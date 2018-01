El legislador de Alianza para el Progreso Edwin Donayre denunció este viernes al ex oficialista Alberto de Belaunde por las polémicas declaraciones que brindó -y que luego rectificó- sobre un eventual indulto al cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Una vez conocida la denuncia, De Belaunde criticó el accionar de Donayre. "Lamento que el general Donayre solo busque llamar la atención de esta manera", indicó a El Comercio.

El ex integrante de la bancada de Peruanos por el Kambio insistió en explicar el contexto sobre su respuesta a un eventual indulto al terrorista Abimael Guzmán.

"Yo respondí ante un supuesto que me preguntaron [en una entrevista televisiva]: ¿qué debería pasar si Guzmán está moribundo? Luego de ello, rectifiqué con total honestidad: ni siquiera en esa situación, el genocida de Guzmán debería ser indultado, por lo abominable de sus crímenes", agregó.

Para Edwin Donayre la rectificación del ex oficialista no es suficiente. "El hecho que el congresista Alberto de Belaunde se haya rectificado en sus declaraciones no enerva que se haya consumado las faltas éticas en las declaraciones realizadas por el citado congresista y que haya producido sus efectos, por lo que considero que debe evaluar la evidente intencionalidad que ha tenido", señala su denuncia.

Denuncia contra Alberto de Belaunde ante la Comisión de Ética.

-Se reactiva comisión-

El presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzales, anunció a este Diario que su grupo tiene planeado sesionar aproximadamente en dos semanas, tras la paralización que tuvo tras la renuncia de Yonhy Lescano (Acción Popular) y Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio).

Según indicó, el titular del Congreso Luis Galarreta se encuentra en coordinación con todos los voceros parlamentarios para desentrampar la problemática que surgió por las decisiones de la comisión.

La situación debería resolverse en los próximos días. La premisa gira en torno a que el grupo vuelva a sesionar con la participación de todas las fuerzas políticas.

Gonzales indicó que, cuando sesionen, revisarán la denuncia contra Alberto de Belaunde. "Para mí es un grave error por la experiencia que tiene como político y catedrático, pero ya lo rectificó. Como presidente, tengo que ponerlo al debate en la comisión y vamos a votar, no lo vamos a archivar de ninguna manera", concluyó.