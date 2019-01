El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) consideró un "galardón" la denuncia presentada en su contra de parte de Fuerza Popular ante la Comisión de Ética del Legislativo por “haber difamado y humillado” a dicha bancada.

“Los únicos intolerantes son los congresistas de Fuerza Popular. Están acostumbrados a manejar de manera abusiva y autoritaria el Congreso de la República y no se han dado cuenta de que eso no va más. Entonces, para mí esta denuncia que la hacen por haber dicho claramente en el pleno del Congreso lo que pienso, lo tomo como un galardón a mi trabajo parlamentario”, resaltó en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, el último lunes en el pleno del Congreso, Alberto de Belaunde señaló que lamentaba que "el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación [Pedro Chávarry] se mantenga”.

Ante esta declaración, Luz Salgado pidió que De Belaunde retire la palabra, pero este se negó, lo que provocó que Fuerza Popular le reclame al titular del Congreso, Daniel Salaverry, que cumpla con el reglamento. Al no obtener la respuesta que esperaban de parte de Salaverry, la bancada procedió a retirarse del hemiciclo.

“No he faltado el respeto a ningún congresista en particular y lo que he señalado es lo que el país ha visto durante meses. El fujimorismo se ha negado a discutir las denuncias contra el fiscal Chávarry (…) Todo ello me lleva a hacer una lectura política de lo que esto significa y lo señalé, como es mi derecho, desde mi escaño en el Parlamento, que además es la opinión de miles de ciudadanos en el país”, afirmó De Belaunde.

En ese sentido, el congresista manifestó que “si por llamar las cosas por su nombre, Fuerza Popular me quiere llevar a la Comisión de Ética, pues bien, ahí continuaremos el debate”.

Además, De Belaunde también se pronunció sobre la moción de censura presentada por esta agrupación contra Daniel Salaverry “por sus reiteradas infracciones al reglamento del Congreso” y consideró que no existe “ánimo de las fuerzas democráticas del Parlamento de apoyar” esta iniciativa.