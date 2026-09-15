El pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo suma su séptima opinión en contra en la Cámara de Diputados. La Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos aprobó, con el voto dirimente de su presidente, el informe que recomienda no aprobar la solicitud del Gobierno de Keiko Fujimori.

En total, doce comisiones deben pronunciarse sobre la solicitud. Hasta el momento, solo dos se mostraron a favor de otorgarle al Ejecutivo las facultades para legislar.

Por la tarde, la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, adelantó que la evaluación de un predictamen sobre el pedido de facultades se daría recién luego de la Semana de Representación.

Tras una consulta del diputado Arturo Alegría (Fuerza Popular), la representante de Juntos por el Perú precisó que diversas comisiones le han solicitado ampliar el plazo para la presentación de sus informes a esta semana.

Como del 21 al 25 de setiembre es la Semana de Representación - cuando los legisladores viajan a sus regiones- “la sesión de evaluación del predictamen que se elabore desde esta mesa” se realizaría “desde el lunes siguiente”. Esto -dijo- a fin de “garantizar la presencia de todos” los legisladores, agregó.

¿Qué pasó en la Comisión de Defensa del Consumidor?

Durante la sesión, el diputado Luis Masco (Partido Cívico Obras), titular del grupo de trabajo, argumentó que la comisión carece de competencia en varios de los pedidos y que la fórmula planteada por el Ejecutivo “no cuenta con la precisión y sustentación necesaria para ser aprobada”.

“Por ello, nuestra posición es responder negativamente a dicha delegación sin cerrar la puerta a futuras reformas”, precisó.

Los parlamentarios de Fuerza Popular Diethell Columbus, Gladys Andrade y Rosangella Barbarán, así como Diego Bazán, de Renovación Popular, cuestionaron el informe y descartaron que la delegación de facultades carezca de precisión, como sostiene el documento sustentado por Masco.

“No sé si hay una consigna de las comisiones de decir en su informe que no caben las facultades [...] Tenemos que diferenciar dos cosas: un informe político y un informe técnico”, dijo Barbarán.

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La diputada oficialista planteó, mediante una cuestión previa, que el pedido de facultades se vote punto por punto, en el extremo referido a las materias de competencia de la comisión. Sin embargo, su propuesta fue rechazada.

“Señalar que no hay mucho sustento [...] Revisando las 436 páginas que tiene la exposición de motivos [...] sí se explica para qué se necesita cada una de las medidas y se ponen ejemplos prácticos”, indicó, a su turno, Columbus.

En contraste, la diputada Nora Llaque defendió el informe y pidió que este sea sometido a votación debido a que “todos tienen otras actividades”.

Finalmente, el pedido de facultades fue rechazado con 9 votos de parlamentarios de Juntos por el Perú, a excepción de Marlon Aguirre; Ahora Nación; Obras y el Partido del Buen Gobierno, además del voto dirimente del presidente de la comisión. Estos se impusieron a los 9 votos de Fuerza Popular, Renovación Popular.

Así votaron Comisión de Defensa del Consumidor A favor del informe que recomienda no otorgar facultades Hector Guillen Valencia —Juntos por el Perú

Henry Antonio Albañil Carmona —Partido Cívico Obras

James Arturo Holguin Aguirre— Juntos por el Perú

Lila Marianela Prado Vallejos —Partido del Buen Gobierno

Luis Aurelio Masco Cáceres —Partido Cívico Obras (voto dirimente)

Miguel Felix Huaman Cornejo— Partido del Buen Gobierno

Nora Maria Llaque Linares— Partido del Buen Gobierno

Oswar Elbis Cahuaza Mitivire— Juntos por el Perú

Angel Renato Meneses Crispin— Ahora Nación En contra del informe Angel Bruno Bobadilla Galindo— Fuerza Popular

Carlos Alberto Yalta Sotelo— Renovación Popular

Diego Alforno Fernando Bazan Calderon —Renovación Popular

Diethell Columbus Murata— Fuerza Popular

Gladys Griselda Andrade Salguero de Alvarez— Fuerza Popular

Nary Benvinda Pinasco Montenegro— Fuerza Popular

Rosangella Andrea Barbaran Reyes— Fuerza Popular

Royser Castro Grandez— Fuerza Popular

Marlon Alberto Aguirre Ramos —Juntos por el Perú

Votación se posterga en Comisión de Economía

En tanto, el pedido del Gobierno quedó en suspenso en la Comisión de Economía. Su presidente, José Marcelo Salazar (Ahora Nación), postergó para el miércoles 16 de septiembre la votación del informe que concluye que no resulta viable otorgar facultades al Ejecutivo para legislar durante 120 días.

