Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rafael López Aliaga de Renovación Popular. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
Rafael López Aliaga de Renovación Popular. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
Por Redacción EC

A través de un comunicado, Avanza País criticó al exalcalde de Lima y ahora postulante a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, indicando que la posición política que tomó (apoyando la censura de José Jerí), “lejos de contribuir a la estabilidad institucional”, ha provocado mayor incertidumbre en un momento especialmente delicado para el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Quién es José María Balcázar, el congresista de la izquierda radical que ahora asume la Presidencia de la República?
Política

¿Quién es José María Balcázar, el congresista de la izquierda radical que ahora asume la Presidencia de la República?

Avanza País sobre RLA: Su actuación ha facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo
Política

Avanza País sobre RLA: Su actuación ha facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la elección de José María Balcázar como presidente
Política

Keiko Fujimori advierte que “la democracia está en peligro” tras la elección de José María Balcázar como presidente