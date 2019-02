Bancada de PpK ratifica respaldo al presidente Martín Vizcarra

La bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) ratificó ayer su respaldo al presidente Martín Vizcarra tras sostener una reunión en Palacio de Gobierno, en la que además se estableció desarrollar una agenda en común.

El encuentro se realizó días antes de que el partido defina si mantiene su apoyo al gobierno o si adopta una posición crítica, así como el cambio de su nombre y logo.

En ese contexto, el vocero de la bancada, Jorge Meléndez, manifestó la posición de respaldo a Vizcarra. “Si hay un pedido del partido [para modificar el nombre], nosotros lo vamos a considerar en nuestra bancada. Y si hay el voto mayoritario, cambiaremos [de nombre], lo cual no significa dejar de apoyar al Ejecutivo”, dijo el también militante de Peruanos por el Kambio.

A la reunión de ayer con el mandatario –en la que estuvieron el primer ministro César Villanueva y ocho ministros– acudieron nueve de los 11 miembros de la bancada. No estuvieron Gilbert Violeta ni Juan Sheput.

Según se conoció, Violeta no asistió porque estaba con descanso médico. Sheput adelantó el domingo que no iría, pues dijo que tenía un criterio distinto sobre lo que es ser parte del oficialismo. Además, consideró que Vizcarra no está siguiendo los lineamientos del plan de gobierno de PpK.

Luego de la cita, Meléndez declaró a la prensa que el apoyo a Vizcarra es mayoritario. Además, pidió a sus colegas que no estén en la misma línea que reflexionen.

En tanto, Janet Sánchez sostuvo que el partido sí participa en el gobierno. Consultada sobre si eso implica tener cargos en el Ejecutivo, la también militante de la agrupación respondió a El Comercio: “No necesariamente cargos, [sí] respeto, consideración ante esta institución”.

Su colega Carlos Bruce reiteró a este Diario que la bancada ha decidido respaldar al Ejecutivo. “Nos encantaría coincidir con el partido y de esa manera seguir coordinando. Si esto no es posible por posiciones políticas distintas, lo lamentaríamos mucho”, acotó.

En la cita, contó Sánchez, también se dio por superada la tensión generada por las declaraciones de Villanueva, quien había expresado que el gobierno no tenía bancada ni partido.

—Programación—

Además, el presidente Vizcarra propuso en el diálogo que cada 15 días se realicen reuniones entre ministros y congresistas para abordar temas sectoriales.

La primera será en dos semanas. En esta, se tratarán aspectos sobre infraestructura y participarán los titulares de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Agricultura. Luego, se realizarán encuentros quincenales con ministros de otros sectores.

“Esto permitirá una mejora en la relación y una comunicación estrecha y directa con el presidente, en la cual nuestra bancada va a ser parte de la discusión política”, indicó Meléndez.

Bruce reconoció que durante la gestión de Vizcarra no se habían dado reuniones con ese enfoque sectorial, “que es mucho más productivo que estar hablando con una cantidad de ministros muy grande”.

Ana María Choquehuanca y Moisés Guía resaltaron que se consolide una agenda-país “basada en el plan de gobierno” del partido.