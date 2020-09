Karem Roca, asistente administrativa del despacho del presidente Martín Vizcarra, es una de los protagonistas de los audios en torno al Caso Richard Swing que han desatado una nueva crisis política en el Perú y que incluye un pedido de vacancia contra el mandatario. Aunque tras la difusión de las grabaciones ella no se ha pronunciado, el 7 de julio realizó distintas revelaciones al ser interrogada por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Es el Parlamento el que ha deslacrado la declaración que por una hora y veinticinco minutos dio la funcionaria —en sesión reservada— al grupo legislativo presidido por Edgar Alarcón (UPP), quien reveló los audios el último jueves. Aquella fue la segunda ocasión en la que respondió ante la comisión. Mirian Morales, secretaria general de la Presidencia y también muy cercana a Vizcarra, fue protagonista de las aseveraciones de Roca.

Previamente, El Comercio había revelado las dos visitas que realizó el cantante Richard Cisneros o Richard Swing a Palacio de Gobierno en el 2018, cuando Vizcarra ya era presidente. De igual forma, los contratos que familiares de Roca tuvieron con el Estado durante la gestión del hoy mandatario como gobernador regional de Moquegua (2011-2014), entre otras informaciones de caso.

Sobre Mirian Morales

Ante las preguntas de distintos legisladores de la comisión, Karem Roca afirmó que por entonces era hostigada en su centro laboral. “Indirectamente es la señora Morales, quien está averiguando todos los días si llego a trabajar o no y es la que indirectamente quiere mi renuncia”, dijo. Asimismo, refirió que Morales “tiene mucho poder después del presidente”, “tiene el mismo rango de un ministro” y “tiene muchas influencias en Palacio de Gobierno”.

“Siento un acoso, un hostigamiento, hacia mi persona. Pero estoy siendo fuerte exponiendo a mi familia, yo misma. Porque si ella hubiera logrado mi renuncia, todo esto hubiera tenido otro plan”, respondió.

También señaló que por las revelaciones periodísticas su familia ha quedado expuesta, a raíz de sus contratos con el Estado. Cabe recordar que su esposo Iván Zapata es actualmente funcionario del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, negó que haya pedido algún favor a Vizcarra para beneficiar a sus familiares.

“Y lo he dicho en Palacio: no voy a renunciar, porque siento que esta presión, el hecho de que yo renuncie llevaría a que yo termine siendo culpable de todas las cosas, asumir culpabilidad de cosas que no he cometido”, dijo. Añadió sobre Morales: “Ella está buscando que administrativamente, incluso por horas de tardanza, si llego temprano, a qué hora me voy. Mis propios compañeros de trabajo me indican que ella está buscando en cualquier tema mío para poder cesarme”.

Posteriormente, aseveró que le transmitió al presidente Martín Vizcarra la presión que sentía por todo lo ocurrido. “Y él me dice que esto ya va a pasar”, acotó y más adelante manifestó no sentirse respaldada.

“Creo que la única solución a todo este proceso de investigación con el señor [Richard] Cisneros es mi renuncia, solamente eso es lo que están esperando. No me aferro a este cargo. Puedo dar un paso al costado, pero no en esta circunstancia. Y estoy siendo fuerte exponiendo a mi familia por el hecho de trabajar al lado del señor Vizcarra. Pero muchas personas sabemos el poder de la señora Morales”, sentenció también.

En otro momento, indicó conocer a Mirian Morales desde las visitas que realizaba al Gobierno Regional de Moquegua, y sobre Vizcarra comentó: “Al margen de que sea mi jefe, lo he sentido siempre como un padre. Pero hemos tenido marcados los temas laborales, ni si quiera nunca lo he podido tratar de su nombre, como otros lo hacen. Siempre por el cargo o su profesión”.

Hacia la parte final de la sesión reservada, Alarcón le preguntó a Karem Roca si se podría decir que Mirian Morales “estaría asumiendo un rol de la primera dama de la nación”, a lo que ella respondió: “ En aras de la verdad, en algunas oportunidades lo hemos escuchado por trabajadores en Palacio. Pero desconozco el grado de amistad que tengan. Pero sí, en Palacio se escucha mucho ese tema”.

Entre otros temas, el congresista César Gonzales Tuanama (Somos Perú) le consulta a Karem Roca si tiene conocimiento de que Palacio de Gobierno recibe “reportes de escuchas telefónicas de los congresistas de la República o algún otro funcionario que tenga que ver en investigaciones o gente relacionada a Palacio de Gobierno”.

“Desde que llegamos a Palacio de Gobierno tuve oportunidad de saber que inteligencia de la Marina tenía todos esos amplios temas, creo que podría pensar que todavía se mantiene”, fue lo único que respondió ella. Los congresistas no incidieron más en el tema.

Sobre Richard Swing

Respecto del cantante Richard Swing, Karem Roca reiteró la versión dada a este Diario a fines de mayo, tras conocerse las visitas del cantante a Palacio. “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”. Agregó que no hubo respuesta al pedido por ser funciones ajenas a la suya y dijo no haber trasladado el pedido a otra área.

Consultada por una presunta amistad entre Cisneros y Vizcarra, Roca dijo no conocer si aquella existía: “Desconozco de esos temas. El señor Cisneros nunca, al menos estando yo, ha entrado a hablar con el señor presidente. Nunca”.

Reiteró también que conoce a Richard Swing desde la campaña presidencial del 2016. “Ahí pude ver un valioso tema en él, que fue la ayuda a las demás personas”, expresó. Empero, dijo que no podía hablar de las cualidades profesionales del cantante debido a que nunca había trabajado con él.

"Ni si quiera nos hemos sentado a tomar una taza de café. No le podría decir que es mi amigo, no es mi amigo […] “Nunca he estado en una reunión aparte de… [ininteligible] amical, pero sí en varias oportunidades ha llamado pidiendo una cita. Como veía que yo no le servía, ya dejaba de llamarme”, precisó.

En uno de los audios difundidos el jueves, sin embargo, se escucha hablar a Karem Roca y Richard Swing de una forma muy cercana. Además, en declaraciones a la prensa, él la calificó como “amiga”, aunque confesó que no sabía dónde vivía, y replicó que lo expresado por su persona en la conversación con la funcionaria fue falso, pues se dio cuenta que lo estaban grabando.

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra se pronuncia sobre audios: "No voy a renunciar, yo no me corro" 10/09/2020