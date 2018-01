Miguel Palomino, director del BCR, afirma que la autoridad monetaria tiene en revisión su proyección de 4,2% sobre el crecimiento de la economía en este año, a causa del riesgo político. Sostiene que las condiciones internacionales están dadas para que crezcamos más de esa cifra.

— ¿En cuánto podría crecer el PBI en el 2018?

La incertidumbre respecto a cómo le irá al Perú en el 2018 es más grande de lo que ha sido en otros años. Pero dejemos de lado eso por un momento y hablemos de lo que sí sabemos.

— ¿Qué sabemos sobre el futuro de la economía?

Por primera vez, el mundo entero está creciendo simultáneamente. Por ejemplo, la economía de los mercados emergentes está mejorando, la de los mercados desarrollados también, al igual que la de Asia. Por ello los precios de las materias primas están aumentando. Este dinamismo en el mundo va a ser muy favorable para el Perú en este año. A inicios del 2017 pensábamos que en el 2018 el cobre iba a estar en US$2,65 la libra y hemos cerrado el ejercicio anterior en más de US$3,27. Podemos crecer más de lo que crece el mundo o menos, pero la tendencia del mundo es la que prima.

— ¿Si las autoridades no controlan el riesgo político, no creceremos?

No. Pero cuanto mejor se controle el riesgo político, más creceremos. Recordemos que lo que está en juego es crecer a una tasa de 3% o 4% anual, o crecer a 6% o 7% anual. La diferencia de crecer 3% más al año hará que nuestros hijos tengan el doble de nivel de ingresos que nosotros.

— ¿Pero crecer 3% está por debajo del potencial de la economía peruana?

Sí, por debajo del potencial. Sin embargo, el PBI potencial no es una cifra inamovible, cambia según las circunstancias. Este depende mucho de cosas tan importantes como la confianza. El crecimiento potencial va a ser más alto si hay confianza y bajo si hay menos confianza.

— ¿Es difícil crecer más de 4% este año, como preveía el BCR?

Nuestra proyección como banco central era de 4,2% antes de todas estas cosas. Se tiene que esperar un poco para ver. Puede ser mejor o puede ser peor. No lo sabemos.

— ¿Qué factores podrían impulsar la economía en los siguientes años?

Creo que va a haber otro ‘boom’ minero y mayor inversión privada de la que ha habido. Creo que el sector construcción, que ha estado muy afectado por años, se va a recuperar en el 2018 y el 2019. Va a haber muchos sectores en la economía en los que habrá mayor crecimiento. No es que haya una bala mágica que nos va a hacer crecer, sino que hay muchísimas cosas pequeñas que en conjunto harán una gran diferencia. Crecer al 6% o 3% dependerá de lo que hagamos como país. Si hacemos todo lo que está en nuestras manos, llegaremos a crecer 6% o más.

— ¿Qué le hace pensar que podríamos tener un nuevo ‘boom’ minero?

Es muy sencillo, por el precio de los metales en el mundo. La inversión minera depende de muchos factores, pero el precio es el que manda. Cuando está tan alto como hoy, el precio es el que manda.

— ¿Hay espacio para que el precio de los metales siga subiendo?

No es necesario que suban más, basta que se mantengan aproximadamente a los niveles actuales. Esta es la segunda subida más alta de la historia.

— ¿Cuál es el balance de riesgos para el año?

Por el lado de la inflación, no veo que haya riesgos mayores. La inflación estará cerca de la meta del banco central. En el tipo de cambio, tampoco veo riesgos muy grandes, aunque siempre es la variable más difícil de predecir, pero no se perciben factores que puedan hacer que el tipo de cambio varíe sustancialmente.

— ¿Qué me dice del riesgo que hay sobre la inversión privada?

El mayor efecto sobre el crecimiento de la economía proviene de la inversión privada porque es lo que más fluctúa. Si se toman las medidas correctas, se va a incentivar la inversión privada, pero si no se toman las medidas correctas, no se va a incentivar. Recordemos que hablamos de inversión privada que sigue todas las normas legales, como se supone en toda economía moderna.

— ¿Cuál es la responsabilidad de las fuerzas políticas?

Las fuerzas políticas tienen responsabilidad de llegar a un entendimiento que permita tomar las medidas para que la inversión privada sea mayor y el crecimiento sea mayor. Les compete a ellas lograr, en primer lugar, gobernabilidad y, en segundo lugar, progreso en aquellas medidas que se requieren para alcanzar mayor competitividad.

— La primera ministra Mercedes Aráoz ha dicho que pedirá facultades en materia económica. Si estas no se dan, ¿se pone en riesgo el crecimiento de la economía?

Depende de qué cosas quiera hacer la ministra. Si la ministra no pide facultades, tampoco es que el Congreso quede paralizado. Teóricamente el Congreso puede poner en agenda ciertas legislaciones que puedan impulsar la economía. No es que sean necesarias las facultades, sino que para algunos casos son mejores por motivos prácticos.

— ¿Con la coyuntura es cada vez más difícil pensar que se den estas normas necesarias?

Siempre es difícil, pero no imposible. Recordemos que basta con avanzar un poquito. No se tiene que tener la solución completa a todos los problemas para avanzar.

— ¿Cuáles son los fundamentos de la preocupación del BCR sobre la sostenibilidad fiscal?

Hay retos. Se han aprobado algunas normas que exigen mayores recursos, o se dejan de hacer otras cosas o se aumentan los impuestos, de lo contrario se deteriora la situación fiscal. Tampoco es que la sostenibilidad fiscal esté en un nivel crítico, sino que se va socavando. Durante mucho tiempo, el Perú ha mantenido una muy buena posición fiscal y todavía es muy sólida. Pero hace más de cuatro años se ha venido deteriorando y ya estamos en un punto en el que comienza a alarmar.

