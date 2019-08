Avraham Dan On:  "Maiman ha cambiado su versión hasta cinco veces"

Avraham Dan On, exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, afirmó a El Comercio Josef "Maiman ha cambiado su versión hasta cinco veces". Desde Tel Aviv (Israel), donde permanece, afronta el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por los casos Odebrecht y Ecoteva. En esta entrevista exclusiva, el exmilitar israelí afirmó que desconocía que el dinero que manejó provenía de presuntos pagos ilícitos.

Sobre la actual situación de Toledo Manrique, detenido en los Estados Unidos a la espera de que inicie el proceso de su extradición, dijo que no cree que haya persecución, pero que, en todo caso, se averiguará.

-¿Usted cómo y cuándo conoce a Alejandro Toledo y Eliane Karp?

Yo, en el año 2001 terminé mi trabajo en el servicio secreto de Israel y de allí, (Josef) Maiman me ofreció una oportunidad de trabajar en Perú y me recomendó. De allí empecé a trabajar con Toledo siendo asesor de seguridad. Yo nunca fui jefe de seguridad, solamente asesoraba.

-¿Cuáles eran sus funciones en Palacio de Gobierno?

Bueno, no existía seguridad. La gente había trabajado con (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos, entonces, había que armar una fuerza especial, escoger gente, capacitarla, entrenarla, ponerle una disciplina y una mentalidad diferente en temas militares, adecuarla a la seguridad presidencial. A todo esto yo me dediqué, yo lo organicé.

-Usted participó en la creación de diversas empresas en Costa Rica ¿Cuál fue su papel y su vinculación con el de Eva Fernenbug, la suegra de Alejandro Toledo?

A mí, en el año 2006, cuando terminé en Lima, me ofreció el señor Maiman un puesto ejecutivo, en un proyecto de etanol (…) me dijo que iba a enviar un fondo de plata para avanzar y hacer otras inversiones.

Hemos quedado que esto iba a ser en Costa Rica porque él tenía anteriormente oficina (allí). Allí abrimos Ecostate y la anterior era Milan; y como yo pensaba trabajar en Latinoamérica, necesitaba una empresa y también registré a mi hijo como secretario de la empresa, él no sabía para qué era.

Yo abro las cuentas, abro la empresa. Si yo creía que algo iba a ser 'chueco' con esto, jamás permitía que mi hijo esté vinculado. Yo no conocía a la señora Eva Fernenbug.

-¿No conocía a la señora Fernenbug pero abrió una empresa a nombre de ella por disposición del señor Maiman?

Es decir, la conocía superficialmente, la he visto en campaña una o dos veces. Ella vive el Bélgica y yo estaba en Lima.

-¿Entonces acepta creado Ecoteva y que, según la fiscalía, Eva Fernenbug era la presidenta y usted era el que administraba el dinero?

No, no. Yo lo único que recibí era una instrucción de Maiman: ayudarle a establecer esta empresa y ella la manejaba. Ahora, todo lo tenía en control la oficina de Maiman, las cuentas bancarias, todo.

-A la fiscalía le genera sospecha que usted no haya conocido absolutamente nada de lo que pasaba y que incluso haya accedido a la creación de Ecoteva con una señora mayor de 70 años.

Un ejecutivo, que tiene un jefe y una oficina en Tel Aviv, que le envía instrucciones y le parece decisiones comerciales o financieras, que así ellos lo consideran, entonces ¿qué quiere que haga?

Según la fiscalía Avraham Dan On habría ayudado a constituir la offshore Ecoteva para lavar dinero de Alejandro Toledo archivo el comercio

-La tesis fiscal es que la señora Eva Fernenbug era un testaferro y que, siendo una persona mayor de 70 años, no podía hacer los trámites legales que se necesitaban, es por eso que interviene usted.

Podía hacer todo con un abogado, podía hacer todo igual. Pero para qué meterme a mí cinco años, y después transferírselo a la suegra, podría hacerlo inmediatamente (directamente).

