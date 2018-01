Barata: declaración a fiscales peruanos será en Salvador de Bahía

Aún no hay fecha, pero ya se tiene el lugar donde declarará Jorge Barata en Brasil. De acuerdo con una fuente de la fiscalía brasileña, el ex jefe de Odebrecht en el Perú será interrogado por fiscales peruanos en la sede de la Procuraduría General, en la ciudad de Salvador de Bahía.

La razón, explicó el funcionario brasileño, responde a que esa es la localidad donde reside Barata, a la espera de que la justicia de ese país emita su sentencia por el Caso Lava Jato. “El interrogatorio será donde él esté”, dijeron.

El segundo punto que va quedando claro es que será el fiscal Germán Juárez el primero en interrogar al ex directivo de la constructora. Después será el turno de su colega José Domingo Pérez.

Juárez investiga al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos. En tanto, Pérez tiene a su cargo la investigación a la ex candidata Keiko Fujimori, también por el mismo delito.

Fuentes en la fiscalía peruana comentaron a El Comercio que la idea es que en el primer día Barata responda las preguntas de Juárez y el siguiente las de Pérez.

El orden establecido responde a que Juárez envió primero a Brasil su requerimiento de interrogatorio a Barata. Ambos magistrados, según pudo confirmar este Diario, ya enviaron a sus pares brasileños las preguntas que prepararon.

“Solo falta que nos comuniquen las fechas para ambas diligencias”, respondió una fuente de la fiscalía peruana, que confía en que la fecha del interrogatorio se fije la próxima semana. El Ministerio Público brasileño retornará a sus labores el lunes 8, tras concluir sus dos semanas de descanso por días festivos.

—Defensa participará—

Las preguntas que elaboraron los fiscales apuntan a que Barata ratifique las declaraciones que, primero en mayo y luego en noviembre, dio Marcelo Odebrecht, ex CEO de la multinacional, en Curitiba.

Este Diario consultó con los abogados de Humala y Fujimori y ambos confirmaron que participarán en el interrogatorio. También indicaron que enviaron sus preguntas a la fiscalía para que sean planteadas a Barata.

“Solo estamos esperando que el fiscal nos diga cuándo se llevará a cabo la diligencia”, dijo Wilfredo Pedraza, defensor del ex presidente, hoy bajo prisión preventiva en la Diroes. De la misma forma respondió la defensa de la ex candidata.

Erasmo Reyna, abogado del ex mandatario Alan García, comentó a este Diario que a más tardar este miércoles solicitará al fiscal Pérez participar en el interrogatorio. “La mayoría de preguntas que se le hicieron a Odebrecht fue en relación a Alan García, así que es necesario que vayamos, pues el fiscal quiere validar esa versión con la de Barata”, declaró Reyna.

Días atrás, la defensa del ex jefe de Odebrecht en el Perú manifestó la disposición de su patrocinado a colaborar con las autoridades peruanas. En paralelo, la fiscalía de lavado de activos cerró un acuerdo con Barata para que declare como testigo en los casos que tienen. El ex directivo firmó un compromiso con la fiscalía de Brasil que lo obliga a no mentir ni omitir información sobre el caso.

