a otros (…) por ejemplo hoy día le tocaba declarar a María, a María Aguirre también la han comprometido, ella tiene todo un problema propio. María tiene también su esposo que trabaja en no sé cuento, tiene sus propios problemas. Ella está asustada, mi familia quiere ver no sé qué cosa… Entonces, el problema de María va a tráelo, tiene problema para María, para su esposo, para todos… es aparte y ella está viendo como solucionar su problema.

Roca: Es que ella es jefa, ella tiene un cargo acá en Palacio.

Vizcarra: Tú estás a lado mío…

Roca: Sí

Vizcarra: Quién pesa más, ¿María o tú?

Roca: Presidente, ella; administrativamente…

Vizcarra: ¿A quién pesa más, quién puede llamar a nombre mío, María o tú?

Roca: pero yo no llamo, yo no llamo, a nadie; yo no llamo sin autorización de usted o de Miriam

Vizcarra: Por eso pues… ¿autorización de Miriam? Autorización mía

Roca: Claro, pero usted…

Vizcarra: Autorización mía, pero ¿quién pesa más, María o tú?

Roca: Bueno, si usted dice que yo, ya yo.

Vizcarra: si yo digo, si yo digo (…) una llamada tuya es como una llamada mía.

Roca: Cuántos meses… ya sé, pero cuántos meses, meses de meses, he estado arrinconada allí.

Vizcarra: Una llamada tuya, es una llamada mía, llames a quien llames. Si tú llamas a un ministro viene en cinco minutos. Por qué viene ¿por Karem Roca? Tú llamas a un ministro…

Roca: Cómo se ha cambiado de un día para otro y estoy acá sentada y mi familia está destrozada..

Vizcarra: ¿Y es mi culpa?

Roca: Presidente

Vizcarra: ¿Y es mi culpa? Te pregunto, ¿es mi culpa, yo te he hecho el daño?

Roca: Presidente ¿cuándo saltó mi nombre?

Vizcarra: cuando saltó tu nombre

Roca ¿Cuándo saltó mi nombre?

Vizcarra: Dime pues…

Roca: cuando han visto en el portal de transparencia

Vizcarra: ¿Qué cosa?

Roca: Que yo había recibido a Richard swing

Vizcarra: No, por favor.

Roca: Allí saltó mi nombre, yo nunca he estado involucrada en esto

Vizcarra: Por favor… o sea, o sea… el tema, toda la relación, todo eso lo buscan…. Yo te digo una cosa, tú.. o sea, estás trabajando diez años conmigo, 10 años ¿has progresado o no has progresado? ¿No has progresado?

Roca: Presidente, con mucho esfuerzo

Vizcarra: Te estoy preguntando, familiarmente, en diez años

Roca: Sí, sí .. porque mi esposo ha trabajado.

Tercer audio

Un tercer audio difundido por el Congreso tiene como protagonistas Richard Swing y Karem Roca. Este, sería posterior a la conversación con el presidente Martín Vizcarra, quien le había encarado los diez años que venía trabajando con ella.

Roca: "Me han obligado con esas cosas en televisión, me han obligado a que yo renuncie y yo no he querido renunciar porque yo no tengo nada que ocultar, Richard. (Llorando) mi papá está mal, mi mamá está mal, mis hermanos sin trabajo, Richard. Tú crees que a él le importa? No le importa, él solo quiere salvarse él, quedar bien, quedar limpio.

(...)

Roca: Hasta con Maximiliano te has reunido.

Cisneros: Por supuesto.

Roca: Ahí en Barcelona.

Cisneros: Claro.

Roca: Con todos, todos lo han recibido.

Cisneros: (...) A mí me mandaron callar. A mí Martín me prohibió… tengo todo guardado, lo de

Roca: Es que tú tienes ya que hablar.

Cisneros: Mira, yo tengo todo guardado lo de Martín. Todo es todo. Y hay cosas que tú no sabes. Yo tengo conversaciones, audios, desde cuando hacíamos todo lo de Canadá.

Roca: Ya ves. Y yo no sabía eso.

Cisneros: Cuando él vino... Mira, si ese señor está ahí donde está, es por este humilde servidor.

Cisneros: (...) yo lo tengo guardado en CPU, en USB distintos. Ahí se ve prácticamente que yo hago todo el trabajo con Martín Vizcarra para que él llegue a ser presidente. Cuando a Martín lo sacan… pero no solo viene desde ahí. Todo viene desde Chinchero. ¿Por qué no ha salido la visita que le hice en MTC? ¿Por qué no ha salido esa información? ¿Tú pusiste que te fui a ver a ti o a él? Yo no quise hablar mucho sobre eso, ¿sabes por qué? Porque dije te voy a perjudicar a ti.

Roca: Esa visita que hiciste a MTC fue a su nombre, normal.

(...)

Cisneros: ? Yo puedo lanzar dos cosas importantes en el Congreso. Que Mirian sí fue la que llamó para conseguir mi trabajo.

Roca: Claro, ya con eso es suficiente.

Cisneros: Tráfico de influencias. Porque me van a preguntar. Porque Mirian supuestamente ha dicho que no te conocía, bueno es que Mirian no dice la verdad, porque ella fue la que llamó para que yo consiga un trabajo.

Roca: (Simulando que es una pregunta del Congreso) ¿Y por qué usted la primera vez que vino acá dijo que no?

Cisneros: (Simulando que responde) Porque no recordaba, así poco a poco estoy recordando. Quiero dejar bien en claro públicamente que si algo me pasa a mí, quiero que el Perú lo sepa, que, si a mí me mandan matar, o si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente de la República o a la persona que está atrás o a la secretaria general.

Cisneros: Y nos reunimos media hora. Y después yo era el chico de los folders azules. Siempre. Desde el primer momento. Eso fue desde el primer debate. Yo mandé directamente lo que PPK tenía que decir, lo que Keiko tenía que decir, lo que Keiko le iba a decir, lo que PPK tenía que contestar. Y yo se lo dije a Martín: la orden de De Soto es matar al viejo de un infarto en el debate.

Roca: Y ahora De Soto nuevamente se está lanzando.

Cisneros: Y De Soto a mí me conoce. Y sabe lo inteligente que yo soy.

Cisneros: (...) yo tenía que hacerme el que pensaba que era una persona correcta, honesta, siempre le hecho creer eso, que yo creo eso de él. Siempre le he dicho y a ella misma (Karem) le he hecho creer eso. Que yo creo que él no es ningún ladrón. Cuando yo sé que es todo lo contrario.

Roca: Qué desilusión.

Roca: Tú sigues con ese mismo número?

Cisneros: Sí, pero por WhatsApp. Y ese va a ser un tormento para él. Porque él piensa que yo ya no tengo ese número.

Cisneros: Y él sabe los problemas que hemos tenido, las peleas que hemos tenido. Y él hasta el día de hoy no me puede bloquear, no me puede desaparecer de su vida.

