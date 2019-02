Bancada de Peruanos por el Kambio decidirá posible retorno de Salvador Heresi

El vocero titular de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, aseveró este martes que será su bancada la que decida si acepta o no la reincorporación de Salvador Heresi a dicho grupo parlamentario.

Indicó, en ese sentido, que el también ex ministro de Justicia "está un poco equivocado" si considera que puede retornar "de facto" a la bancada oficialista y cuestionó que busque regresar pese a que mostró "un ánimo de hostilidad y de confrontación" los últimos días.

"Si una persona quiere volver a su anterior bancada, pues debe mostrar o tender los puentes de diálogo, comunicación y, bueno, someterse a la bancada como corresponde, ¿no? La bancada va a tener que evaluar, pero ese no es un tema que me compete a mí, sino a los 11 miembros", sostuvo en diálogo con El Comercio.

"Se decidirá en una votación, pero él ha estado en un ánimo un poco [hostil]. La verdad yo no sé si eso le va a ayudar mucho, pero bueno al final la bancada es la que va a decidir. Así de facto, él no va a poder entrar a la bancada. De repente piensa que va a entrar así por así y está un poco equivocado", señaló.

Similar postura tuvo su colega de bancada Carlos Bruce, quien dijo creer que el retorno de Heresi al grupo parlamentario va a depender de un "detenido análisis" y remarcó que serán los 11 parlamentarios que conforman su agrupación los que decidan su posible reingreso.

"Para mí hay que analizarlo con detenimiento y buscar lo mejor para mantener la unidad de la bancada. Creo que es algo que tenemos que debatir seriamente y pensar qué cosa es lo mejor para la unidad y coherencia de la bancada", manifestó.

"Claro que se necesita [una votación para que Salvador Heresi retorne a la bancada] porque él renunció y se separó de la bancada. Él ya no es parte de la bancada y cualquier congresista con una simple carta no puede formar parte de la bancada, si no pues se nos meten congresistas fujimoristas como 'topos' a la bancada y nosotros no podemos decir nada", detalló.

El pasado domingo Salvador Heresi hizo pública su intención de retornar a la bancada de Peruanos por el Kambio siguiendo la exhortación del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido.

El legislador aseguró que no tendría que realizar ningún pedido a la agrupación para reintegrarse, puesto que este fue elegido por "el voto popular" como parte de la misma.

Cabe destacar que Heresi presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Peruanos por el Kambio el 11 de noviembre del 2018 alegando que "discrepancias en la conducción" de la bancada lo llevaron a tomar esta decisión.