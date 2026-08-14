Por Erik Rivera

Días después de que El Comercio difundiera el primer borrador del anteproyecto del pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori, los asesores de la bancada fujimorista en la Cámara de Diputados analizaron el contenido del mismo y dieron sus primeros puntos de vista respecto de la viabilidad de cada materia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.