Bancada PpK: mayoría de miembros no son militantes del partido

Con las recientes renuncias en la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), son 11 sus integrantes. De ellos, seis, la mayoría, no son militantes del partido que lleva el mismo nombre.

Así, solo cinco legisladores se encuentran inscritos en el partido oficialista.

Los congresistas no militantes son Mercedes Araoz (también vicepresidenta de la República), Carlos Bruce, Juan Sheput, Ana María Choquehuanca, Sergio Dávila y Moisés Guía Pianto.

Quienes figuran como miembros del partido político detrás de la bancada son el renunciante vocero titular Gilbert Violeta, Jorge Meléndez, Janet Sánchez, Clemente Flores y Alberto Oliva.

Cabe señalar que Peruanos por el Kambio empezó el actual período gubernamental en el 2016 con 18 miembros. De igual forma, la mayoría tampoco era militante del partido.

En declaraciones a El Comercio sobre la reciente crisis en la bancada y el partido, el politólogo de la PUCP Fernando Tuesta comentó ayer que se trataba de una agrupación muy débil. "Peruanos por el Kambio es casi un punto de encuentro de gente muy distinta, más que la bancada de un partido político organizado", refirió.

Por su parte, Percy Medina, representante de IDEA Internacional, sostuvo que detrás de la bancada no hay una entidad política fuerte, con unidad de criterio e identidad común entre sus integrantes. "Si no hay detrás un partido enraizado en la sociedad, la bancada no será sólida, estable ni predecible", manifestó.

—Renunciantes—

En distintos momentos y por diversas razones, se alejaron de la bancada Roberto Vieira, Gino Costa, Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos, Pedro Olaechea, Guido Lombardi y Salvador Heresi.



Patricia Donayre se había integrado a la bancada PpK en setiembre del 2017, luego de que en junio de ese año renunciara a Fuerza Popular. Finalmente, también se alejó del oficialismo el último lunes.



Entre los ocho renunciantes, solo Heresi es militante de Peruanos por el Kambio. Y además, secretario general del partido.