Bancada del Apra no acogió propuesta de plenario del partido sobre vacancia

Un mensaje de la cuenta oficial de la bancada del Apra en Twitter mostró ayer a sus cinco integrantes sonrientes y señalando que —en “monolítica unidad y férrea disciplina”— acordaron “impulsar acciones que fortalezcan la democracia peruana, respetando la constitución”. Pero dicha posición marca cierta distancia de lo planteado dos días atrás en un plenario del partido, no acogiendo así la propuesta de las bases del mismo en torno a la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

El comunicado que la bancada emitió el lunes rechaza la propuesta de adelanto de elecciones generales de Vizcarra, calificándola de inconstitucional y de generar un “gravísimo precedente de inestabilidad política”. Por ello, consideró que el proyecto de reforma constitucional debe ser archivado.

Sin embargo, no menciona para nada al 67 Plenario Nacional Extraordinario del Partido Aprista Peruano, que dos días atrás emitió un comunicado proponiendo “la moción de vacancia al cargo de presidente de la República de actual gobernante accidental Martín Vizcarra”. Asimismo, apuntó que “la célula parlamentaria aprista (CPA) debe ejecutar unánimemente y en forma inmediata dicho acuerdo, aprobado por mandato de las bases”.

Pero eso no ha sido así.

En su comunicado, el plenario aprista menciona lo que considera causales de vacancia presidencial. Estas distan de lo establecido por la Constitución.

La vocera de la bancada, Luciana León, comentó este martes a El Comercio que el grupo acordó unánimemente los acuerdos expresados en el comunicado de ayer, que —según precisó— responden a “lo más urgente”. En esa línea, si bien dijo entender la posición de las bases apristas y la llega a compartir en cierto sentido, apuntó que la propuesta de la vacancia presidencial “no está en agenda por el momento”.

“El tema de la vacancia por ahora no lo hemos debatido en la célula parlamentaria, lo que hemos visto como urgencia es archivar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo”, refirió.

Al respecto, su colega Elías Rodríguez aseveró que respeta la opinión política de las bases del partido y señaló que estas pidieron archivar el proyecto de adelanto de elecciones y, en su momento, determinar la vacancia. Sin embargo, consideró que es una propuesta que se debe evaluar dentro del marco constitucional.

A su juicio, el acuerdo de la bancada no pone necesariamente freno a lo planteado por las bases. “No es que lo hayan descartado, si es que se hubiera descartado de plano se hubiera dicho. No es el momento para hablar de eso, me parece [mejor] dejarlo ahí”, sentenció.

Cabe señalar que el legislador Javier Velásquez Quesquén señaló el último domingo que el plenario del Apra no está “en condiciones de señalar la línea política de la bancada”. "La decisión que ha tomado ayer el plenario del partido no es vinculante a la cédula parlamentaria. Respeto esa decisión, pero en la bancada no lo hemos discutido porque esta situación no resuelve el problema", dijo a RPP.

Fuentes de El Comercio manifestaron que en la reunión de la bancada finalmente no se aceptó la propuesta del plenario porque “no era una buena decisión y no tenía viabilidad política”. Señalaron que las causales de vacancia mencionadas en el comunicado del partido “están fuera de lugar”, por lo que no se podían aceptar.

El comunicado de la bancada del Apra.