-El señor (Melvin) Rudelman ha declarado que estaba presente como abogado, pero que los trámites los hacía usted y la señora Fernenbug

No, el trámite de constituir la empresa fue en la oficina de Rudelman. Allí yo la acompañé (a Eva Fernenbug) para presentarle al abogado. A este abogado yo lo conozco muchos años antes. Yo trabajé en la Embajada de Israel en Costa Rica y la llevé allí para que le haga el trámite, [como] lo más natural de todo el mundo.

-Llevó a la señora Fernenbug, pero terminaron poniendo la empresa a nombre del personal del servicio...

Esto es un trámite normal allí, puede hacer unas llamadas a Costa Rica a averiguar y nadie se ha dado cuenta de eso. Es el trabajo del abogado, tú no le dices cómo hacerlo.

-¿Entonces, nuevamente, si era una empresa lícita por qué se pone a nombre del personal de limpieza?

No, en Costa Rica así se constituyen las empresas de esta naturaleza, siempre es alguien del staff del abogado más el interesado y los bancos lo conocen así; y 95% de las empresas se hizo así, así que no hay nada raro.

-¿Si no hay nada raro y el dinero es lícito, por qué se cierra la empresa cuando en Perú se descubre las compras inmobiliarias con Ecoteva?

Porque se estaba tratando de congelar los fondos y Maiman había decidido transferirlos a Israel. Allí había como 18 o 19 millones (de dólares). Cinco y medio se fueron a Perú, seis se fueron de vuelta a Maiman y seis se quedaron congelados ahí y hasta ahora están congelados.

-Pero finalmente, el dinero que recibió Ecoteva, los casi 19 millones de dólares terminaron en Perú comprando inmuebles que iban a ser usados por el señor Alejandro Toledo ¿eso a usted no le llamó la atención? Por ejemplo la casa del Cascajal estaba a nombre de la señora Fernenbug y se conoció que los señores Toledo se estaban mudando a esa casa…

Yo no estaba en Perú, yo no sabía que esto iba a ser un tipo de negocio así, sino una inversión de Maiman. Él vendió su casa en Barranco y quería hacer una inversión de una oficina más lujosa y una casa más lujosa. Eso es lo que me dice. Entonces, yo no entré a Perú, yo no participé en estas actividades. Me llegó una carta, un mensaje escrito diciéndome, apoya a la señora en todo lo necesario técnicamente y yo lo hice.

-Y los pagos de las hipotecas de Camacho y Punta Sal, ¿También eran parte del negocio del señor Maiman?

Bueno, yo no sé que esto pasó en Perú y yo no tenía contacto con esto. Yo no sé quién dio las instrucciones, a esta altura yo ya estaba fuera.

-El señor Alejandro Toledo está investigado por presuntamente recibir coimas de Odebrecht y en eso se le involucra a usted como intermediario…

Pero yo qué tengo que ver con Toledo en ese sentido. Yo estaba cercano a él físicamente, pero no participaba de reuniones privadas, yo no sabía qué pasaba.

-El señor Barata ha narrado que usted, en el 2004, durante una reunión en Palacio de Gobierno se le acercó y le dijo ser el intermediario para que Odebrecht pueda ganar la licitación del Proyecto Interoceánica Sur…

Esto es un ridículo que yo, en un evento público en Palacio, me acerco a una persona que no conozco y le hablo de este tema en esta forma, es ridículo. Esto ya está coordinado con Maiman.

-¿Pero cómo puede estar coordinado cuando esta declaración la da el señor Barata a finales del 2016 cuando recién se acoge a la colaboración y la empresa también? Entonces, no pudo haber una coordinación previa…

Todas las declaraciones fueron coordinadas, por eso (Maiman) ha cambiado su versión hasta cinco veces.

-El señor Barata dice que le ha dado a usted, en efectivo, de manera personal US$700 mil para la campaña de Toledo en el 2011…

Yo le aseguro que la fecha que él ponga, yo no he estado en Perú. En la campaña del 2011 yo no participé. En el Perú hay como gerentes, tesoreros en el partido para recibir ese tipo de plata.

-¿En algún otro año él le dio algún dinero? ¿2006 o durante el gobierno del señor Toledo?

No, nunca, nunca. Yo no lo conocí a Barata sino hasta 2004 o 2005, que viajamos a la selva para Yurimaguas, creo, a inaugurar un tramo o un puente. No recuerdo, no lo conocía.

