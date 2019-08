Mayoría de bancadas optimistas ante próxima reunión entre Vizcarra y Olaechea

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y el jefe de Estado, Martín Vizcarra, se encontrarán esta tarde durante la sesión del Consejo para la Reforma de Justicia, convocada para las 6 p.m. Ahí definirían detalles para una posterior reunión con el fin de tratar el proyecto de adelanto de elecciones, que impulsa el Ejecutivo.

El Comercio consultó con las bancadas de Fuerza Popular, Cambio 21, Frente Amplio, Acción Popular, Nuevo Perú, Contigo, Acción Republicana y Alianza para el Progreso para saber sus expectativas sobre el próximo encuentro formal Vizcarra-Olaechea.

El vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos Gonzales, dijo que tienen una buena expectativa de esta reunión, porque confían en la capacidad de diálogo del actual presidente del Congreso.

"[Deben] llegar a un punto donde ambas posiciones tienen que ceder para el beneficio del país. Eso es lo más importante para nosotros no solo como políticos, sino también como funcionarios públicos y peruanos, porque esta situación ya es insostenible", aseguró.

El legislador agregó que espera que se llegue a una agenda común en donde se prioricen temas coyunturales, como la economía.

"Pedro le va a proponer una agenda de cinco o seis puntos; por ejemplo, el tema de la economía, las inversiones, la educación, el tema competitividad, que es una propuesta del gobierno, y la reactivación económica, que son puntos vitales para toda la economía peruana", afirmó.

El vocero de Cambio 21, Clayton Galván, dijo que le gustaría que ambos toquen temas de “agenda país” como los conflictos sociales.

"Lo que se quiere es que se respete la Constitución, ese tema tiene que ser constitucional. Entonces, eso que evalúen, analicen, el tiempo y el espacio, que no se perjudique el país", señaló ante el punto de adelanto de elecciones.

Desde la bancada a la que pertenece Pedro Olaechea, su vocera alterna, Nelly Cuadros, afirmó que tienen buena expectativa del encuentro, ya que confían en la capacidad de diálogo de su colega para llegar a un consenso ante la crisis que afronta el país.

"La solución no es el adelanto de elecciones, ni el cierre del Congreso como inconstitucionalmente lo quiere imponer Martín Vizcarra. Estoy bastante optimista de esta reunión. Sé que la sabiduría del presidente del Congreso, además de su carácter demócrata pueda llevar a un buen acuerdo", refirió.

En tanto, el vocero alterno de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde afirmó que se deben promocionar este tipo de acercamientos y, aunque tal vez el encuentro no llegue tener grandes resultados, será un buen inicio para llegar a una agenda común.

"Aunque [solo] quede para la foto, no es mala. Ese tipo de fotos no son malas. Yo creo que algo más se puede logar, pero sabiendo inclusive de que la conversación es difícil, yo no dejaría de hacerla", refirió.



El congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) afirmó que su grupo espera que se "limen" las asperezas de las confrontaciones que han tenido últimamente entre ambos poderes del Estado.

"[Ojala se llegue] a un acuerdo conjunto para sacar adelante la reforma constitucional y el adelanto de elecciones.

Martín Vizcarra y Pedro Olaechea ya han coincidido en evento protocolares de estado. (Foto: Rolly Reyna)

El vocero alterno de Alianza para el Progreso, Miguel Castro, consideró que la crisis que vive el país ya debe concluir y que el país debe tener un presidente que tenga firmeza para tomar decisiones y brinde tranquilidad a los inversionistas que quieran entrar al país.

“Lo que ha dicho Pedro Olaechea es que vamos a ir por el camino constitucional. Una de las salidas es hacerlo en dos legislaturas; lo otro, que el adelanto [de elecciones] se haga con un referéndum”, dijo el legislador sobre el proyecto de adelanto de elecciones que convesarán Olaechea y Vizcarra.

-Encuentro protocolar-

El vocero del Frente Amplio, Hernando Cevallos, afirmó que el encuentro no tendría mayor importancia que un "intercambio protocolar".

"Creo que va ser una bonita foto verlos abrazados, pero sí no creo que este encuentro resuelva los problemas de la ciudadanía", sentenció.

A juicio del vocero alterno de Contigo, Juan Sheput, el encuentro no tendría mayor importancia, salvo el cumplir con la convocatoria de diálogo extendida por Olaechea.

"Lo verdaderamente importante será cuando agenden una reunión donde solo estén el jefe de Estado y el presidente del Congreso", sentenció.