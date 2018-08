Bancadas votarán por la suspensión de la congresista Yesenia Ponce

Seis bancadas anunciaron ayer, a través de sus voceros, que en el pleno de hoy respaldarán el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender 120 días a la congresista Yesenia Ponce (Fuerza Popular) por haber mentido en su hoja de vida y haber pagado S/10 mil por certificados de estudios falsos.

Representantes de Alianza para el Progreso (APP), el Apra, Acción Popular, Peruanos por el Kambio (PpK), Nuevo Perú y el Frente Amplio indicaron a este Diario sobre su acuerdo a favor de sancionar a la legisladora.

“Los descargos de Ponce no convencen, no ha podido acreditar sus estudios. El voto de nuestra bancada será por la suspensión”, señaló Javier Velásquez, del Apra.

César Vásquez, vocero de APP, indicó que la decisión de su bancada es unánime, pues “la situación de Ponce es indefendible”.

Richard Arce, de Nuevo Perú, expresó que su grupo exigirá que se aplique la máxima sanción a la legisladora. De igual modo se expresó Hernando Ceballos, del Frente Amplio.

Karina Beteta, portavoz alterna de Fuerza Popular, indicó que respaldará la posición que tuvieron sus compañeros en la Comisión de Ética, a favor de la suspensión de Ponce, pero recalcó que no hay acuerdo de bancada, pues se trata de un voto de conciencia.

—Otros dos casos—

En lo que no hay consenso en las bancadas es respecto a la situación de Carlos Bruce (PpK) y Maritza García (no agrupada). APP acordó apoyar el pedido de suspensión de ambos, pero el Apra, Acción Popular, Nuevo Perú y el Frente Amplio señalaron que aún no han tomado un acuerdo y que esperan oír los descargos de Bruce y García para tomar una decisión.

Gilbert Violeta (PpK) indicó que era una exageración 60 días de suspensión para Bruce.