Avelino Guillén: "La fuga de César Hinostroza se pudo haber evitado"

El ex fiscal supremo Avelino Guillén señaló hoy que la fuga del destituido juez detenido en España, César Hinostroza, "se pudo haber evitado". Fue al comentar un informe del programa "Panorama" sobre la video vigilancia policial que estaba vigente a la vivienda de Hinostroza cuando este fugó y que había sido solicitada por el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, hecho que no se conocía hasta ahora.

Avelino Guillén afirmó que por un lado hubo una inexcusable negligencia de agentes policiales, que pese a tener una orden judicial de video vigilancia "omitieron el cabal cumplimiento de sus funciones, posibilitando la fuga de Hinostroza", mientras que por otro lado las autoridades del Ministerio del Interior "no han dado una explicación coherente y razonable sobre lo que realmente aconteció".

En la lectura de Guillén, al parecer se han producido niveles de corrupción que permitieron esa fuga. "Ahora vamos a tener que esperar uno o dos años el trámite de la extradición que demora en España", lamentó.

En una entrevista en vivo en la redacción de El Comercio, Guillén también consideró que en su momento el Ejecutivo debió dar una explicación razonable al respecto y en todo caso requiere ahora una inmediata respuesta del gobierno de Martín Vizcarra.

El ex fiscal calificó de "una burla" que se haya archivado una investigación interna de la Policía Nacional sobre la responsabilidad de los agentes encargados de esta video vigilancia, de acuerdo al informe periodístico.

"Esto no puede quedar así, en la absoluta impunidad", acotó.