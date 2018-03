Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, señaló a fiscales peruanos en Sao Paulo (Brasil) que la constructora brasileña efectuó aportes a postulantes al Congreso de la República en el proceso electoral del 2011.

Como se recuerda, Jorge Barata brindó declaraciones a representantes del Ministerio Público el 27 y 28 de febrero pasado sobre presuntas contribuciones a líderes políticos en el Perú por la adjudicación de obras públicas.

Este martes, el portal "IDL-Reporteros" publicó un extracto del interrogatorio que encabezó el fiscal José Domingo Pérez el pasado 28 de febrero, en donde se le consultó sobre si la empresa aportó a partidos políticos que tenían presencia en el Parlamento en el marco de las elecciones generales del 2011.

Ante esto, Jorge Barata respondió "a todos los partidos, a todos". José Domingo Pérez replicó si es que también se entregó dinero a aquellas agrupaciones que no ganaron las elecciones, a lo que el empresario contestó: "Todos".

Tras esto, el fiscal preguntó si es que Odebrecht había hecho aportes a Fuerza 2011, de Keiko Fujimori, pese a que su partido no ganó las elecciones pero sí tuvo presencia en el Congreso de la República.

"Todos. Pero le voy a decir. Sí. La respuesta es sí. Entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo", se explayó el empresario.

De otro lado, Jorge Barata manifestó que con el dinero entregado el objetivo no era precisamente "cambiar" la percepción que las autoridades en el Perú tenían de la empresa, pues la imagen que había de esta "no era necesariamente negativa".

Consultado sobre si citaba la labor de fiscalización del Congreso en torno a algún proyecto en el que participó Odebrecht, Barata indicó que durante los 19 años que estuvo en el Perú "el Congreso ha hecho unas 100 investigaciones para todos los proyectos".

"Los partidos de oposición, cuando termina un gobierno lo investigan. Entonces era un proceso normal. Al comienzo nos asustábamos y nos preocupábamos, pero a partir del momento en que percibimos que eso era normal… Cuando pasamos del gobierno del señor Fujimori al del señor Toledo, pasamos tres años hasta que nos recibió, porque decía que éramos fujimoristas, porque hicimos muchas obras durante el gobierno del señor Fujimori. Cuando entró el señor García, también bromeaba y jugaba con nosotros diciéndonos que éramos toledistas, porque habíamos hecho varios proyectos durante el gobierno de Toledo. Y la misma cosa pasó con el señor Humala, quien decía que éramos alanistas, que estábamos con el gobierno de Alan García", explicó.

El ex representante de Odebrecht en el Perú añadió que el objetivo de las empresas no era tener preferencia durante una única gestión, "sino trabajar varios gobiernos en forma continua y continuada; y no ser una empresa perseguida o discriminada, sea por el Congreso o por el Ejecutivo".

Cabe señalar que el lunes, "IDL-Reporteros" publicó el audio de la declaración que brindó Barata a la fiscalía peruana sobre los aportes que la empresa brasileña habría otorgado al partido fujimorista durante la campaña electoral del 2011.

En ese contexto, señaló que le entregó a los entonces secretarios del fujimorismo Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya US$ 1'000,000 para la campaña presidencial de Fuerza 2011.

Además, remarcó que los aportes entregados para la campaña de Keiko Fujimori el 2011 también fueron utilizados por los aspirantes al Congreso y Parlamento Andino en sus respectivas campañas.

Por esto, la legisladora de Fuerza Popular Cecilia Chacón negó lo referido por el empresario y remarcó: "Barata ha dicho que le ha dado plata al partido y que el partido a su vez veía las campañas. Eso es totalmente falso. Fuerza Popular jamás ha aportado absolutamente a ninguna campaña de ningún congresista".

No solo los fujimoristas se pronunciaron al respecto. El legislador de Alianza para el Progreso Richard Acuña indicó que, a propósito de las declaraciones de Barata, debe investigarse y sancionarse a los congresistas que habrían recibido aportes de Odebrecht para su campaña electoral.

“Congresistas que financiaron sus campañas con dinero corrupto de Odebrecht deben ser juzgados como corresponde y, de ser hallados culpables, abandonar el Congreso de la República”, indicó el parlamentario.