Marcelo Salazar tomó esta decisión luego de un debate que se extendió por más de dos horas, en el que los parlamentarios de Fuerza Popular Rosangella Barbarán, Cecilia Chacón y Jaime Abensur cuestionaron los argumentos del informe.

Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Durante la sesión se plantearon diversos pedidos, entre ellos una cuestión previa para eliminar de la propuesta los puntos E9, referido a la eliminación de topes a las tasas de interés; E10, que plantea facilitar la oferta de nuevos productos y servicios financieros y de seguros, promover la inclusión y educación financiera y las finanzas abiertas, además de permitir a menores de 12 años acceder a cuentas de ahorro y a las empresas del sistema financiero y de seguros consultar información del Reniec; y E11, referido a la legislación en materia ambiental y de recursos naturales.

También hubo una solicitud de pasar la propuesta a cuarto intermedio y que el documento fuera sometido a votación, pero ninguna prosperó.

Inicialmente, José Marcelo Salazar había accedido a que el informe pasara a cuarto intermedio. Sin embargo, luego de que se le precisara que este recurso tiene como finalidad permitir que se alcancen consensos, cambió de decisión y optó por postergar la votación, remarcando que el contenido del documento no sería modificado.

El titular del grupo de trabajo precisó que postergaría la votación debido a que había culminado el tiempo disponible para permanecer en la Sala Carlos Torres y Torres Lara, pues otra comisión debía sesionar en ese ambiente.

El documento expuesto por el diputado de Ahora Nación argumenta que no resulta viable otorgar las facultades en ninguno de los 16 puntos examinados en el informe. Precisa que los pedidos presentan insuficiencias específicas de sustento, delimitación o articulación normativa.

“La opinión desfavorable se fundamenta en el contenido y la pertinencia de las habilitaciones solicitadas, conforme al examen individual desarrollado”, señala el informe.

Entre las materias analizadas y cuestionadas se encuentran la formalización voluntaria de micro y pequeñas empresas; la Ley de Fomento al Ecosistema de Emprendimiento Innovador; y la habilitación de transferencias financieras de gobiernos regionales y locales y de entidades públicas.

Asimismo, se evaluó la propuesta de crear un Fondo Privado para el Desarrollo de la Pesca Artesanal, así como medidas sobre inclusión y educación financieras, cuentas de ahorro para menores de 12 años y remediación ambiental.

También, se examinó permitir al inversionista asumir estudios, terrenos e interferencias; facilitar ejecución contractual; delegación de funciones de ejecución al proyecto; gobernanza de ProInversión.

Hizo lo propio en el punto de simplificación, aprobación automática/silencio positivo y exoneración de requisitos para permisos/títulos e interferencias en proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura

De aprobarse el informe este miércoles, serán ocho los grupos de trabajo que se habrán opuesto al otorgamiento de facultades solicitado por el Consejo de Ministros.

Por lo pronto, la oposición, integrada por el Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, tiene el mayor peso en la Comisión de Economía, con 12 votos. En tanto, Fuerza Popular y Renovación Popular suman ocho. En un anterior informe, fuentes señalaron a este Diario que el oficialismo prepara un informe en minoría para someterlo a votación.

¿Qué comisiones se han opuesto?

Hasta el momento, la negativa a las facultades se ha producido en siete comisiones. Estas son Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia; y Justicia [ver imagen].

En el otro extremo, las comisiones de Medio Ambiente y Defensa consideraron viable otorgar las facultades al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

El último grupo en oponerse fue la Comisión de Justicia que presentó un informe consultivo que concluyó que no era viable el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo.

Ante ello, la parlamentaria Roxana Rocha remitió a la Comisión de Constitución una propuesta alternativa que busca “delimitar con mayor precisión aquellas materias que podrían resultar técnicamente viables para una eventual delegación”. El documento cuenta también con la firma del diputado José Baella.

“Me permito remitir la referida propuesta de articulado como un insumo adicional para su evaluación, con la finalidad de que pueda ser analizada conjuntamente con la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y los demás aportes que vienen siendo considerados durante su debate”, señala el documento.

En su cuenta de X, Rocha sostuvo que se trata de la misma propuesta que presentó el jueves, durante la última sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, afirmó que su planteamiento no fue evaluado.

