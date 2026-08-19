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Resumen

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Diversas bancadas del Congreso bicameral han expresado su respaldo a la reducción del número de ministerios, luego de que los ministros de Economía, Elmer Cuba, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, expresaran posiciones contrarias sobre el tema.

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