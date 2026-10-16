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Resumen

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Erik Rivera

Una nueva sesión de la Comisión de Constitución del Senado se vio frustrada este jueves luego de que representantes de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Buen Gobierno y Obras abandonaran la sala Miguel Grau cuando estaba previsto debatir y votar el predictamen que delega facultades al Ejecutivo en dos materias: el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

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