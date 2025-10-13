El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el inicio del juicio oral contra el exgobernador regional, Vladimir Cerrón, los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido y otros, por presunta afiliación terrorista.
El juez Wilson Verastegui emitió una resolución, el último 09 de octubre, en la que dispone el enjuiciamiento del prófugo líder de Perú Libre y los congresistas.
LEE: Fiscalía programa careo entre Dina Boluarte y coinvestigado por lavado de activos el 27 y 28 de octubre
En este proceso penal también se hallan el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, Florablel Vargas Rojas, Alex Pimentel Vidal y Joys Edward Quiroga.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco solicitó 25 años de prisión para Vladimir Cerrón, además de su inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos por los presuntos delitos de afiliación a organización terrorista y obstrucción a la investigación.
Para los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, el Ministerio Público pidió 20 años de prisión e inhabilitación definitiva por el mismo delito de afiliación. En el caso de Víctor Quispe Palomino, la Fiscalía solicitó cadena perpetua.
Por otra parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Mininter planteó que Cerrón, Bermejo, Bellido y otros dos acusados paguen solidariamente S/100 mil como reparación civil al Estado por el delito de afiliación a organización terrorista. Además, solicitó que Cerrón y otros cuatro procesados abonen S/30 mil por el delito de obstrucción a la investigación del terrorismo.
