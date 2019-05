Bartra sobre Pedro Chávarry: "Hemos decidido en base a pruebas y hechos"

En respuesta a las críticas de distintas bancadas sobre el papel del fujimorismo en el caso del ex fiscal de la Nación, la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) afirmó este miércoles que su bancada votó en contra de la destitución e inhabilitación del actual fiscal supremo Pedro Chávarry "en base a pruebas y hechos".

Bartra negó que exista "una actitud soterrada en las decisiones" que se tomaron este martes en la Comisión Permanente por parte de Fuerza Popular.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y parlamentarios de Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Bancada Liberal y Acción Popular criticaron que con los votos de Fuerza Popular y el Apra se haya rechazado destituir a Pedro Chávarry.

"Nosotros hemos decidido en base a pruebas, en base a hechos, y en una base a la Constitución, sujeta al Reglamento y sujeta además a lo que está establecido en el Código Penal para tipificar determinadas conductas", sostuvo Bartra en diálogo con la prensa.

Según dijo, durante el debate de ayer se demostró "que no existían los elementos de convicción" para destituir e inhabilitar al fiscal supremo Pedro Chávarry.

"Ahí están los hechos, son contrastables, nosotros no suponemos, no hacemos injerencias, porque no es lo que corresponde cuando hay decisiones de este tipo y no existían los elementos de convicción suficientes", exclamó.

En otro momento de sus declaraciones a la prensa, Bartra opinó que en caso el Gobierno presente una cuestión de confianza, se evaluará la constitucionalidad de la misma.

"El Ejecutivo será responsable de las decisiones que tome. Si es que se presentase una cuestión de confianza, se evaluará la constitucionalidad del pedido", insistió.