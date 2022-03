La bancada de Fuerza Popular votará a favor de la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, según aseveró la legisladora Martha Moyano, integrante de ese grupo político.

“Hay una bancada que le dio 30 días de gracia al señor Condori [Renovación Popular] y ahora no cumplen con los 30 días y se suman a la censura. Censura que vamos a apoyar porque es un acuerdo de bancada, no se trata de firmarla o no, se trata de nuestra posición como bancada, nosotros no solamente hemos dicho que están llenos de personas corruptas sino que también tiene relación con el Movadef”, dijo a RPP.

Este lunes 21 de marzo, el vocero de la bancada, Hernando Guerra García, había afirmado que esperarían a conocer la posición de las demás bancadas de oposición antes de tomar una decisión, debido a que la unidad era lo más importante.

Cabe indicar que en la moción de censura presentada ayer, no figura ninguna firma de la bancada fujimorista, así como tampoco de las bancadas de Perú Libre y Perú Democrático.

La iniciativa legislativa consiguió 33 firmas de congresistas de la bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular, además de los parlamentarios no agrupados, como Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga.

En la moción de censura detallan que, el titular del Ministerio de Salud carece de idoneidad para ocupar el cargo, pues explican que pocos días antes de su designación “ejercía la profesión de manera inadecuada al promover la venta de Cluster X2 (‘agua arracimada’) atribuyéndole propiedades medicinales que no se encuentran comprobadas ni certificadas por alguna autoridad oficial o académica”.

Asimismo, dan cuenta de que Condori Machado utilizó su condición de médico para promocionar un servicio de diagnóstico de cáncer de cuello uterino en 1 minuto, pese a no contar con la especialidad de ginecología u oncología.

