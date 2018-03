"No basta el relevo de la presidencia para resolver la crisis" 

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, señala que se requiere en el país una concertación en base a los lineamientos que plantee Martín Vizcarra, una vez que asuma la presidencia. También considera que un adelanto de elecciones generales profundizará el clima de inestabilidad en el país.



¿Cuáles con las primeras tareas que debe cumplir el primer vicepresidente Martín Vizcarra una vez que asuma la presidencia constitucional de la República?

No basta que se produzca el relevo de la presidencia siguiendo el orden constitucional para resolver la crisis política. Se requiere un cambio fundamental en la conducción de los asuntos de estado, tanto por parte del Ejecutivo como del Congreso. Es urgente que los partidos se comprometan a una efectiva reforma política y electoral, que permita evitar el ingreso de dinero ilegal en las campañas electorales y permita hacer una renovación de la estructrura del sistema de partidos, que se están viendo debilitados como consecuencia de las investigaciones que se vienen realizando.



Transparencia esta pidiendo que se respete la independencia de los órganos jurisdiccionales encargados de la lucha contra la corrupción.

Concretamente estamos pidiendo que se renueve el mandato del fiscal de la Nación, que está por concluir (se cumple en julio), pues de acuerdo con las normas del Ministerio Público puede ser reelecto en el cargo.



¿Vizcarra tendría que dar a conocer apenas asuma el gobierno cuáles serán sus principales lineamientos de gestión?

Estamos solicitando al señor Vizcarra que tan pronto asuma la presidencia presente un plan de lo que va a ser su gestión, de tal manera que podamos tener la certeza de que nos estamos encaminando a un cambio real y este no solo es necesario en virtud de las dificultades que se han presentado, sino porque estamos al comienzo de los procesos de investigación, y eventual procesamiento y sanciones de esta enorme corrupción que se ha destapado. Eso va a requerir una determinación muy fuerte del Ejecutivo y el Congreso para cautelar que estos procesos se lleven a cabo y esto pasa por el respeto por los fueros de los organismos encargados que son principalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial.



¿Qué opina del pedido de algunos líderes políticos a Vizcarra para que una vez asumido el gobierno convoque a nuevas elecciones generales en el país?

A mí me parece que es un error. Sin duda estamos atravesando por un periodo de inestabilidad política y una prioridad que tenemos como país es restablecer esa estabilidad que al mismo tiempo permita

mantener el dinamismo de nuestra economía y la atención de los problemas sociales. En este contexto lo que se requiere es una concertación sobre la base que presente el presidente Vizcarra, una vez que sea investido, que llegue hasta el 2021, un plazo suficiente para llevar adelante las reformas y prepararnos para las elecciones del 2021.



¿La realización de nuevas elecciones ahondaría la crisis en el país?

Convocar a elecciones generales en el corto plazo significaría hacer imposible esta agenda de mediano plazo, de reformas y cambios profundos, porque inmediatamente los partidos políticos existentes y debilitados comenzarían a jugar sus cartas en función del objetivo electoral, con lo que se profundizaría el clima de inestabilidad.



¿Cuál espera que sea la actitud de los congresistas de aquí en adelante, principalmente de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular?

Es importante que se genere en el Congreso, y especialmente en el caso de la bancada de Fuerza Popular, una actitud genuina de colaboración con el Ejecutivo en torno a una agenda común. Eso es absolutamente importante y es lo que no ha acontecido en este año y siete meses que ha gobernado el señor Kuczynski. Lo que se requiere para lograr la estabilidad del país, dinamizar la economía y atender los problemas sociales, entre ellos la reconstrucción del norte, es un entendimiento de todas las fuerzas políticas en torno a un programa de trabajo conjunto que nos permita llegar al 2021 en condiciones apropiadas.

