Comisión de Constitución tendrá dictamen de la JNJ la próxima semana, asegura Bartra

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), adelantó que la próxima semana estará listo un dictamen sobre la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para ser enviado al pleno del Congreso.

"Recién el miércoles se firmaron las leyes del referéndum. Nosotros nos adelantamos y hemos avanzado. La siguiente semana tendremos un dictamen, luego iría al pleno", señaló Bartra en entrevista al diario Perú21.

► Constitución envía a Salaverry opinión consultiva sobre nuevas bancadas

►De Belaunde: “Si Fuerza Popular cambia de actitud, lo reconoceré públicamente”

Además, precisó que falta discutir la propuesta del Ejecutivo para promover una cuota de género entre los siete integrantes del organismo que nombrará, ratificará y destituirá a jueces y fiscales.

Para Rosa Bartra, la propuesta colisionaría con un modelo de justicia basado en la meritocracia ya que, "si entre los 7 miembros de la JNJ no hay mujeres, tendríamos que suprimir a quienes ganaron por sus méritos".

Por otro lado, en referencia al proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia al Ministerio Público, Bartra manifestó que la Comisión de Constitución tiene un dictamen de no aprobación y de archivo que será votado la próxima semana.

-Fuerza Popular y Daniel Salaverry-

Por otro lado, Bartra aseguró que la renuncia de cinco congresistas a su bancada en la última semana no significa una crisis para el partido fujimorista. Dijo que ahora Fuerza Popular es una agrupación "más sólida".

Para la parlamentaria, la elección de Daniel Salaverry como presidente del Congreso no fue "la más acertada".

"Me sorprende su trayectoria política, aprista, ex fujimorista, no sé cuál será su siguiente ex casa política", comentó Bartra sobre el titular del Parlamento.

Además, ratificó su calificación sobre el uso de rodilleras por parte de Daniel Salaverry al explicar que hace referencia a una "actitud de sometimiento" hacia el Ejecutivo.

"El presidente Salaverry no es el dueño del Congreso. La presidencia del Congreso está debajo del Consejo Directivo y del pleno. Sus actitudes sectarias en contra de la ley son inaceptables", agregó.