-¿Usted y el señor Alejandro Toledo estaban en ese viaje?

Sí, sí, claro. Pero Barata llegó por separado. Ahí vino (el ex presidente de Brasil) Lula (Da Silva) también y ahí se reunieron Lula con Toledo. Allí Barata estuvo, ahí lo conocí primera vez.

-¿Esto cuando fue específicamente?

Creo que en 2004

-¿Esto fue antes o después del señalamiento que hace el señor Barata, donde dice que usted se acercó para ser intermediario con el señor Toledo para que pueda favorecer a Odebrecht con la Carretera Interoceánica?

No, creo que es después.

-¿Entonces, en esa reunión previa de Palacio de Gobierno, usted sí sabía quién era?

¿Qué reunión?

-La que el señor Barata dice que usted se le acercó. Porque el señor habla de dos reuniones en Palacio de Gobierno…

Mira, yo en Palacio, en un evento público, mi enfoque no está en Barata ni en nadie, solo en el presidente y la gente invitada y viendo la seguridad funcionando. Esto es un dicho, que Barata puede decir cualquier cosa que le conviene.

-¿A usted le han ofrecido ser colaborador eficaz?

Me han ofrecido, pero les digo ¿qué te digo? ¿quieres que invente una realidad falsa? ¿Qué voy a inventar? Pero yo me siento mal y no lo voy a corroborar, así es la situación.

-¿Cuál va a ser su posición pues todo lo que dice va en contra de la tesis que tiene la fiscalía contra su persona?

Yo hasta ahora no tengo ninguna expectativa de la fiscalía. Esto lamentablemente me choca mucho porque vengo de otra mentalidad y ponerle 18 meses de prisión preventiva, así por nada es abuso de autoridad.

-Usted sabe que el señor (Alejandro) Toledo está detenido en Estados Unidos y está detenido porque la justicia de EEUU, que es muy distinta a la peruana, ha encontrado elementos suficientes para detenerlo y que afronte una investigación en Perú…

Yo lo que he entendido de Toledo es que le han encontrado allí su plata porque sus cuentas están bloqueadas, y trató de renovar su pasaporte, que no veo ningún problema, no tiene ningún otro documento de identificación entonces, por esto el juez decidió que hay señales de que se iba a escapar. Pero a dónde se va a escapar, si está más seguro en Estados Unidos. Pero con esto yo no creo que haya algo de persecución, allí se va a averiguar esto. Pero lo que está haciendo la fiscalía para que yo le traiga una versión que quiere escuchar, esto no.

-¿Usted trató de conversar con el señor Toledo cuando pasó lo de Ecoteva y Odebrecht?

Toledo está en California y yo en Tel Aviv, no nos hemos reunido.

-¿Desde que el señor Toledo está en Estados Unidos, usted ha conversado con él?

La última vez que lo llamé fue para su cumpleaños en el 2016, pero de allí no. Porque pueden se puede pensar mil cosas, entonces yo prefiero no hacer llamadas, no hablar, no coordinar nada. No me conviene.

-Posición de la defensa legal-

Gerardo Widauski defensa legal de Avi Dan On, en el caso Ecoteva rechazó que su patrocinado haya podido saber o presumir que los dineros provenientes de la empresa Confiado de Panamá (propiedad de Josef Maiman) hayan sido de origen ilícito ya que provenían de un empresario exitoso en el desarrollo de proyectos energéticos siendo el destino de dichos fondos el desarrollo de un proyecto de etanol de 10,000 hectáreas en Colombia.

Respecto del supuesto aporte de US$700,000 dólares que habría recibido del exdirector se Odebrecht en Perú, Jorge Barata, "este es un hecho que la defensa rechaza por falso". "Basta leer las declaraciones del señor Barata donde no puede precisar las fechas , los montos ni las veces que habría hecho los supuestos aportes".

Nota del editor:

"Sobre la aseveración del señor Dan On en cuanto al presunto ofrecimiento para ser colaborador eficaz, fuentes de la Fiscalía aseguran que dicha es afirmación falsa, ya que la sugerida oferta nunca tuvo lugar".