Barata detalla cómo entregó aportes a los principales candidatos

El Comercio accedió al audio del interrogatorio que el fiscal José Domingo Pérez realizó en Brasil a Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, quien declaró sobre los montos que la constructora entregó para las campañas del 2006, 2011 y contra la revocación del 2013, así como quiénes fueron los intermediarios.



Alan García - Ex presidente

“Solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro”.

Pregunta de José Domingo Pérez: En el año 2006, ¿a quiénes se colaboró con financiamiento en campaña electoral?

Respuesta de Jorge Barata: Con el Apra.

¿Por qué apoyó a dicho partido y no al grupo a quien representaba la fuerza fujimorista?

[...] Solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir y que creía que podíamos aportar. Después de muchas discusiones, fueron haciéndose los aportes en esa época. No aportamos a ningún otro partido.

En el año 2006, ¿a cuánto ascendió ese aporte?

A US$200 mil.

¿Ese aporte era un pago contabilizado o un pago no contabilizado?

No contabilizado.

¿Cuál fue el destino de ese aporte?

El destino fue el Apra. Lo que el Apra hizo con eso, no sabría decirle. Imagino que lo usó en su campaña política.

Usted hizo referencia a agradecimientos en las obras. Respecto a la persona de Alan García Pérez, ¿agradeció este aporte para la campaña del 2006?

Agradeció a Marcelo Odebrecht. El Apra, en ese año sale presidente Alan García y en una visita que Marcelo hace al Perú, de la que no tengo la fecha exacta, Alan García no sé si agradece la contribución en campaña, pero sí el apoyo de Odebrecht en forma general. [...] Además del teatro [el Gran Teatro Nacional] hubo un aporte para el Cristo del Pacífico, que es una estatua de un Cristo. Hubo otros motivos para que el propio Alan García agradeciera a Odebrecht en función de esas otras participaciones y donaciones que Odebrecht tuvo en el país.

Pedro Pablo Kuczynski - Presidente

​“Fuimos buscados por la señora Susana de la Puente pidiendo ese apoyo”.

Pregunta de José Domingo Pérez: [...] Respecto a Pedro Pablo Kuczynski, si me confirma o me corrige, ¿el aporte que usted señaló es de US$300 mil?

Respuesta de Jorge Barata: Sí.

Teniendo en cuenta la modalidad antes descrita para el aporte a Fuerza 2011, ¿el que corresponde a este partido de Pedro Pablo Kuczynski siguió esta misma modalidad?

Exactamente la misma modalidad.

¿Los US$300 mil correspondían a pagos contabilizados o no contabilizados?

No contabilizados.

¿Pedro Pablo Kuczynski tenía conocimiento de este aporte?

Supongo que sí. Nunca me agradeció, nunca hablamos directamente sobre eso, pero supongo que sí.

Atendiendo a las relaciones que usted había sostenido [...] con Alejandro Toledo como presidente del gobierno del Perú y Pedro Pablo Kuczynski, ministro en diversas carteras en el gobierno de Alejandro Toledo. Señale por qué decide realizar estos aportes.

En el caso de Alejandro Toledo, porque hemos sido buscados por el señor Avi Dan On, pidiendo un apoyo. Además, al inicio de la campaña el señor Toledo tenía una expectativa grande de ser presidente de la República. Eso cayó rápidamente con uno o dos meses, no recuerdo exactamente. Pero nuestro compromiso fue hecho, fue cumplido: US$700 mil. Y con relación al señor Kuczynski, porque fuimos buscados por la señora Susana de la Puente pidiendo ese apoyo. También entendíamos que era una persona que tenía chances de ser presidente. Entonces, decidimos apoyarlo también.

[…] En qué lugares puede usted identificar que se realizaron estas entregas.

[…] En el caso de la señora Susana [de la Puente], fue en mi oficina.

Alejandro Toledo - Ex presidente

“Pedía contribuciones de campaña a través de su emisario, que era Avi Dan On”.

Pregunta de José Domingo Pérez: Además de lo que usted ha señalado de los US$700 mil entregados a Avi Dan On, quisiera preguntarle si estos son pagos contabilizados o no contabilizados.

