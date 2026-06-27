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Resumen

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El auditorio del Colegio Médico del Perú (Miraflores) se pareció por unas horas al pleno del Congreso. Hubo acercamientos, gestos forzados y diálogos sellados con risas. Aunque esta vez no hubo debates ni votaciones, los 130 integrantes electos de la Cámara de Diputados del Parlamento bicameral recibieron las credenciales que oficializaron su condición de autoridades para el período 2026-2031.

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