Tras los audios que implican a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en presuntos actos irregulares, el ex juez supremo provisional e integrante del CNM Baltazar Morales Parraguez ratificó que sí se reunió con el legislador de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril en casa del ex consejero Guido Aguila.

— ¿Por qué no renuncian al CNM como muestra de transparencia?

¿Por qué no nos vamos? Porque nosotros no estamos implicados. Si el Congreso dice que nos vamos, nos vamos. Pero que nos digan por qué nos vamos. Que no nos pongan en el mismo bloque de tres corruptos que están haciendo cosas malas.

— ¿Cómo podría ser idóneo el trabajo del actual CNM si la evaluación a jueces y fiscales radica en preguntar sobre la preparación del cebiche de pato?

En lo que a mí respecta, siempre pregunto sobre derecho penal y constitucional, no me encontrarán ninguna entrevista preguntando tonteras como allí aparece.

— El congresista Héctor Becerril reiteró ayer que usted miente y que esa reunión en casa de Guido Aguila nunca ocurrió. ¿Usted se ratifica?

¡Cómo no me voy a ratificar, si es la verdad! La verdad nunca se cambia. Esa reunión sí existió.

— ¿En qué contexto se da la reunión?

Debíamos elegir al nuevo presidente para el período de febrero del año pasado hasta este año. El antropólogo Orlando [Velásquez] Benites y el administrador Julio Gutiérrez eran los candidatos, pero no obtenían los cinco votos que se necesitan. Yo les dije que no iba a votar por ninguno de los dos porque no eran idóneos.

— ¿Y cuál es su versión de cómo sucedió la reunión?

Como no se rompía ese hielo, un día el consejero Guido Aguila me dice en una conversación coloquial: “Doctor Morales, hay una persona que quiere conversar con usted”, y le pregunté quién era y él solo me dijo: “No pues, es una persona honorable y ya vas a enterarte en mi casa”. Le dije que no conocía su casa y él me da la dirección.

— ¿A qué hora fue la reunión?

Yo acudí en la noche, es más, él [Aguila] me llamó porque yo ya estaba retrasado como media hora y le dije que tenía un percance con el transporte vehicular. Llegué y sorpresa mía, a quien encuentro era al señor Becerril. Nos saludamos y me dijo el motivo de su encuentro.

— ¿Qué le dijo Becerril?

Me dijo: “Doctor, lo hemos invitado porque queremos que nos apoye, vengo en representación de mi bancada, del partido y estamos impulsando la candidatura de Julito Gutiérrez”. Yo le dije que ya le había indicado a Aguila que no iba a votar por él. “¿Ni así insistamos?”, me preguntó. No, le dije. “Entonces ¿no habrá elección mañana?”, me dijo. No habrá pues, le respondí y allí acabó.

— ¿Se ha reunido usted con otros políticos que puedan haber querido presionarlo?

A mí no me van a presionar. A mí nunca me visitan. Lo que sí, esto me demostró que había un interés político de una bancada de recomendar a un candidato.

— ¿Han existido presiones o visitas a otros consejeros?

Desconozco, pero si ha habido, han sido subterráneas. Ahora que han salido los audios, recién nos damos cuenta de que sí hubo [presiones], pero antes no nos hemos dado cuenta.