Respuesta de Jorge Barata: No contabilizados.

¿Puede usted ubicarnos en qué momento es que se dio este aporte?

Debe haber sido al comienzo, al comienzo de la campaña, de la primera vuelta. Yo diría que junio, julio por ahí. Debe haber sido el primer aporte que hemos dado.

¿Alejandro Toledo Manrique tenía conocimiento de este aporte?

Seguramente, sí.

Precise circunstancias respecto a estas contribuciones, tanto de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo que permitan una diferencia respecto a la contribución que se realizó al partido de Keiko Fujimori.

Con el señor Alejandro Toledo habíamos tenido una historia completamente diferente que la historia con el señor Kuczynski en la época que él era gobierno. Y eso es parte de los relatos que Ud. debe conocer que son parte del relato de la Interoceánica. El señor Alejandro Toledo tenía una capacidad de imposición mucho mayor que la del señor Kuczynski, principalmente porque en el caso de la Interoceánica yo había acordado un pago con él. El señor Toledo tenía más poder de influenciar y tenía una posición más firme en la forma de… pedía contribuciones de campaña a través de su emisario, que era Avi Dan On. Diferente de la capacidad argumentativa que tenía el señor Pedro Pablo Kuczynski y la señora Susana [de la Puente].

En qué lugares puede usted identificar que se realizaron estas entregas.

La entrega del señor Avi Dan On fue en su departamento, tiene un departamento en San Isidro.

Keiko Fujimori - Lideresa de Fuerza Popular

​“Nosotros habíamos tomado la decisión de aumentar US$500 mil”.

Pregunta de José Domingo Pérez: En la pregunta número 19 usted ha señalado sobre entregas de dinero de US$500 mil, ¿estoy en lo correcto?

Respuesta de Jorge Barata: Sí, depende de quién sea.

En la primera entrega.

En la primera entrega al partido de la señora Keiko Fujimori.

¿Cómo toma usted conocimiento de que había que realizar esa entrega?

Yo había conversado con el partido, con el Sr. Yoshiyama, había aceptado que iba a contribuir y había aceptado que iba a contribuir con US$500 mil.

Entonces, respecto a esa primera entrega ¿quiénes intervienen respecto a Fuerza Popular?

Yo, de mi lado. Y del otro lado estaba el Sr. Bedoya, el Sr. Yoshiyama y había alguien más en esa sala. No sé exactamente quién, no me acuerdo quién era.

Bedoya o Yoshiyama, ¿cuál [de ellos] le indicó que dejara en la mesa?

[...] No recuerdo esos detalles. Yo llegué a la casa. Cuando entras, vas, pasas, tocas el timbre, el señor abre, entramos. [Él dice] déjalo ahí porque estaba con ese bolso, déjalo ahí encima. Estaba la persona sentada ahí. Fuimos a la otra sala, no recuerdo quién de los dos me dijo eso.

[...] Estábamos continuando, le entendí antes de la intervención del señor abogado, en que había un seguimiento de campaña.

Sí.

¿A qué se refiere usted con seguimiento de campaña?

Seguimiento de campaña. Después de haber dado esos US$500 mil, nosotros habíamos tomado la decisión de aumentar US$500 mil más. Bueno, había la solicitud de aumentar. Después de la conversación con Marcelo [Odebrecht] fue sugerido aumentar, nosotros aumentamos. [...] Normalmente, esa conversación es en la época de campaña, principalmente con las personas que están trabajando en la campaña.

Susana Villarán - Ex alcaldesa de Lima

“Contribuimos a la campaña del No [a la revocatoria] de la señora Susana Villarán”.

Pregunta de José Domingo Pérez: Respecto al gobierno de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ¿hubo contribución por parte de la empresa Odebrecht?

Respuesta de Jorge Barata: Sí.

¿Puede Ud. señalar a qué candidato?

Contribuimos a la campaña del No de la señora Susana Villarán, la campaña de ‘impeachment’. Pero eso está en los registros que fueron entregados al señor Hamilton Castro, está todo el reporte del proceso.

Además de esta campaña del ‘impeachment’, del No, ¿ha contribuido Ud. a alguna otra candidatura para Lima Metropolitana?

No, no hemos contribuido.

