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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mientras corre el conteo gota o gota para definir números de curules; miremos a las nuevas bancadas. La bicameralidad las convertirá en dobles y ampliadas. Las habrá, más pequeñas, de 3 senadores o más. Las mayores tendrán alrededor de una docena. Y las habrá de diputados, el triple de numerosas. Si el partido es sólido, se reunirán a veces en sesiones ampliadas en presencia de su líder(esa); si no, el individualismo, el ‘coworking’ entre populistas y el transfuguismo, reinarán y las cámaras apenas se verán las caras. Hasta discreparán…en buena hora, si la sensatez está del lado senatorial.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.