Beingolea: “El PPC está limpio, las personas imputadas tendrán que contestar”

El presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, dijo que le sorprendió haberse enterado que Juan Carlos Eguren e Hildebrando Tapia –ex congresistas por su agrupación– habrían recibido aportes de campaña de Odebrecht.

“Para mí es una absoluta sorpresa. […] Han sido mencionados los ex congresistas Tapia y Eguren. Repetiré lo que he dicho: el partido está limpio y las personas que están siendo imputadas tendrán que contestar. Yo no tengo la menor idea”, dijo en el programa “2019”.

Beingolea añadió que tanto Tapia como Eguren tendrán que responder por ellos mismos. “[Ellos] tendrán algo que decir”, aseveró.

Según fuentes de El Comercio, el ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht Raymundo Serra dijo el viernes pasado a fiscales peruanos en Curitiba que la constructora entregó donaciones a los mencionados ex legisladores.

Las donaciones, dijeron las fuentes, habrían sido de entre US$5.000 y US$10.000, pero no se precisó en qué año fueron hechas.

Por otro lado, negó que haya recibido aportes de Odebrecht para la campaña electoral del año pasado, en la que postuló a la alcaldía de Lima por el PPC.

–Enfrentamiento–

Por otro lado, Beingolea tuvo un intercambio de palabras con Raúl Castro, ex presidente del PPC.

Castro, presente en el set de “2019”, dijo que Alberto Beingolea respaldó un proyecto de ley del ex abogado y ex militante pepecista Horacio Cánepa, quien habría canalizado los supuestos aportes de Odebrecht al PPC.

“Alguna obsesión conmigo tienes, Raúl. Lamento mucho que tu paso haya sido tan ingrato por el partido, pero suelta el partido de una vez porque si tengo yo que resolverlo”, expresó.