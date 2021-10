La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) reveló que su bancada todavía no tiene definida una posición frente al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez, que se presentará ante el Pleno del Parlamento el lunes 25 de octubre para pedir el voto de confianza.

“Nosotros no dimos la confianza al primer Gabinete (de Guido Bellido). En su momento lo debatimos y consideramos que debía ser así porque obviamente habían ministros sumamente cuestionados. Ahora, digamos, no estoy faltando a la verdad cuando digo que aún no tenemos posición tomada porque el día de mañana a las 8:30 a.m. tendremos una reunión. La presentación será a las 11:00 a.m. y creo que ahí tomaremos una decisión respecto a si damos o no la confianza”, manifestó Juárez en diálogo con Latina.

No obstante, la agrupación parlamentaria tuvo otra actitud hacia el Gabinete encabezado por Guido Bellido. Patricia Juárez explicó que se debió a que el exprimer ministro no tuvo una adecuada presentación de la política del gobierno, además que contaba con cuestionamientos.

“En el caso del Gabinete Bellido ahí todos coincidimos que había no solo cuestionamientos al propio presidente del Consejo de Ministros, sino también a la forma en que presentó sus políticas de gobierno (...) fue una cuantificación de lo que iban a hacer, pero ni siquiera señalando metas, indicadores, no hubo detalles que nos haga pensar que efectivamente se iban a hacer reformas puntuales que los peruanos de a pie están esperando”, sentenció.

En otro momento, Juárez destacó la experiencia de Mirtha Vásquez como congresista y su rol como presidenta del Congreso de la República en la legislatura 2020 - 2021, por ello, sostuvo, que espera una “posición muy firme” por parte de la primera ministra.

“Esperamos que su posición sea muy firme, muy fuerte, muy sólida de manera que pueda imponerse de tal manera, tal como lo señala la Constitución, (y no) “encontrar” solo ministros, como ella lo ha dicho, sino también hablar con el presidente de la República, (decirle) las ventajas y desventajas o por qué no debería nombrar a tal o cual ministro. La personalidad de Mirtha Vásquez va a permitir que ella pueda tener un Gabinete de consenso”, concluyó la legisladora.

