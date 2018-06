Bancadas piden transparencia en exposición de Luis Galarreta

Los voceros y representantes de las bancadas del Apra, Acción Popular, el Frente Amplio y Nuevo Perú coinciden en que la exposición del presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien mañana tendrá que dar a conocer los gastos durante su gestión ante el Consejo Directivo, deberá ser lo más detallada y transparente posible.

El vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, Jorge del Castillo, refirió que Luis Galarreta (Fuerza Popular) debería informar sobre toda su gestión y no solo enfocarse a las últimas denuncias de adquisiciones presuntamente sobrevaloradas.

“Tiene que informar todo, no solamente sobre algún punto. Porque las cosas se filtran a la prensa, [pero] hay cosas que uno no sabe. Yo creo que lo mejor es esperar una información sobre todo”, dijo Jorge del Castillo en diálogo con El Comercio.

Similar opinión tuvo Armando Villanueva, representante de Acción Popular en el Consejo Directivo. “Esos gastos han sido ejecutados fundamentalmente por la Mesa directiva, el Consejo no tiene mayor conocimiento. Yo soy accesitario y no he podido conocer de cerca este tipo de decisiones”, expresó.

“Se hablan de computadoras sobrevaluadas, de televisores, de frigobares, de flores, de personal. Se habla también de asesores ─que no son precisamente los de despacho─ que tendrían ciertos sueldos de privilegio. Hay que ver todo eso”, apuntó Villanueva.

Por su parte, el vocero del Frente Amplio, Wilbert Rozas, manifestó que si bien es significativo que Luis Galarreta explique estos temas, ello no solo debe quedar en reserva entre todos los parlamentarios.

“Es muy importante que tenga que explicar, pero no solamente a la interna del Congreso, sino a todo el país sobre todo este ejército de contrataciones. Se ha llegado incluso a duplicar la seguridad en el Congreso”, refirió Rozas.

En tanto, el portavoz de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, indicó que además de los temas presupuestales del Congreso, Galarreta también deberá responder por la falta de transparencia sobre los acuerdos de Mesa Directiva.

“Queremos que nos den informes de todas las adquisiciones de los últimos meses, pero, sobre todo, que se hagan públicos los acuerdos de Mesa Directiva”, aseveró Quintanilla y remarcó que hasta el momento no se le han entregado estos documentos.

Armando Villanueva opinó que los informes sobre gastos que se otorgarán en la reunión de mañana deberían de hacerse públicos. Wilbert Rozas adelantó que solicitará que se separe de su cargo al jefe de Seguridad del Congreso, Walter Jibaja, quien fuera edecán del ex mandatario Alberto Fujimori y hoy es dirigente de Fuerza Popular.

Se pudo conocer que la reunión del Consejo Directivo será mañana a las 12:00 p.m. Sin embargo, hasta el cierre de este informe aún no se remitía a los despachos de los congresistas la agenda correspondiente a tratar.

MÁS EN POLÍTICA: