Distingamos a los partidos cuyos líderes estarán vigilando a su bancada. Keiko Fujimori, si no es presidenta, mantendrá su disciplina de dos décadas: reuniones semanales para oír, deliberar y acordar con su gente. No quiso postular al Congreso. Sus dos guardianes del poder estarán cerca de ella en ese afán sino les toca ocupar cargos de gobierno: Luis Galarreta se ha reservado un cómodo espacio en el Parlamento Andino, y Miguel ‘Miki’ Torres, el número 1 en el senado nacional. Podemos pronosticar que, más que los jóvenes entusiastas serán los veteranos refunfuñones los que desafiarán la disciplina: Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Alejandro Aguinaga son egos con trajín parlamentario. José Arista, ex ministro de Economía, electo como senador por Amazonas, se hará notar. Galarreta ha declarado a favor de cerrar definitivamente el caño de las iniciativas congresales con impacto fiscal. ¿Lo hizo porque FP realmente mentalizó que será gobierno o porque igual impulsarían ese cambio de postura desde el parlamento? Lo hubieran planteado antes…

Declaraciones de la candidata a la presidencia Keiko Fujimori (Fuerza Popular). (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Fuerza Popular, contra su voluntad, se convirtió en un partido congresal con tres segundas vueltas perdidas. El diseño de la bicameralidad -disuelta por su líder fundador en abril de 1992- es una suerte de alternativa al Ejecutivo esquivo. Será, según el reparto, la primera fuerza en diputados, con Cecilia Chacón y Diethell Columbus que vuelven por Lima, Rosangella Barbarán que repite, Piura como bastión norteño, y veremos nuevos rostros en regiones como Áncash (por ejemplo, ‘Maka’ Gamarra) y el probable ingreso de Pier Figari, quien fuera, por varios años, el principal asesor político de Keiko con mucha influencia en el partido. Nos falta conocer la variedad regional naranja. En los últimos quinquenios, muchos voceros han provenido de las regiones tras una primera legislatura con mayor dominio limeño.

“Roberto Sánchez, si no es presidente, podría ser diputado por Lima en una bancada muy regional y menos orgánica que la naranja y la celeste (…). Dependerá de su muñeca y del sombrero mágica castillista ordenar a tamaño pelotón”.

A Rafael López Aliaga, sino es presidente, le tocará ser senador. Quizá no le guste la idea, pequeña al lado de la gran ambición palaciega, pero el cargo es tan irrenunciable que ni siquiera pudo zafarse de él el ilustre constitucionalista Javier Valle Riestra cuando lo intentó. En el periodo que culmina, RLA ha dado órdenes a su bancada, muchas de ellas, a través de su secretaria general Norma Yarrow y se han cumplido. Si se convirtiera en un líder parlamentario, tendrá que armonizar las pasiones católicas y evangélicas de su grey conservadora. Francisco Calisto, su asesor más cercano en la campaña, podría ser su lugarteniente en el senado. También estarán Lourdes Alcorta y Katherine Ampuero, difíciles de disciplinar. A Yarrow le tocará la cámara de diputados y le saldrá competencia de su propia facción como Roxana Rocha, quien también ha sido regidora metropolitana y ya estuvo de vocera en la contienda. Quizá se repita la fricción con el evangélico Alejandro Muñante. A diferencia de la disciplina naranja, la furia celeste tendrá un perfil bastante limeño.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) denunció un “fraude” en las Elecciones Generales 2026 (EG 206), llevadas a cabo este domingo 12 de abril y dio un plazo de “24 horas” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se declaren nulos los comicios y se vuelvan a desarrollar, advirtiendo que llamaría a la insurgencia civil. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Si ‘Porky’ no es presidente y no patea el tablero personal; es decir, si permanece en la política como líder de partido y bancada; se abre una gran interrogante. ¿Renovación Popular será una oposición combativa y solitaria o proclive a la negociación? Sucede que en este quinquenio, ha sido una bancada muy ríspida. Participó casi a regañadientes del llamado ‘Bloque Democrático’; presentó listas alternativas a la mesa directiva (aunque transó en una oportunidad aportando a Muñante), se negó a acuerdos de coalición y precipitó, sin coordinar con otras bancadas, la vacancia de Dina Boluarte y la censura de José Jerí. Por otro lado, López Aliaga estuvo concentrado en el poder metropolitano con la mayoría absoluta que les asegura la ley a los alcaldes. Allí presionaba directamente, sin buscar aliados, al Ejecutivo desde el poder metropolitano. Si ya perdió ese poder ejecutivo y alternativo; quizá se concentre en tener un bloque legislativo peleonero y difícil para armar consensos.

Izquierdas y centros

Roberto Sánchez, si no es presidente, será diputado por Lima en una bancada muy regional y menos orgánica que la naranja y la celeste. Tendrá al grupo castillista (el hermano José Mercedes Castillo es su senador más votado, además de la cuñada Jennifer Paredes, diputada más votada por Cajamarca) además de inexperimentados amigos de Pedro que nadie de JPP conoce a cabalidad, a disidentes de Perú Libre como Silvana Robles y Jaime Quito; a su propio entorno, a algún antaurista (Antauro no pudo meter muchos cuadros en puestos claves de la lista) y grupos e independientes varios. Vladimir Cerrón, que lo tilda de ‘Judas’, augura que le sucederá lo mismo que le sucedió a él: se colmará de potenciales disidentes. Dependerá de su muñeca y no del sombrero mágico castillista que lo colmó de votos en el tramo final, mantener la organicidad de semejante pelotón. Cerrón no pudo hacerlo con una distribución equivalente.

Roberto Sänchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, dio conferencia de prensa este sábado. (Facebook: Roberto Sánchez)

Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, no será congresista, pero es fundador de su partido y no tiene, que sepamos, otra alternativa que atenerse a su trabajo político con él, al igual que Keiko. Me lo confirmó su candidato número 1 al senado nacional, Flavio Figallo, de esta forma: “Lo que queremos es construir un partido y ‘Coco’ (Jorge Nieto) estará allí, con nosotros, reuniéndonos en el local del partido en el Paseo Colón o por zoom, con las dos bancadas, senado y diputados”. Le pregunté si cree que su bancada está predestinada a ser fiel de la balanza entre izquierdas y derechas u otras polaridades: “Mientras los dinosaurios se peleen, nosotros trabajaremos”, ríe.

“Luis Galarreta declaró a favor de cerrar definitivamente el caño de las iniciativas congresales con impacto fiscal. ¿FP realmente mentalizó que será gobierno? Lo hubiera dicho antes…”

Ricardo Belmont Cassinelli, candidato de Obras, tuvo un buen resultado personal, sorprendente teniendo en cuenta lo discreta y errática de su campaña, pero apenas se cerró la contienda y aparecieron las primeras proyecciones que lo dejaban fuera de la segunda vuelta, tiró la toalla. “Me voy, terminó mi pelea” dijo en TV Perú y añadió supuesta información de inteligencia sobre amenazas a su integridad. Con tales palabras y actitud, podemos apostar a que se desentenderá de su gente, donde quién más destaca como hombre de partido y de experiencia es Daniel Barragán, ex ministro de Defensa de Pedro Castillo y capitán de la FAP en retiro. A Barragán le tocaría articular una bancada que no se anuncia muy grande si uno repasa la votación por candidatos. Por la debilidad del partido y de su líder fundador, podría tender a cierto desbande y a alimentar el grado de impredictibilidad del primer congreso bicameral del milenio.

El caso de Alfonso López Chau, el líder fundador de Ahora Nación (AN), sería similar al de Nieto si llega a tener una o dos bancadas. Pero este tendría una razón adicional para no abandonar ni a su gente ni a su proyecto: es el candidato número 1 al senado nacional. Allí estará de todos modos. El desempeño de sus listas, al revés que Belmont, ha sido mejor que el suyo. Tiene al diputado más votado por Lima, Harvey Colchado, con una votación no muy distante a la de Indira Huilca. También estará Jair Manrique, un ingeniero petrolero y digital, que tenía el número 27, pero pescó votos con su aura de ‘geek’ con estudios en el legendario MIT. Es una de las mayores sorpresas del voto preferencial. Pero Lima será primordialmente celeste, así que la fuerza numérica de AN estará en las regiones.

En el senado, López Chau estará acompañado por Jaime Delgado, experto en defensa del consumidor, la repitente Ruth Luque y la ex primera ministra de Castillo, Mirtha Vásquez, entre otros. Es aún una incógnita si País Para Todos saltará la valla del senado y/o de diputados. Si lo hace, sería raspando. Carlos Álvarez ha aclarado que no abandonará a su gente, pero más que su discurso serio vale el buen chiste: difundió un remedo de Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, lo que se puede entender como ‘volveré a lo mío, adiós a la política activa’.

Bicameralidad recuperada, consenso en la sociedad civil para cerrar el caño a la iniciativa de gasto congresal (herramienta básica del populismo congresal) al que se suma FP, candidatos presidenciales convertidos en parlamentarios, reelección más o menos selectiva, una nueva bancada de académicos como la del Partido de Buen Gobierno, renovación parcial de las bancadas naranja y celeste, variedad de izquierdas que eliminaría bloqueos perniciosos, adiós al voto de confianza de los gabinetes; valga todo este paquete para no pronosticar que este congreso será peor que el actual.