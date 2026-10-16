Una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Senado se vio frustrada este jueves luego de que representantes de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Buen Gobierno y Obras abandonaran la sala Miguel Grau cuando estaba previsto debatir y votar el predictamen que delega facultades al Ejecutivo en dos materias: el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

Desde Fuerza Popular y Renovación Popular -que si participaron en la sesión- criticaron la actitud de los senadores de izquierda y de sus aliados. Incluso, Patricia Juárez, de la bancada naranja, afirmó que pretenden “sabotear el funcionamiento de la comisión” y quieren “boicotear” la votación de las facultades.

En tanto, legisladores de oposición cuestionaron la conducción de la sesión a cargo del presidente de la Comisión, Carlos Mesía, en especial frente a un pedido que presentaron.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

La sesión tuvo dos momentos marcados: desde las 11 de la mañana cuando los mencionados legisladores abandonaron la mesa de trabajo y a las 5 de la tarde cuando se realizó una nueva convocatoria, pero no volvieron, solo quedaron sus sillas vacías en el Sala Miguel Grau.

Por la tarde, antes de levantar la sesión “hasta nuevo aviso”, Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, dejó sentada su postura en una oración: “Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”.

En referencia a lo ocurrido durante la sesión de la mañana, Mesía afirmó que un problema técnico y una “desinteligencia en la votación virtual les dio pie a estos grupos para establecer un caos”.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

¿Qué sucedió?

El retiro de los senadores se produjo antes de la 1 de la tarde en medio de la controversia por la inclusión del voto de Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) en una cuestión de orden que buscaba establecer los límites de actuación de la Cámara Alta respecto de los textos aprobados por la Cámara de Diputados.

El recurso fue planteado por Patricia Iturregui, del Buen Gobierno. Apenas iniciada la sesión, la senadora levantó la mano y sustentó oralmente su pedido, bajo el argumento de que era necesaria una interpretación adecuada de los artículos 25a, 108, 145 y 149 del Reglamento del Senado.

En un primer momento, Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución, señaló que la cuestión de orden no procedía porque el único punto de la agenda era el debate del predictamen. No obstante, posteriormente cambió de posición.

Al momento de la votación, Carlos Mesía, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular, votaron en contra de la solicitud. En el mismo sentido se pronunciaron Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular.

Por su parte, Roger Astucuri, de Obras; Patricia Iturregui, del Buen Gobierno; Ruth Luque, de Ahora Nación; e Iber Maraví, Humberto Morales y Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú, votaron a favor.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

La Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución contabilizó cinco votos a favor y seis en contra del pedido. Sin embargo, no registró el voto de Alejandro Aguinaga, quien habría alegado complicaciones para participar de manera virtual.

En ese contexto, Mesía señaló que la cuestión de orden había sido rechazada.

“Ha sido rechazada la cuestión de orden”, afirmó Mesía, mientras la oposición replicaba entre risas que no era así.

El resultado debía determinarse considerando el voto de Aguinaga. Su inclusión pudo haber generado un empate, lo que permitía al presidente de la comisión dirimir con su voto dirimente y rechazar la solicitud.

Voto no considerado

En medio de la discusión, la Secretaría Técnica de la comisión, con la venia de Mesía, intentó validar el voto de Aguinaga, al afirmar que en efecto habían problemas en la conexión virtual.

“El senador Aguinaga vota en contra”, indicó la secretaria técnica del grupo de trabajo, pero fue interrumpida rápidamente por el senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, quien cuestionó el procedimiento empleado y dio inicio a la controversia.

“Presidente, eso [la votación] no puede determinarla una secretaria técnica, presidente. Usted ha cerrado la votación y se tiene que respetar la votación”, criticó.

En respuesta, Mesía afirmó: “No se ha cerrado la votación, señores senadores”. Luego, volvieron a objetar que ya había cerrado la votación.

A su turno, Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, sostuvo que Aguinaga sí había estado conectado virtualmente y aseguró que su voto coincidía con la posición de su bancada, contraria al pedido del Buen Gobierno.

Ante esta situación, Juárez planteó un recurso de reconsideración para que la solicitud fuera sometida nuevamente a votación.

Mesía, sin embargo, invocó el artículo 91 del Reglamento del Senado, que establece que cualquier senador puede solicitar la rectificación de una votación cuando esta se haya realizado a mano alzada y existan dudas sobre su resultado.

Tras esa explicación, Juárez retiró su pedido de reconsideración. Poco después, la sesión fue suspendida.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Durante la interrupción apareció Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de Gabinete de Asesores de esa agrupación en la Cámara Alta.

La discusión se prolongó hasta el mediodía. Luego de varios intercambios, se acordó entre las agrupaciones de derecha e izquierda que la comisión debatiera únicamente los límites de actuación del Senado respecto de la Cámara de Diputados, mas no que se votara por el fondo.

Reanudada la sesión, Humberto Morales cuestionó que se hubiera acordado debatir el tema sin someter a votación una propuesta para delimitar las atribuciones del Senado.

Estas discrepancias provocaron que Mesía suspenda nuevamente la sesión.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Previamente, una fuente de Fuerza Popular indicó a El Comercio que se había acordado que los senadores integrantes de la Comisión de Constitución debían asistir de forma presencial a la reunión.

