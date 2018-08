La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, indicó este lunes que el perjuicio económico que la constructora brasileña Odebrecht ocasionó al Perú supera “los cuatro dígitos” en millones de dólares.

Bartra, sin embargo, precisó que la cifra exacta se hará pública una vez que el grupo de trabajo apruebe su informe final. “El perjuicio lo estimamos con cada proyecto”, añadió en diálogo con la prensa.

Según la legisladora de Fuerza Popular, Odebrecht no solo penetró en las estructuras del gobierno central, sino también en los gobiernos regionales y locales.

“Odebrecht ha sido una empresa favorita, simpática. Si vamos a hablar de buenas relaciones, no solo con los gobiernos, sino con casi todos los núcleos de la sociedad”, añadió la titular de la Comisión Lava Jato.

Detalló que en este período de trabajo sí se ha determinado que la constructora actuaba de la misma forma en todos los proyectos. “Se paría de un pacto colusorio que allanaba el camino a través de una serie de actuaciones tanto de gobierno como parte de las empresas”.

En otro momento, Rosa Bartra precisó que hoy se aprobó el informe final sobre cuatro proyectos, y que esperan que, a más tardar el miércoles, se aprueben la totalidad de los informes de la comisión que preside.

“En lugar de disminuir el número de personas involucradas, durante el debate han aumentado a pedido y observación de algunos miembros de la comisión que han solicitado que se agreguen a otras personas naturales y también jurídicas para que puedan ser aprobadas”, destacó.

-Cifras y responsabilidades-

Rosa Bartra indicó que, del total de proyectos, de momento se evalúan 18 acusaciones constitucionales, 116 responsabilidades penales, 25 de índole administrativo y cuatro de responsabilidad civil.

“[A partir] del debate esta cifra sube y baja. El reglamento del Congreso me obliga a guardar reserva hasta que este informe sea aprobado por el pleno. Les voy a rogar que me excusen de dar información detallada porque estoy prohibida reglamentariamente de hacerlo”, sostuvo.

No obstante, la congresista de Fuerza Popular manifestó que hay altas autoridades mencionadas en los informes, incluyendo ex presidentes y ex ministros “con recomendación de denuncia constitucional, es decir responsabilidad política, y con recomendación de denuncia penal”.