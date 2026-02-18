Avanza País sobre RLA: Su actuación ha facilitado el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo

A través de un comunicado, Avanza País criticó al exalcalde de Lima y ahora postulante a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, indicando que la posición política que tomó (apoyando la censura de José Jerí), “lejos de contribuir a la estabilidad institucional”, ha provocado mayor incertidumbre en un momento especialmente delicado para el país.

En esa línea, Avanza País apuntó que las acciones de RLA en “han terminado facilitando el retorno de sectores de izquierda al control del Poder Ejecutivo, tras la elección de José Balcázar”.

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú. (Foto: El Comercio)

Además, el partido político apuntó que "este hecho reabre un debate legítimo sobre el rumbo que podría asumir el país en materia económica, institucional y democrática“.

Asimismo, resaltó que en medio de este escenario, la ciudadanía demanda elecciones transparentes, respeto pleno al Estado de derecho y autonomía de los poderes del Estado. También existen dudas sobre posibles decisiones como indultos o beneficios a figuras como Pedro Castillo o Vladimir Cerrón, que deberían evaluarse con estricto apego a la Constitución.

Finalmente, el partido dejó en claro que, ante la creciente polarización, el Perú necesita firmeza institucional y responsabilidad política, priorizando el orden constitucional y la estabilidad económica por encima de intereses partidarios.

José María Balcázar es el nuevo presidente de la República

Luego de varias horas, el congresista José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso, y ocupará la Presidencia de la República, cargo que estuvo vacante, tras la censura de José Jerí.

La elección finalizó con 113 votos. Balcázar obtuvo 64 votos a favor, mientras que María del Carmen Alva obtuvo 46, hubo 3 votos viciados y ningún voto en blanco.