Abandono de la sesión

Tras más de 20 minutos, la sesión se reanudó. Antes de continuar, Mesía bebió un sorbo de agua y volvió a invocar el artículo 91 del Reglamento del Senado para proceder con la rectificación de la votación.

La decisión motivó el retiro de los senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Buen Gobierno de la sala Miguel Grau. No obstante, varios de ellos regresaron minutos después, cuando se convocó a votar la rectificación.

La propuesta fue finalmente rechazada, con el respaldo de siete senadores.

Quienes terminaron retirándose fueron Iber Maraví, Humberto Morales y Hugo Ccahuana, de Juntos por el Perú; Ruth Luque, de Ahora Nación; y Patricia Iturregui, del Buen Gobierno. También se retiraron las suplentes Nora Bonifaz y Susana Matute, de esta última agrupación.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

En ese interín Patricia Iturregui indicó que Fuerza Popular estuvo quebrantando los reglamentos del Congreso y la propia Constitución y que la comisión “no le dejó debatir ni argumentar lo que pidió” sobre los límites del Senado. Además, dijo que hubo “un mal manejo de la comisión”.

Consultada por el caso, Martha Moyano (Fuerza Popular) respondió: “Si la señora Iturregui dice que hay autoritarismo, ser autoritario no es tan malo. Si dice que somos autoritarios, podemos decir nosotros que están poniendo trabas”.

Cuestionamientos

Sobre el tema, la senadora Patricia Juárez afirmó que en Constitución hubo “modales democráticos” y advirtió que hoy “se ha pretendido y se pretende sabotear el funcionamiento de la comisión”.

“Lo que quieren es boicotear la votación de las facultades. En el ánimo de estar en esta lucha, no le interesa lo que pasa en las cárceles ni la presencia de las Fuerzas Armadas y ninguna de las 66 facultades. Este es un boicot inaceptable”, cuestionó.

Indicó que antes de retomarse la sesión de las 5:00 de la tarde, Fuerza Popular y Renovación Popular estuvieron esperando a las demás bancadas de oposición en la sala Basadre pero ninguno de los integrantes opositores acudió a esa cita.

Más tarde, hizo un llamado a Jorge Nieto para que responda por la “oposición sistemática” de su bancada.

En la sesión de la tarde, la senadora Lourdes Alcorta afirmó que consideró que era “inaceptable” la ausencia de las bancadas opositoras que debían estar presentes en la comisión para que deliberen o a favor o en contra, con el propósito de continuar con el trámite de las facultades.

“Es inaceptable, inaudito, que no estén acá, que vengan acá y que den la cara, que voten a favor o en contra pero que den la cara, porque no pueden ausentarse. Es una cobardía”, enfatizó.

Luego agregó: “Parece una narrativa barata para justificar lo que no pueden justificar. Mucho verbo, mucha raza, mucha vaina para conseguir los votos, pero cuando están acá y en sus regiones, ¿qué es lo que hacen? Negarnos todo. ¿Quién va a sufrir? El pueblo peruano”.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Pedido formulado

Durante la sesión de la tarde, los asesores del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras se acercaron a la Secretaría Técnica del grupo de trabajo para dejar un documento en el que los legisladores de dichas bancadas solicitaban que se someta a votación lo aprobado por la Cámara de Diputados.

No hicieron en ninguna parte referencia al predictamen planteado por la Presidencia de la Comisión de Constitución, solo en aquel dictamen enviado al Senado en el que se aprueba las materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño conjuntamente con 20 facultades.

El predictamen planteaba 27 facultades entre los que se resaltó devolverle la capacidad operativa a la Dirección Nacional de Inteligencia y la reforma al Sistema de Inteligencia Nacional; y calificar de “grupos hostiles” a las organizaciones criminales para combatir la delincuencia.

Este es el polémico documento de la coalición de izquierda que la Comisión de Constitución no recibió. En él las bancadas Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras piden someter al debate la proposición legislativa aprobada por la Cámara de Diputados. @Politica_ECpe — Erik Rivera (@ErikRivera__) October 15, 2026

Por la noche, la coalición de izquierda Flavio Figallo (Buen Gobierno) justificó la ausencia del sector de izquierda al indicar que quisieron que se debata el dictamen enviado por la Cámara de Diputados.

“Quieren aprobar un conjunto de cosas de manera rápida sin que se converse con la prensa, sin los medios ni con otros partidos políticos, ni con sindicatos. Se quiere que se apruebe rapidito ya. Así no se construye democracia. [...] Nosotros queremos generar democracia y por eso hemos tomado esta decisión, la decisión de dejar sin quorum a la Comisión de Constitución para presionar el debate, el debate de fondo, el debate que se ha discutido y cuyos resultados están presentes en el dictamen de la Cámara de Diputados”, dijo en conferencia de prensa.

A su turno, Alfonso López Chau (Ahora Nación) hizo referencia al comunicado enviado por la noche en su bancada en que se solicitó debatir el dictamen enviado por Diputados.

“Hemos propuesto y hemos dicho tomen estas 20 [facultades] y lo que tu crees que falta [plantea] proyectos de ley de urgencia en 15 días y lo pueden exonerar para que se haga en una semana, y eso no se ha intentado”, refirió.