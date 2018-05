“Soy más austero que tú”, una crónica de Fernando Vivas

La austeridad es una virtud política aquí y en cualquier parte. En el Perú se la persigue, cual bien esquivo, desde siempre; pero, para entender la bulla que provoca la reciente compra de televisores, frigobares y otros artefactos en el Congreso, o sopesar la relativa indiferencia ante la prédica de Martín Vizcarra y César Villanueva sobre la abolición de gastos superfluos, empecemos el recuento con el milenio.

En noviembre del 2000, Valentín Paniagua, presidente por accidente como Martín Vizcarra y huérfano de bancada propia, se apoyó en el discurso de la austeridad para obtener respaldo popular. Hay que decir que la encarnó con naturalidad, pues era un político de perfil bajo, sin aspavientos ni poses. Su secretario de Palacio, el politólogo Alberto Adrianzén, nos contó que una vez sorprendió a un visitante con el que almorzaba en el comedor palaciego, pidiendo al mozo que trajera la botella de vino que había dejado por la mitad en el almuerzo del día anterior.

Los populares ‘Chistosos de la Noticia’ (Guillermo Rossini, Fernando Armas y Hernán Vidaurre), que lo bautizaron ‘Chaparrón’ Paniagua, captaron tan bien ese ‘leitmotiv’ que, en una entrevista excepcional que les concedió al final de su mandato, le soltaron esta pregunta jocosa: ¿Es cierto que usted es tan austero que por no gastar en una banda presidencial pidió que le estiraran una escarapela?

En otra entrevista de despedida de su gobierno, le preguntaron sobre su restaurante favorito y respondió que este era el Pastificio Ligure, un modesto local de pastas y comida para llevar en Lince. Valga el detalle por contraste con su sucesor Alejandro Toledo, quien, tan pronto fue electo el 3 de junio del 2001, fue ampayado en los más sofisticados restaurantes y bares de Lima.

La austeridad paniagüista, además de virtud republicana per se y lema para captar simpatía popular, no había tenido como fin político alterno borrar una impresión de boato presidencialista, pues Fujimori no se caracterizó por ello. En ese momento en el que se descubría la magnitud de la corrupción durante los 90, había que apuntar la idea de que ser austero era también un modo de contrarrestar y prevenir los delitos cometidos desde el Estado.

La conducta dispendiosa de Toledo no fue contrastada con la sobriedad del breve Paniagua (apenas ocho meses de mandato) y demoró en ser aquilatada en su perversa dimensión. Sin embargo, una anécdota nunca verificada originó una leyenda: se dijo que en un coctel –hay varias imprecisas versiones– el presidente se negó a probar alcohol, pues no había whisky Johnnie Walker etiqueta azul que era, supuestamente, el de su categoría.

La ‘etiqueta azul’ toledista fue, pues, marca de dispendio y relax presidencialista, de la que su sucesor Alan García se esforzó en tomar distancia. A partir del 2006, García bajó ostensiblemente los sueldos de los funcionarios de primer nivel que Toledo había elevado; hizo un amago de vender el avión presidencial prometiendo viajar en clase turista, confiando en que las aerolíneas le harían un ‘upgrade’; se esmeró en ser puntual por oposición a la acuñada ‘hora Cabana’ de su antecesor.

Como pueden adivinar, más que políticas públicas de planificado impacto en la eficiencia estatal y en la lucha anticorrupción, se trató de gestos y apariencias. El recorte de salarios tuvo, por el contrario de lo que buscaba, efectos adversos en la búsqueda de cuadros técnicos de calidad. El avión presidencial no se llegó a vender. Y la corrupción siguió galopante a juzgar por todo lo que hoy sabemos del Caso Lava Jato.

—La tecnocracia de lujo—

Desde los años 90 vivíamos una tendencia universal hacia la creciente profesionalización del Estado con cuadros técnicos de segunda línea que mantenían continuidad o rotaban de cargos, entre un gobierno y otro. Justamente, esta tendencia estaba llegando a su máxima expresión cuando arribó al poder Ollanta Humala, sin cuadros políticos propios de solvencia técnica. Entonces, mucho más que en el caso del predecesor García, quien siempre dejó en claro que los técnicos se alineaban a las decisiones políticas, se produjo la impresión de un gobierno manejado por cuadros técnicos que cubrían el vacío de la impericia presidencial.

Los efectos del humalismo se bautizaron como ‘piloto automático’ y los argumentos propios del discurso político, como la prédica de la austeridad, se relativizaron. Los esfuerzos para reducir el déficit fiscal, la inflación y la inestabilidad cambiaria pasaron a ser más acuciantes que predicar para las tribunas cuán austero se era o no. Los sueldos de los funcionarios se recuperaron sin rubor.

Humala sí había prometido ser un gobernante austero y para ello tenía la imagen de ex militar izquierdista a su favor, que había roto la disciplina –durante el ‘locumbazo’– solo como protesta contra el fujimontesinismo. Sin embargo, al cabo de unos meses, el empoderamiento de Nadine Heredia, acompañado por ciertas modas y lujos, contradijo esa sobriedad. Al deponer la prédica y la práctica personal de la austeridad, la opinión pública empezó a sospechar que el poder había ocasionado un cambio social en la pareja, lo que se tomó por indicio de aprovechamiento de la política.

Otra, en cambio, fue la percepción sobre Pedro Pablo Kuczynski. No tuvo prédica de austeridad ni se esperaba ello de él –¡hubiera sonado falsa!–, pues era un financista próspero del que no se pensaba que el poder representara una oportunidad de súbito enriquecimiento y cambio de estatus. En su discurso, la eficiencia y la lucha contra la corrupción se alcanzarían con cuidado técnico, ni más ni menos. Era el suyo, según su propia definición, un ‘equipo de lujo’. La consigna tecnocrática no era la austeridad; era, en todo caso, lo que proclaman todos los técnicos: la eficiencia. Y para luchar contra la corrupción, más que recatados y austeros, había que ser, como mandan los manuales y los estándares de la OCDE, transparentes y abiertos al control.

La explosión local de Lava Jato y de la corrupción de Odebrecht, con la institucionalización y sofisticación técnica de la corrupción que involucró no solo a funcionarios sino a APP, adendas en contratos, arbitrajes y complejos sistemas de pago de coimas montados por grandes empresas, reveló que el gobierno de los técnicos no era, en absoluto, un freno a la corrupción. De ahí que el sucesor Vizcarra y su primer ministro César Villanueva hayan buscado rescatar la política y sus viejas prédicas, entre ellas, la de la austeridad.