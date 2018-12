Aumenta la tensión entre Daniel Salaverry y Fuerza Popular

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y miembros de la bancada de Fuerza Popular –a la que solicitó licencia– protagonizaron ayer un nuevo capítulo de desencuentros públicos. ¿El motivo? Salaverry no cedió a su decisión de autorizar la creación de nuevas bancadas, pese a la insistencia del grupo fujimorista.

Luego de más de cuatro horas de debate, el titular del Parlamento levantó ayer la sesión del Consejo Directivo, sin aceptar el pedido de Fuerza Popular para dejar sin efecto la resolución que permitió la creación de nuevos grupos parlamentarios, como Cambio 21 y la Bancada Liberal.

Salaverry dio por terminada la sesión en medio de aplausos y elogios de los congresistas de las nuevas bancadas, y críticas y reproches de integrantes de Fuerza Popular, que ahora evalúa tomar acciones en su contra.

–Los argumentos–

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que la resolución de Salaverry para la creación de nuevas bancadas no distingue entre congresistas que renunciaron a sus grupos parlamentarios por criterios de conciencia de aquellos que lo hicieron por cálculo político o por recibir prebendas.

Según Tubino, la decisión del presidente del Congreso no se ajusta totalmente a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que permite la reagrupación de congresistas.

“Usted sacó una resolución que no distingue entre [congresista] tránsfuga y disidente. Ahí es donde viene nuestra inquietud [...] queremos que se cumpla exactamente la sentencia del TC”, dijo.

El fallo en cuestión señala que los congresistas que renunciaron a sus bancadas “por razones de conciencia debidamente justificadas” pueden formar otras bancadas.

Fuerza Popular propuso que el Consejo Directivo someta a votación una cuestión previa para que la Comisión de Constitución dé una opinión consultiva sobre la resolución del TC, que luego sería debatida; mientras tanto, quedaba sin efecto la creación de nuevas bancadas.

Mauricio Mulder (Apra) también criticó la decisión de Salaverry, quien escuchó el debate sin anunciar hasta el final qué decisión tomaría.

En cambio, los congresistas que permanecieron como no agrupados indicaron que no se debía retroceder en una decisión que les devolvía derechos parlamentarios.

“Los que hemos renunciado a nuestras bancadas por motivos de conciencia no podemos estar, por ejemplo, en la Comisión Permanente [...]. Nosotros desaparecemos, no somos contados. Somos fantasmas en el Congreso. Eso no suena muy democrático”, dijo Alberto de Belaunde, quien ha asumido la vocería alterna de la Bancada Liberal.

El portavoz de ese nuevo grupo, Gino Costa, agregó que la decisión del TC les permite reagruparse incluso antes de que el Congreso defina los criterios que justifican renunciar a una bancada.

Por su parte, Maritza García (Cambio 21) afirmó que Fuerza Popular y el Apra se oponen a la conformación de nuevas bancadas por “desesperación para seguir manejando el Congreso”.

Los voceros de Nuevo Perú y del Frente Amplio, Richard Arce y Humberto Morales, respectivamente, respaldaron la decisión de Salaverry.

—Evalúan acciones—

Durante la sesión, Daniel Salaverry discutió con miembros de Fuerza Popular. El momento de mayor tensión lo protagonizó con Luz Salgado.

“Congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido [Fuerza Popular] y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Aprenda a respetar”, le dijo.

Salgado le respondió: “Lo único que solicitaba es que cumpliera con su obligación de poner orden. El maltrato lo recibo pensando que usted lo hace para marcar cada vez más distancia [de] Fuerza Popular. Y es lógico cuando nuestra lideresa está en prisión, cuando la bancada y el partido están con problemas”.

Tras la sesión, Tubino afirmó que Salaverry incumplió el reglamento del Congreso al no atender la cuestión previa que solicitó su bancada. Por ello –dijo– evalúan tomar acciones en su contra. “No puedo adelantar nada”, comentó al ser consultado si su grupo plantearía la censura de Salaverry.

“Vamos a ver cuáles son los pasos que se van a dar y, lógicamente, analizarlo con abogados constitucionalistas. Veremos qué debemos hacer ante un incumplimiento flagrante del reglamento del Congreso”, agregó.