Barreras burocráticas y carencias afectan al Equipo Especial Lava Jato

"Lo primero que necesitamos son fiscales". Con esta frase el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, empieza a responder nuestras preguntas sobre las carencias que tienen actualmente quienes investigan actualmente a ex presidentes de la República, políticos y ex altos funcionarios públicos.

Precisamente hace unos días la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una ampliación de su presupuesto anual para atender los requerimientos de este y otros equipos de su institución.

Necesidades en cifras:

Rafael Vela detalló a este Diario que el equipo que dirige solo cuenta con cuatro fiscales provinciales, entre ellos José Domingo Pérez y Germán Juárez, quienes se reparten una carga de 46 investigaciones de gran complejidad. Estos magistrados tienen el apoyo de 26 fiscales adjuntos, lo que resulta insuficiente teniendo en cuenta que cada caso puede llegar a tener más de 60 investigados.

Para entender la complejidad de los casos, Rafael Vela menciona que en cada uno se tiene que hacer pericias de personas naturales y jurídicas, viajes al extranjero, activar la cooperación internacional, procesar documentación, además de las diligencias de rigor.

"Solamente para subsistir necesitamos urgentemente, y dramáticamente, dos despachos más, es decir dos fiscales provinciales más con cuatro adjuntos cada uno. Y necesitamos por lo menos cinco adicionales [en total 15] para el resto de despachos".



Vela pone como ejemplo el caso del Club de la Construcción: "Se tenía información desde el 2011 hasta el 2016, y ahora hay información desde el 2002. Es un mega caso".

Burocracia de papel:

Otra preocupación no menor para el Equipo Especial Lava Jato es que el Poder Judicial "todavía se resiste a aceptarnos un soporte electrónico", lo que facilitaría su trabajo.



"Lamentablemente todavía existe una burocracia gobernada por el papel. Por ejemplo, cuando planteamos un requerimiento de envergadura, terminamos quemando hasta dos fotocopiadoras por la cantidad enorme de papeles. Imagínese lo que es sacar hasta 80 mil copias. Es tener a gente dedicada exclusivamente a esta tarea".



Vela comentó que la justificación del Poder Judicial es que "los abogados no aceptan los requerimientos [de la Fiscalía] si no son en papel".

Considera que el tema pasa por una cuestión cultural y debe ser una obligación. "Si al abogado le dices acá hay un USB o un disco duro, tendrá por lo menos que invertir en una computadora", anota.

El voluminoso acuerdo firmado entre el Ministerio Público y Odebrecht el día que fue llevado al Poder Judicial para su respectiva homologación. [Foto archivo Rolly Reyna]

Carencia de peritos e infraestructura

El Equipo Especial Lava Jato cuenta con el apoyo de 16 peritos, entre ellos contadores, economistas e ingenieros, número que resulta insuficiente para la enorme cantidad de información que maneja. "Por lo menos se necesitan de 10 a 15 peritos más", subraya Vela.

Con el coordinador también conversamos sobre las condiciones de infraestructura en las que trabajan. Explicó que si la unidad va a crecer en números ya no tendrá espacio donde ubicar al nuevo personal. Enseguida recordó que el espacio que ocupan lo comparten con la fiscalía de lavado de activos.

¿Cuánto dinero adicional necesitan?

El funcionario aclara que al no ser una unidad ejecutora, lo que han hecho es pedir a la Fiscal de la Nación que les facilite fiscales, personal administrativo, herramientas informáticas, un par de vehículos, el mobiliario para crecer como computadoras, escritorios, anaqueles, etc, y nuevas oficinas.

"La Fiscal de la Nación procesa nuestro requerimiento y si lo considera razonable lo programa en los gastos. Eso depende de la gerencia general del Ministerio Público", menciona.

Explica que no son los únicos que requieren más presupuesto en su institución. Mencionó, por ejemplo, que se requiere implementar el Código Procesal Penal y crear fiscalías de extinción de dominio, por ejemplo. Añadió que ese dinero lamentablemente no se consignó en el presupuesto que sustentó el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry el año pasado.

Vela recuerda que en marzo pasado el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de partidas hasta por 24'512.244 soles para financiar el reforzamiento de las fiscalías especializadas y otras a nivel nacional.

Sin embargo, el magistrado anota que el problema es que no se ha autorizado la contratación de fiscales, "que es lo que nosotros necesitamos fundamentalmente".

"De qué nos sirve tener algo de dinero para computadoras y escritorios si no tenemos quién los ocupe. El MEF dice que la creación de fiscalías debió estar en el presupuesto ordinario. Pero eso es imposible de prever porque las investigaciones son progresiva, uno no sabe cuánta gente va a necesitar en una investigación como Lava Jato. Solo Barata va a entregar 4 mil folios".

Sin incentivos

El coordinador del equipo especial también considera que los fiscales de su equipo merecen tener un bono económico de incentivo pues trabajan sin horario, domingos y feriados, y con viajes frecuentes al extranjero.



"A eso se suma los enemigos en casi toda la clase política del país, empresarios poderosos, personas de alto perfil social, entonces [hay quienes piensan] que hay que estar loco para ir al equipo especial".



Vela también recuerda que en su momento los juzgados y fiscalías de los casos Fujimori-Montesinos empezaron a recibir un denominado "bono anticorrupción" autorizado por el MEF y que asciende a S/.2.700 al mes para jueces y fiscales que veían estos casos.

Indicó que este bono se entrega hasta el día de hoy pese a que el gobierno de Fujimori terminó hace 19 años y estimó que solo deben ver uno o dos casos.



"¿Quién debería recibir un bono, el fiscal del caso Lava Jato, o el del Caso Fujimori-Montesinos que debe tener uno o dos casos, y que no son de complejidad?"





El ministro de Economía Carlos Oliva asistió hoy a un foro de la Cámara de Comercio de Lima y este Diario aprovechó para consultarle sobre el pedido del Ministerio Público.

Dijo que su sector está en "una serie de conversaciones con la fiscalía" y siempre "que salen presupuestos adicionales se necesita el sustento del caso", por lo que espera "cerrar este tema en los próximos días".

Este Diario también solicitó hace dos días al MEF información más detallada al respecto. Hasta el cierre de esta nota aún no había sido proporcionada.