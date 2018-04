Bartra asegura que pedido de PPK “no es legal ni constitucional” La presidenta de la Comisión Lava Jato afirmó que la solicitud presentada por el ex mandatario para no ser investigado no es atendible

“Tenemos métodos y fines diferentes, por lo tanto, los argumentos que se esgrimen para pedir que no sea investigado, no nos parecen atendibles”, dijo Rosa Bartra. (Foto: Congreso)