“Se trata de la propuesta que presenté en la última sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la misma que no fue evaluada ni considerada en el debate, pese a mi reiterado pedido, en un acto a todas luces autoritario”, indicó.

La #delegacióndefacultades debe evaluarse con responsabilidad, no insistamos en oponerse porque sí.



He remitido a la Comisión de Constitución una fórmula legal alternativa orientada a delimitar con mayor precisión aquellas materias que podrían resultar técnicamente viables para… pic.twitter.com/VLfwT7gVf6 — Roxana Rocha (@roxanarochag) September 14, 2026

En diáologo con El Comercio, Rocha señaló que no “considera necesario que el Ejecutivo presente un nuevo pedido de delegación de facultades”, como lo han planteado las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación.

“Lo que corresponde ahora es que la Comisión de Constitución haga su trabajo y emita un dictamen que delimite el pedido. Si no existe consenso para otorgar las 66 materias solicitadas, entonces que se aprueben únicamente aquellas que se consideren necesarias, como seguridad y fenómeno El Niño. No tiene sentido devolver el proyecto al Ejecutivo y empezar nuevamente la discusión. La comisión tiene la facultad de recortar, precisar y establecer límites”, puntualizó la diputada de Renovación Popular.

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Además, nueve integrantes de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados remitieron a la Comisión de Constitución un informe en minoría que recomienda otorgar las facultades al Gobierno.

El documento opina favorablemente y declara viable el proyecto en las materias referidas a minería y formalización minera, hidrocarburos, industria petroquímica y electricidad.

Además, precisa que la opinión favorable se refiere a la viabilidad constitucional y sectorial de la delegación y “no implica aprobación anticipada del contenido de los decretos legislativos que se emitan, los cuales permanecerán sujetos al control parlamentario correspondiente”.

El informe en minoría lleva las firmas de seis congresistas de Fuerza Popular: Jaime Américo Abensur Pinasco, Nary Benvida Pinasco Montenegro, Geanmarco Antonio Quezada Castro, Kim Tami Muñoz Yurilmca, Ana Luisa Yuffra Lugo y José Marvin Palma Mendoza. También suscriben el documento Frank Krklec Torres y Félix See Hung Chang Apuy, de Renovación Popular, y Milagros Karina Santana Vera, del Partido del Buen Gobierno, quien además se desempeña como secretaria del grupo de trabajo.

Las opiniones consultivas fueron remitidas a la Comisión de Constitución, instancia parlamentaria encargada de elaborar el predictamen que será sometido a debate en el pleno de la Cámara baja. Precisamente, su presidenta, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) fue quien solicitó opinión a doce comisiones parlamentarias.

Más opiniones

En declaraciones a “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) consideró que el Ejecutivo se excedió en la solicitud de facultades para legislar. Agregó que esta situación “está contaminando el ambiente”.

“Lo que está contaminando el ambiente es que en esta solicitud de facultades se han excedido, hay cosas que no tenían por qué ponerse. El tema de la inseguridad sí es urgente, ahí ya no podemos esperar más y el fenómeno de El Niño está disperso en diferentes sectores [en el proyecto] como transporte, vivienda, entre otros, en vez de ponerlo en un solo [bloque]”, cuestionó.

Además, refirió que su bancada no está a favor de “neutralizar” todo lo que dictamine la cámara de diputados sobre el proyecto de delegación de facultades.

El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) afirmó que mientras el Ejecutivo y la bancada de Fuerza Popular no descarte que en la cámara alta no se va a respetar la esencia del proyecto que dictamine la cámara de diputados, es muy probable que esta, a modo de “defensa”, no les apruebe ninguna facultad para legislar.

“Mientras no descarten esa interpretación auténticamente errónea que están planteando, yo creo que diputados, como un mecanismo de defensa no les va a dar ninguna facultad. Y, en consecuencia, no va a subir nada al Senado. Va a depender mucho de la actitud del gobierno y del primer ministro y de la vocera de Fuerza Popular para despejar las dudas que ellos mismos han sembrado”, subrayó.

Esto en referencia a las declaraciones de algunos senadores de Fuerza Popular, entre ellos Martha Chávez a El Comercio, que indicaron que en la cámara alta del Congreso buscarían restituir el pedido original del gobierno, en caso la cámara de diputado recorte las facultades en el dictamen que aprueben.