La bancada de Acción Popular anunció que se ha presentado una acusación contra la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País, ante la Comisión de Ética por el video en el que se ve a esta última hacer proselitismo a favor de candidatos de su partido político en el Callao.

“Congresistas de Acción Popular denunciaron a la congresista Patricia Chirinos ante la Comisión de Ética por transgredir disposiciones de neutralidad de funcionarios y hacer proselitismo político a favor de dos candidatos de su partido, Avanza País”, informaron a través de redes sociales.

Cabe precisar que esto ocurre un día después que Chirinos anunciara la presentación de una denuncia constitucional contra seis congresistas de Acción Popular que están siendo investigados por el caso ‘Los Niños’ en el Ministerio Público.

🚨#LOULTIMO| Congresistas de #AcciónPopular denunciaron a la congresista @PattyChirinosVe ante la comisión de Ética por transgredir disposiciones de neutralidad de funcionarios y hacer proselitismo político a favor de dos candidatos de su partido, @AvanzaPaisOfi. pic.twitter.com/CaYr64H2te — Bancada Acción Popular (@ApBancada) September 16, 2022

En el debate del pleno del Congreso de este jueves 15 de setiembre, Hamlet Echevarría, de la bancada Perú Democrático, difundió el video en el que se ve a Chirinos pedir que los vecinos del Callao voten por dos candidatos de Avanza País en las elecciones del 2 de octubre.

“Es inconcebible lo que acabamos de apreciar. Pese a que las normas electorales nos prohíben hacer proselitismo político, la colega lo hace sin ningún despojo. Nadie puede juzgar las preferencias políticas; sin embargo, hacedores de normas debemos ser los primeros en respetarlas, algo que, a todas luces, la colega no está cumpliendo”, dijo Echevarría.

Patricia Chirinos responde

“Yo en ningún momento por mi cargo he tratado de favorecer a la candidata. La presenté como mi amiga y futura alcaldesa de Ventanilla. Si me he equivocado, en todo caso, el congresista que presentó (el video), (Hamlet) Echevarría, debería ir al Jurado Electoral Especial del Callao”, dijo la congresista en declaraciones a Canal N.

Patricia Chirinos dijo que, si tiene alguna culpa, “que se investigue” y que asumirá las consecuencias si se determina que cometió una falta.

“No trato de cegarme ni de que se olvide lo evidente. Me defenderé y listo. No trato de tapar el sol con un dedo. Que se investigue, no hay ningún problema, creo que todos nos podemos equivocar. No hay problema en reconocerlo”, subrayó.