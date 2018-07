Este martes, el programa dominical “Panorama” sumó un nuevo audio a la lista de los que ya fueron revelados por el medio de comunicación IDL-Reporteros en torno a presuntas negociaciones irregulares de jueces e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El diálogo tiene como protagonistas al juez supremo César Hinostroza Pariachi y a un interlocutor aún no identificado. Ellos coordinan una reunión con la “señora K”. Durante la conversación, el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema le señala a la persona con la que habla que no entiende a quién se refiere con “señora K”. Ante ello, este le indica que “la de la fuerza número 1”.

Tras la difusión de audio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicó un tuit en el negó haber sostenido alguna reunión con Hinostroza Pariachi. Poco después, el juez dijo a El Comercio que “de ninguna manera [se trata de Keiko Fujimori], no me he reunido con ella, no se trata de la señora por la que usted me pregunta”.

Para el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), es necesario que se indague quién es la “señora K” y “la fuerza número 1”, porque podría estar sucediendo una “injerencia política en el sistema de justicia”.

“Eso sería totalmente dañino. No es cuestión de que alguien tuitee diciendo ‘yo no soy’. Acá el nivel de culpabilidad y certeza de quién es el aludido o la aludida lo tienen que determinar una instancia investigadora. Por eso creo que esto se tiene que tratar en el ámbito jurídico como en el ámbito del Congreso, en este caso en la Comisión de Justicia”, dijo a este Diario.

En ese sentido, el oficialista manifestó que el sistema de justicia sufre de “indiferencia” y que su grupo parlamentario se encuentra en sesión permanente tras haberse difundido una serie de audios que involucran a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Guido Aguila; el titular de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; y César Hinostroza Pariachi.

Por su lado, el parlamentario Hernando Cevallos (Frente Amplio) indicó que el Congreso de la República debería crear una comisión investigadora para indagar este caso.

Advirtió que a la bancada de Fuerza Popular solo le quedan dos alternativas respecto a este suceso: “O respaldar el pedido de las bancadas de investigar esto a fondo, u optar por poner trabas y arrastrar al Congreso al desprestigio y a una debacle”.

“Es una posibilidad importante de que se trate de Keiko Fujimori. Es muy preocupante que se mencione de manera asolapada, hay bastantes posibilidades de que se trate de esta señora. Esto es decepcionante. Lo único que podemos hacer es investigar a fondo y evitar que alguien intente cubrir todas estas situaciones que indican que la corrupción ha llegado demasiado lejos”, agregó.

El legislador Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) indicó que la Junta de Portavoces del Congreso ha acordado hacerle un seguimiento al caso para luego determinar qué investigaciones se realizarán.

“No hablamos de temas personales, sino de negociados de sentencias, de procesos, de juicios. La corrupción en la justicia no puede estar de la mano de infiltraciones en la política. La corrupción no puede unir a la política y la justicia. Hay que combatirlo y castigarlo”, añadió.

En otro momento, el congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) señaló que los políticos no deben aventurarse a decir que la mención “señora K” hace alusión a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por lo que invocó a “profundizar un poco más en los indicios”.

“Esperemos una indagación, lo mejor es esperar eso, entiendo que Keiko Fujimori ha negado esto. Lo que sí podría hacerse es mirar en el hilo del tiempo para ver las coincidencias con el caso, por ejemplo, de Joaquín Ramírez. Hay que hacer averiguaciones de cuándo es la grabación y de cuándo se resolvió el tema de Joaquín Ramírez. De momento es imposible realizar una imputación”, consideró.

-En FP también piden indagar el caso-

La legisladora Milagros Salazar (Fuerza Popular) no se mostró en contra de que se investigue si es que la alusión “señora K” hace referencia a Keiko Fujimori. Por el contrario, indicó que es necesario que el asunto se investigue, pues “no tenemos temor ni ningún miedo”.

“Lo importante es que nuestra lideresa ha dado inmediatamente una respuesta a una suspicacia. En política nada es casual, todo tiene un por qué. Es bueno e importante que ella haya salido a desmentir esto. No se puede confiar en nadie, ¿quién filtra las cosas?”, recalcó.

La parlamentaria naranja añadió que si la fiscalía le ha hecho un seguimiento a este caso, se sabrá quién es el interlocutor de Hinostroza Pariachi, con quién se ha reunido, así como dónde y cuándo. “Que se haga el trabajo. Lamentablemente en esta fiscalía uno no confía, no dan la talla, se le escapa todo”, sentenció.