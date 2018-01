“Lo que les molesta es el peso con el que la verdad se está abriendo paso”, respondió anoche la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, sobre los pedidos congresales oficializados para que deje la titularidad del mencionado grupo investigador.

La bancada de Nuevo Perú pidió este lunes que la legisladora de Fuerza Popular renuncie a la presidencia de la comisión que investiga las coimas pagadas por empresas brasileñas por la adjudicación de obras públicas entre el 2004 y el 2015.

Nuevo Perú es la tercera bancada que pide formalmente la salida de la congresista fujimorista. Una semana antes lo hizo Alianza para el Progreso y, en diciembre pasado, el grupo parlamentario de Peruanos por el Kambio.

“En las comisiones no se toman decisiones porque la presidencia lo decida, todo es por acuerdo, el acuerdo significa que tiene que haber un consenso en las fuerzas políticas para que esto ocurra. Entonces ese argumento de que puede haber parcialidad por la presidencia es un despropósito”, señaló Bartra.

“Creo que todo este ruido, que nuevamente se levanta como en diciembre, no obedece más que al deseo de algunos de que la verdad no se conozca”, insistió.

De otro lado, la presidenta de la Comisión Lava Jato, quien acudió al allanamiento de dos locales de Fuerza Popular en diciembre último, refirió que así no se hubiera hecho presente en la diligencia “otra razón hubieran argumentado” para pedir su salida del grupo investigador.

“Dicen que he interferido en una diligencia judicial. Mentira. Yo me he identificado en la puerta. He esperado la autorización del fiscal que permitió mi ingreso. Cuando ingresé me identifiqué a pedido del fiscal. Reconozco la autoridad del fiscal”, recalcó.

En otro momento, Rosa Bartra minimizó las críticas hechas por su colega de Alianza para el Progreso Marisol Espinoza, quien ha dicho que en la Comisión Lava Jato “se tiene que garantizar que la persona que está haciendo una investigación no puede estar actuando de juez y parte”.

Según la fujimorista, la parlamentaria de la agrupación que encabeza César Acuña fue negligente al no percatarse de que supuestamente ocurrían casos de corrupción durante la gestión de Ollanta Humala, en la que la piurana se desempeñó como congresista del Partido Nacionalista y como primera vicepresidenta de la República.

“Creo que si ella en ese momento no se dio cuenta o fue cómplice o fue incapaz de percatarse de que estaba ocurriendo corrupción en los proyectos que ella, como Ejecutivo y congresista del nacionalismo, [otorgaba]. Ella es parte de APP, que tiene dos proyectos investigados”, concluyó Bartra.

MÁS EN POLÍTICA...