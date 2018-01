La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra negó que el trabajo de la Comisión Lava Jato –que ella preside– sea parcializado, tal como han asegurado algunos representantes de Alianza para el Progreso.

“La imparcialidad está garantizada por la pluralidad y el control político que hacemos. Nada se hace porque la presidencia decida algo, todo se hace por acuerdo”, indicó Bartra en diálogo con Canal N.

Asimismo, descartó que su presencia en el allanamiento que efectúo la fiscalía al local de Fuerza Popular en Surco en diciembre pasado “signifique vulnerar la necesaria objetividad de [mi trabajo] en la Comisión [Lava Jato]”, indicó.

“Yo ejerzo mis funciones como presidenta cuando presido la comisión o cuando explico los actos de la comisión, no en otro momento. No he perdido mi condición de militante de Fuerza Popular ni de congresista”, destacó.

Por otro lado, Rosa Bartra respondió a los cuestionamientos de Marisol Espinoza, congresista de APP e integrante de la comisión, quien consideró que debe dejar la presidencia del grupo.

“[Lo que dice es] equivocado, lejano de la realidad o mentiroso, no lo sé. Quiere confundir porque desconoce […]. Si asistiera, como es su deber, a las comisiones investigadora, daría cifras acertadas, no las que ha dicho”, expresó la parlamentaria fujimorista.

Agregó que Espinoza ha faltado a 14 de las 75 reuniones de la comisión Lava Jato. “Es quien más inasistencias y menor tiempo de participación registra”, relató.

–Agenda pendiente–

En otro momento, Rosa Bartra señaló que espera que después de la visita del Papa al Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fije una fecha para recibir a la Comisión Lava Jato en Palacio de Gobierno.

“Entiendo que el presidente debe haber estado abocado por completo a constituir su Gabinete y luego a los actos de la visita de su Santidad Francisco. Supongo que pasada la visita del Papa debe señalar la fecha y hora para recibirnos”, concluyó.

