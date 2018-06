Los voceros de Peruanos por el Kambio (PPK), el Apra, Acción Popular y Nuevo Perú afirmaron que solicitarán más detalles al presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), sobre la anunciada próxima inauguración del "parque para la memoria de los caídos por el terrorismo”.

Luis Galarreta, quien este 26 de julio dejará su cargo como presidente del Parlamento Nacional, indicó en entrevista con El Comercio que en este “parque temático” se tendrá “la verdadera historia de este país” sobre las décadas de 1980 y 1990.

En ese sentido, legisladores de cuatro bancadas consultados sobre este tema afirmaron que no tenían conocimiento sobre el espacio anunciado por Galarreta y adelantaron que solicitarán explicaciones este martes, durante la sesión de la Comisión Permanente.

Algunos, además, indicaron que Fuerza Popular estaría buscando contar su versión de los hechos de una forma “sesgada”.

“Si lo van a hacer ellos con sus locales, con sus recursos, tienen todo el derecho de escribir su propia memoria de lo que pasó en la década del 80 y 90. Pero, como Congreso, sí tiene que haber algún acuerdo multipartidario del Consejo Directivo y esto no se ha tratado nunca”, dijo Javier Velásquez Quesquén, legislador del Apra.

Tania Pariona, vocera alterna de Nuevo Perú, también expresó su disconformidad con la construcción de este parque, en el que se caería en “negacionismos” sobre las acciones de las Fuerza Armadas.

“Lo que está intentando decir el señor Galarreta es que se va a reescribir la historia a partir de la memoria sesgada que ellos intentan imponer en nuestro país”, refirió.

Asimismo, Pariona remarcó que este proyecto no está dentro de las funciones fundamentales que tiene el Congreso de la República.

Gilbert Violeta y Víctor Andrés García Belaunde, voceros de PPK y Acción Popular, respectivamente, remarcaron la importancia de saber de dónde saldría el dinero para esto, puesto que no figuraría en el presupuesto anual del Parlamento.

“Conmigo no han conversado. Ahora, lo que me parece extraño es que no se esté considerando a los civiles caídos, solamente a los militares”, acotó García Belaunde.

Violeta consideró también que el Poder Legislativo puede y debe “recordar la historia y expresarla”. “Sin embargo, no sé si la mejor manera de hacerlo es a través de un monumento como se propone hacer”, puntualizó y añadió que escucharán a Luis Galarreta antes de fijar una posición como bancada.

MÁS EN POLÍTICA: