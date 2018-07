Bancadas cuestionan que Constitución busque dirigir reforma judicial

Una de las conclusiones a las que llegó la Junta de Portavoces del Congreso al momento de aceptar el pedido de Martín Vizcarra para remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fue que la Comisión de Constitución se encargue de evaluar todas las propuestas relacionadas a la reforma del sistema de justicia.

Este anuncio acaba de volverse oficial a través de un proyecto de ley presentado por Fuerza Popular y que ha contado con las firmas de diversas bancadas. Sin embargo, el planteamiento no ha logrado un consenso, ya que Peruanos por el Kambio (PpK) ha cuestionado que el fujimorismo busque dirigir el debate en la Comisión de Constitución.

"Eso sería una modificación absolutamente coyuntural y a la medida de Fuerza Popular y no lo vamos a permitir. Cada comisión tiene una razón de ser y la Comisión de Justicia es la primera que tiene en sus competencias conocer los asuntos de una reforma del sistema judicial", dijo a El Comercio el vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta.

Cabe recordar que la Comisión de Constitución es presidida por Fuerza Popular, actualmente representada por Úrsula Letona, mientras que Peruanos por el Kambio tiene la presidencia del grupo de trabajo de Justicia con Alberto Oliva.

Violeta comentó que hay leyes orgánicas y leyes regulares que escapan a la Constitución y que deberían ser objeto de debate en la Comisión de Justicia.

"Si este proyecto se aprueba, cada vez que se trate un tema que Fuerza Popular quiera abordar y que no le agrada, van a cambiar el reglamento para que el tema vaya a un despacho que ellos controlan. Eso no me parece correcto", añadió el vocero de PpK.

Su colega de bancada, Patricia Donayre, también cuestionó la propuesta bajo el mismo argumento: la materia le corresponde a la Comisión de Justicia.

En esta misma línea opinó a través de Twitter Marco Arana, congresista del Frente Amplio.

"Denunciamos el intento de fujimorismo de pretender dirigir la reforma del sistema de administración de Justicia", escribió el parlamentario, quien también se refirió a Héctor Becerril, parlamentario de Fuerza Popular que ha sido denunciado por su presunta injerencia en las elecciones dentro del CNM.

- Fuerza Popular responde -

"Lo que más me asombra es el absoluto desconocimiento que muestran los congresistas que cuestionan esto. La reforma del sistema nacional de justicia implica reformas del bloque constitucional que es inamovible y que se tiene que ver en la Comisión de Constitución", respondió a El Comercio la presidenta de este grupo de trabajo, Úrsula Letona.

La parlamentaria calificó como una "mezquindad innecesaria" que critiquen el planteamiento para que la reforma judicial centre su debate en su grupo de trabajo.

"Si hay leyes que, por especialidad, merezcan la opinión de la Comisión de Justicia, por supuesto que se les va a consultar y se tendrá como insumo en el análisis que se haga", aseguró Letona.

Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, respaldó la propuesta al considerar que un doble debate de aspectos específicos de la reforma en dos comisiones diferentes solo va a alargar plazos.

"Si la Comisión de Justicia sugiere y da un informe que va a Constitución para que sea discutido y se prolonga el debate, va a haber un desgaste. Lo que queremos es dar nuevas leyes y normas en el menor tiempo posible, porque, sino, ¿para quién estamos jugando?", comentó Salazar a El Comercio.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, defendió la iniciativa y señaló que la reforma judicial necesariamente va a pasar por modificaciones a la Constitución, las cuales requieren dos legislaturas o un referéndum.

- Respaldo a Constitución -

El proyecto de ley que plantea el cambio para que la Comisión de Constitución cambie de nombre para asimilar la reforma de justicia tiene la firma, aparte de miembros de Fuerza Popular, de congresista de Acción Popular (Víctor Andrés García Belaunde), Alianza Para el Progreso (Richard Acuña) y la mayoría de integrantes de la bancada del Apra.