El primero advirtió, en entrevista con RPP, que el Ejecutivo aún discute la posibilidad de unir las carteras del Estado.

“Sí, está en agenda, pero preliminarmente, todavía el MEF no ha opinado al respecto, pero es parte de lo que está en discusión. Cuando tengamos algo que comunicar será en las instancias correspondientes”, indicó el lunes pasado.

Mientras tanto, Marco Vinelli afirmó, en entrevista con El Comercio publicada este martes, que el tema no forma parte del plan de gobierno de Fuerza Popular. “[La reducción de ministerios] no está en nuestro plan de gobierno”, aseguró.

Posturas de las bancadas políticas

La primera bancada en mostrar su respaldo a una eventual fusión de ministerios fue Renovación Popular.

La diputada Roxana Rocha, vocera de la agrupación, afirmó que hay ministerios “muy pequeños que pueden ser absorbidos como el de Ambiente que podría pasar a Energía y Minas; en el caso de la Mujer, por Inclusión Social”.

Sostuvo que, en ese sentido, se daría un ejemplo y que la medida debería sustentarse en un análisis técnico, de gastos operativos y meritocracia.

Explicó que la fusión de ministerios no tendría ningún efecto negativo.

“Recordemos que hoy día la planilla del Estado es de casi 80% del presupuesto público. Y lo que se tiene que hacer es tomar medidas de disciplina fiscal y austeridad”, dijo.

En diálogo con este Diario, el senador Jacques Rodrich (Fuerza Popular) afirmó que los ministerios sí deberían fusionarse para generar ahorros importantes.

“Por ejemplo deberían hacerlo los ministerios de menor envergadura, como el de Ambiente o Cultura. Este u otros podrían fusionarse y funcionar mejor y tener ahorros de costos”, indicó.

Consideró que un tercer ministerio que podría fusionarse sería el Ministerio de Inclusión Social (Midis) con el de la Mujer. Sostuvo que ello no afectaría ningún programa social.

Su colega, el diputado Luis Arturo Alegría, aseguró que, de materializarse esa propuesta, la bancada de Fuerza Popular estará en toda la capacidad de hacer que una iniciativa en ese sentido se concrete.

“Qué hace el Minedu construyendo instituciones educativa, si ellos deberían encargarse de la calidad educativa y debería haber otra entidad que se encargue de la construcción de edificaciones”, agregó.

Daniel Barragán, senador y vocero del Partido Cívico Obras, también se mostró a favor de la fusión de ministerios. En diálogo con Canal N, consideró que el Ministerio de la Mujer podría unirse al Midis.

“Yo estoy de acuerdo con que se fusionen algunos ministerios. Hay ministerios que se acoplan a las mismas funciones en algunos casos”, añadió.

Daniel Barragán tras derrota ante Miguel Torres: “Todos mostraron su voto, menos una persona”. Foto: Difusión.

—La oposición—

En la oposición, el senador Jaime Delgado (Ahora Nación) opinó que esperará las propuestas del Ejecutivo antes de fijar una postura y agregó que una eventual fusión de ministerios debería responder a criterios racionales.

Consultado por la prensa, respondió que las carteras “importantes” que no deberían removerse o fusionarse son las productivas y las de infraestructura. “Tu no puedes eliminar Justicia, Economía ni Cultura”, agregó.

Similar opinión tuvo Jaime Quito, senador de Juntos por el Perú, al indicar que esperará las propuestas del Gobierno cuando llegue al pleno este jueves.

El senador Carlos Caballero, del Partido del Buen Gobierno, afirmó que su bancada esperará que exista un planteamiento específico sobre la fusión de ministerios para recién decidir una postura.

Fuentes de El Comercio indicaron que el anuncio del ministro Elmer Cuba respondió a “un tanteo mediático” para conocer las posturas de las distintas bancadas, previo a la presentación del Gabinete Ministerial este jueves 20 de agosto.

“Es un tanteo mediático. Se está tratando de incluir ese asunto en un paquete de anuncios. A Cuba lo designaron en el Gabinete y lo han puesto a trabajar para el gobierno pero no es de confianza”, explicó.

Sostuvo que en estos días evaluarán los puntos que finalmente presentarán en la política general del Gobierno en el Congreso de la República, ante el que prevé presentarse el premier Luis Galarreta junto con sus ministros.

Es importante indicar que, en el primer borrador del pedido de facultades legislativas, el Gobierno consignó la fusión de ministerios dentro del punto referido a la materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado.

“Establecer medidas en la estructura del Poder Ejecutivo incluyendo la creación, reestructuración, reorganización, fusión, división y disolución de organismos públicos y otras entidades del Poder Ejecutivo, con la finalidad de mejorar la eficiencia y la eficacia del gobierno y sus mecanismos de articulación”, dijo.

El Poder Ejecutivo extendió el alcance de las reglas de integridad que se aprobaron en abril del 2025 para las Elecciones Generales de este año. (Foto: PCM)

—Campaña a favor de la fusión de ministerios—

Durante la campaña presidencial para las elecciones generales del 2026, el entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) había planteado la posibilidad de unificar al menos ocho ministerios por la existencia de duplicidad de funciones.

El 16 de diciembre del 2025 refirió que si ganaba los comicios generales, iba a aplicar “un shock legislativo que cambie la estructura del Estado” en los primeros 180 días de su eventual gobierno.

“Los primeros 180 días [vamos a aplicar] un shock legislativo que cambie la estructura del Estado, [vamos a] reducir ministerios y órdenes de servicio, cualquier funcionario de cualquier nivel contrata gente. Como gerente privado digo que esto no puede ser así”, manifestó en aquella ocasión durante una entrevista con “Siempre a las ocho, con Milagros Leiva”, video podcast de El Comercio.

Cabe recordar que en la actualidad, el partido de Renovación Popular es uno de los aliados de Fuerza Popular en el Congreso Bicameral.