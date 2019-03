Bancadas respaldan cambios en torno a la labor de representación

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció este viernes que se llevará a cabo una reforma legislativa y técnica para poder garantizar la transparencia en el pago y uso de fondos para las labores que se cumplan en las semanas de representación.

Las bancadas de Alianza para el Progreso, Apra, Acción Popular, Fuerza Popular, Bancada Liberal y Cambio 21 emitieron un pronunciamiento la noche del jueves manifestando la necesidad de precisar el ligeral f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso para que se pueda establecer que las actividades de representación se pueden llevar a cabo en regiones diferentes o fuera del país incluso.

A esta iniciativa se sumaron las bancadas de Peruanos por el Kambio y el Frente Amplio. Los voceros de dichos grupos parlamentarios respaldaron la iniciativa de Salaverry y señalaron a El Comercio la necesidad de que se lleve a cabo una reforma referida a las labores de representación, a fin de que la población tenga claro en qué consisten.

Desde la agrupación oficialista, el portavoz titular, Jorge Melendez, dijo que es necesario que se precise en el reglamento del Congreso este punto, ya que se ha generado confusión en la población.

Consideró que se ha venido mal utilizando la denominación de "semana de representación", porque el reglamento del Congreso en el artículo 23, inciso f, señala que solo son cinco días de representación en la circunscripción electoral, pero el artículo 93 de la Constitución dice que los congresistas son representantes de la nación.

"Lo que da a entender que el tema de representatividad se da en cualquier espacio geográfico o cualquier punto del país", señaló.

Añadió que los viáticos son un tema de debate ajeno al punto anterior, porque estos se dan cuando un congresista viaja al extranjero y tiene que declarar bajo un marco normativo con boletas la justificación de los gastos. En tanto, en los días de representación solo se está sujeto al descuento del impuesto a la renta y, por transparencia, los congresistas hacen un informe de las labores realizadas en estos días, ya que también no está esto bajo un reglamento expreso.

Del mismo modo, Humberto Morales, del Frente Amplio, dijo que es necesario que la población conozca con precisión en qué consiste la semana de representación, ya que esa labor es desarrollada todos los días del año.

"La labor de representación la realizamos no solo en nuestra circunscripción electoral, porque nosotros somos congresistas de la República, sino diríamos a los de Paramonga que no, que venga alguien de la zona, que [alguien de] Lima provincia venga. No, nosotros cumplimos nuestra función de representación completa", dijo.

Añadió que otra precisión que propusieron fue que se aclare que el reglamento habla en términos generales de la representación y no solamente de la semana indicada por el Parlamento.

"El reglamento [dice] que, por cada mes, cinco días hábiles debe estar el parlamentario en su lugar de circunscripción electoral. Claro, ahora el Congreso lo ha estado programando, pero [el reglamento] no dice de ninguna manera que esa semana solamente se hace representación. No, la representación estamos hablándolo como termino general", afirmó.

Por último, Morales reiteró la necesidad de modificar el reglamento del Congreso para que este no colisione con la Constitución y refirió que el tema en torno a los montos que se dan para los días de representación también será un punto de debate en su momento

Por su lado, el congresista no agrupado Jorge Castro, quien es uno de los seis parlamentarios que vienen siendo investigados por el Ministerio Público por cobrar gastos de representación en fechas en las cuales se encontraban en el extranjero producto de viajes financiados por el Congreso, dijo que este caso pudo haberse evitado si se hubiese hecho estas reformas hace tiempo.

"En la cuestión de administración había una serie de problemas. He tenido que conversar con el presidente [del Congreso] , le hemos hecho conocer [la problemática] y a buena cuenta que si ahora está tomando ese conocimiento y que se traduzca en reformas al interior [del Parlamento], muy bien", dijo a este Diario.

Por último, Castro dijo que no teme a las investigación del Ministerio Público, ya que en su caso no existe falsedad ideológica, porque no ha falseado sus informes, y tampoco el delito de peculado por el que se abrió la investigación. "Yo no tengo de ninguna manera temer [a la investigación]. Incluso, me allano a todas las investigaciones que quieran", acotó.