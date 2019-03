APP evaluará situación de Edwin Donayre este martes

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) se reunirá este martes con su líder y fundador del partido, César Acuña, para evaluar temas de coyuntura, entre los cuales, estaría la suspensión del grupo parlamentario de su colega Edwin Donayre.

Cabe recordar que la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó el 27 de agosto del 2018 a Donayre a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el delito de peculado, por el denominado Caso ‘Gasolinazo’.

Tras ello, el Poder Judicial solicitó al Congreso en noviembre del mismo año el levantamiento de inmunidad del congresista para ejecutar la sentencia en su contra. Sin embargo, esta queda pendiente de votación en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.

En diálogo con El Comercio, el vocero de la bancada, César Vásquez, afirmó que mañana tendrán una reunión en el local del partido para tratar temas a futuro.

"Nos vamos a reunir la bancada con el propio presidente del partido para evaluar temas generales de contexto nacional, político y también el contexto partidario con miras al trabajo futuro, pero va a ser en el local del partido, fuera del horario de trabajo, y a lo mejor se trate ahí", afirmó.

Agregó que el tema ha sido debatido en varias oportunidades y que en la última reunión se acordó defender la ejecución que se dé en la segunda instancia, donde se confirmará o anulará la sentencia contra Donayre.

En ese sentido, manifestó que hay posiciones tanto en contra y a favor en la bancada y mucha expectativa por lo que pueda pasar. Sin embargo, reiteró que el último acuerdo de bancada fue esperar este 22 de marzo, día en que evaluará la nulidad interpuesta por Donayre contra su condena, para tomar una decisión final al respecto.

"Si se confirma la segunda instancia ya no hay más dichos que puedan salvarlo o defenderlo", aseveró.

En tanto, afirmó que si la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria decide poner a votación la solicitud del Poder Judicial antes de que se revise la nulidad de su condena este 22 de marzo APP tomará una "decisión política".

"Si la presidenta de la comisión convoca a votación ya nosotros tenemos que tomar esa decisión política antes del 22 [ de marzo]. Lo que hemos dicho es que si no se convoca antes, esperemos el 22. Esa es nuestra posición, pero si se convoca antes tenemos que tomar una decisión política", aseveró.



-Comisión de Fiscalización-

César Vásquez reveló que Edwin Donayre envió un documento a la bancada comunicando que ya no participará en la Comisión de Fiscalización, ya que el reglamento del Congreso establece que un congresista que tiene un proceso de levantamiento de inmunidad en curso no puede participar en este grupo de trabajo.

"El reglamento dice [que los congresistas que] tengan iniciado el proceso de levantamiento de Inmunidad no pueden participar en la Comisión de Fiscalización, porque ahí la tarea principal es fiscalizar y una persona que ya el Poder Judicial está pidiendo [...] ya no podría. Por eso, es que él ha presentado un documento diciendo que ya no podrá ir [...]. Está entrando ahí en su remplazo la congresista Rebeca Cruz", aseveró.