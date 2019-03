Bancada del partido Contigo será presentada recién este viernes

La presentación de la nueva bancada Contigo ya no se efectuará hoy jueves como se había anunciado, sino este viernes. Así lo manifestó el congresista Juan Sheput, presidente de la Comisión Política de ese partido, quien indicó que aún no finalizan las conversaciones con los parlamentarios independientes que podrían integrarse a la agrupación.

Sheput reiteró que se viene conversando con Pedro Olaechea y que se haría lo mismo con Julio Rosas. "Estamos todavía en una ronda de conversaciones y pendientes de compromisos formales para poder hacer un anuncio certero. Eso no será posible hoy", dijo a El Comercio.

Juan Sheput esperaba reunirse personalmente hoy con varios parlamentarios aprovechando la realización del pleno del Congreso de este jueves, pero acudieron pocos legisladores. Mañana también habrá pleno y allí piensa contactarse con las personas que faltan.

Hasta el momento los únicos congresistas confirmados de la nueva bancada son Sheput, Gilbert Violeta y Salvador Heresi. Además de Olaechea y Rosas, los otros legisladores con los que se va a conversar son Marita Herrera (ex Fuerza Popular), Jorge Castro (Ex Frente Amplio) y Roberto Vieira (ex PpK).

Otro nombre que se ha barajado es el de Ursula Letona (Fuerza Popular), quien ha dicho que cuando reciba una invitación formal de Contigo no tendrá problemas en evaluarla.

Contigo será la cuarta bancada que se forma desde que el presidente del Legislativo Daniel Salaverry ordenara a la Oficialía Mayor del Congreso cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto parte de la llamada ley antitránsfuga.

​