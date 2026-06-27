El auditorio del Colegio Médico del Perú (Miraflores) se pareció por unas horas al pleno del Congreso. Hubo acercamientos, gestos forzados y diálogos sellados con risas. Aunque esta vez no hubo debates ni votaciones, los 130 integrantes electos de la Cámara de Diputados del Parlamento bicameral recibieron las credenciales que oficializaron su condición de autoridades para el período 2026-2031.

A la cita acudieron, entre otras autoridades, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. También hubo una amplia presencia de medios de comunicación y de los futuros integrantes de la Cámara Baja, aunque cuatro de ellos se ausentaron de la ceremonia.

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

El acto comenzó a las 11:09 de la mañana, cuando Roberto Burneo —seguido por las cámaras de televisión— se desplazó en medio del auditorio y tomó asiento en el centro del estrado junto al pleno del Jurado Nacional de Elecciones, integrado por los magistrados Martha Maisch, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Un fuerte campanazo dio inicio a la sesión plenaria. Segundos después, todo quedó sumido en un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto que en la víspera sacudió Venezuela y dejó cientos de fallecidos y miles de damnificados. La sala estaba de pie.

En sus primeras palabras, Burneo destacó que con el reciente evento culminaba la etapa de proclamación de las nuevas autoridades que volvían a un Parlamento bicameral tras casi 36 años, pues la última proclamación de Congreso con doble cámara tuvo como fecha el 11 de julio de 1990.

Hizo hincapié en la importancia del equilibrio de poderes y del respeto a la autonomía de las instituciones y los organismos del Estado, en especial del Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral (JNE).

No dudó en destacar el transparente proceso electoral por el que se eligió a cada uno de los diputados de diferentes tiendas políticas. Y saludó a los observadores internacionales que ayudaron a garantizar los comicios.

“La Cámara de Diputados está llamada a ser el espacio donde esas voces (del país) encuentren representación”, destacó en otro momento.

—Los nuevos diputados—

Al acto no acudieron los 130 integrantes de la Cámara de Diputados. Faltaron Ana Patiño Urco y los excongresistas Cecilia Chacón, Diethell Columbus y César Revilla, todos de las filas de Fuerza Popular.

Al cierre de esta edición, no se precisó la razón de su inasistencia; sin embargo, tras consultas al JNE, se indicó que deberán acudir a la máxima autoridad electoral para solicitar sus respectivas credenciales.

En su exposición, Burneo destacó que la Cámara de Diputados es un espacio donde las voces no escuchadas encuentran representación y que las credenciales que reciben no constituyen únicamente un reconocimiento oficial de los resultados electorales, sino la expresión jurídica de la voluntad soberana.

“Esa confianza de millones de ciudadanos deberá honrarse con integridad, responsabilidad, cercanía permanente con la población y un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho”, afirmó.

Agradeció a todos los actores que contribuyeron a la realización de la primera vuelta electoral, como los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas del Perú, entre otras instituciones.

“Pero nuestro mayor reconocimiento corresponde, sin embargo, a la ciudadanía. Millones de peruanos y peruanas acudieron a los centros de votación como miembros de mesa y a las urnas convencidos que el voto sigue siendo el instrumento más legítimo para construir el futuro del país. Desde cada región, provincia, distrito y centro poblado, así como desde el exterior, cada voto tuvo el mismo valor y recibió el mismo respeto”, refirió.

Aseguró que el evento consiste en el inicio de la labor de representación de los 130 diputados, elegidos por una votación “libremente expresada por peruanos y peruanas” y que ahora será representación política legítima.

“La Cámara de Diputados está llamada a ser el espacio donde esas voces encuentren representación, donde las diferencias puedan ser transformadas en diálogo y donde demandas de la ciudadanía se conviertan, mediante el debate democrático, en leyes”, resaltó.

—Detalles de la ceremonia—

El primero en recibir la credencial fue Royser Castro Grandez (Fuerza Popular), elegido por la región Amazonas con 4.624 votos. Liz Mendoza Bernedo, del mismo partido, fue la última en recibir el documento.

Durante la ceremonia, se observaron rostros conocidos entre los futuros diputados como Yenifer Paredes (JP), la cuñada del expresidente Pedro Castillo; el exjefe de la Diviac Harvey Colchado (Ahora Nación); el secretario general de JP, Ernesto Zunini; Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú; y César Tito Rojas, exintegrante del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

También estuvieron en el lugar las legisladoras Mery Infantes y Ana Morgan, de Fuerza Popular; Diego Bazán, de Renovación Popular; y los exparlamentarios Marvin Palma, Karina Beteta, Milagros Takayama y Gilmer Trujillo.

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Autoridades electorales entregan las credenciales oficiales a los diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026, durante una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, evitó tomarse la foto oficial con Burneo, a diferencia del resto de sus colegas. Posó sola ante las cámaras, saludó brevemente y se retiró del estrado.

La Cámara de Diputados del próximo Parlamento estará integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.

—Anuncios importantes—

Minutos antes de comenzar la ceremonia para acreditar oficialmente a los 130 diputados electos, Roberto Burneo hizo un anuncio importante: la fórmula presidencial ganadora recibirá sus credenciales el 15 de julio al mediodía en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

“Haremos una ceremonia oficial de entrega de credenciales que está prevista para el 15 de julio al mediodía en el Teatro Nacional”, dijo al programa digital JNE Media.

Desde la sede del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, la autoridad electoral también ratificó que la proclamación oficial de los resultados de la elección presidencial está prevista, como máximo, para el viernes 3 de julio.

Cabe indicar que a falta de unas 100 actas pendientes en los jurados electorales especiales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la virtual ganadora de las elecciones presidenciales. Supera por más de 40 mil votos a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), por lo que su ventaja es ya irreversible.