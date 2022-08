El subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, negó que vaya a pasar a la clandestinidad si es que el Ministerio Público llega a pedir algún tipo de medida restrictiva en su contra, como una detención preliminar.

“Yo nunca voy a pasar a la clandestinidad. Estoy apoyando. Ayer, si se realizaba la diligencia fiscal, iba a entregar mi celular. No tengo miedo que se me investigue. No he hecho, no he cometido ningún delito”, aseguró en declaraciones a Exitosa.

Camacho detalló que se presentó a una citación fiscal agendada para el 4 de agosto, el mismo día que Pedro Castillo acudió al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo dijo que la diligencia no se llevó a cabo porque no se le envió la carpeta fiscal como le corresponde ahora que es imputado y no solo un testigo.

“El día que lea la carpeta, sabré qué ha declarado o no el señor Bruno Pacheco. Estoy con tranquilidad, voy a mi trabajo y hago mi vida con normalidad. Si el Ministerio Público solicita algún tema o la detención preliminar, yo no necesito que vengan a mi casa, me presentaré”, aseguró.

Beder Camacho reiteró su inocencia y aseguró que si piden su detención, él se entregará. (Exitosa)

El funcionario insistió en que no tuvo ningún tipo de influencia en el hecho de que Pacheco haya podido permanecer meses en la clandestinidad y negó haber tenido algún tipo de contacto con el exsecretario general de Palacio de Gobierno.

También detalló que, ante la suspensión de la diligencia de este 4 de agosto, fue citado para el 19 de este mismo mes, fecha en la cual garantiza que acudirá a brindar su declaración.

“Confío en la objetividad de la fiscal de la Nación, en el trabajo de los miembros y el personal del Ministerio Público y estoy apto, ayer ha sido una muestra que he ido a presentarme a declarar”, aseveró.