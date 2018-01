El congresista Alberto de Belaunde manifestó este lunes que no ve probable un eventual diálogo entre el Ejecutivo y los deudos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos tras el indulto humanitario que se le otorgó a Alberto Fujimori.

En diálogo con RPP, el ex oficialista agregó que el beneficio concedido al ex jefe del Estado, así como el derecho de gracia entregado, harán complicado que los deudos del Caso Pativilca puedan sentir que se hizo justicia.

“Creo que no va a suceder. Creo que lo positivo y lo sano hubiese sido que se produjera oportunamente. Yo siento que es demasiado tarde [para un diálogo con deudos]. No sé qué le vas a poder decir a los familiares de Pativilca”, señaló.

“Ahí [en el Caso Pativilca] ni siquiera tienen la tranquilidad de haber recibido una sentencia. Se está afectando el derecho a la justicia para saber qué es exactamente lo que sucedió”, remarcó De Belaunde.

El derecho de gracia por razones humanitarias que concedió Kuczynski ordena que se terminen los procesos judiciales que el beneficiado tiene pendientes.

Los tres jueces que integran el Colegiado B de la Sala Penal Nacional deberán decidir si aplican el reciente derecho de gracia y, por tanto, lo sustraen del juicio del Caso Pativilca, o, por el contrario, rechazan ese beneficio y ordenan su procesamiento.

De otro lado, Alberto de Belaunde dijo que no ha sido sencillo dejar Peruanos por el Kambio porque “cuesta dejar el equipo con el que has trabajado todo este tiempo”.

“Creo haber sido un vocero oficialista leal, un buen vocero. Creo haber apoyado los temas en los que creí y creo, pero no podía seguir un día más. No solo porque creo que este es un indulto político y no humanitario, sino también por un tema central, cuando uno es congresista oficialista cumple un rol de vocería del Ejecutivo”, dijo.

“Tiene que existir una relación de confianza entre el congresista y el Ejecutivo. A mí se me dijo que el indulto a Alberto Fujimori no era un elemento de negociación política en ese contexto y lo creí. Se lo comenté a congresistas de varias bancadas antes de las votaciones. Cómo podría seguir siendo vocero de un Ejecutivo cuya información no sé si es real o no”, acotó.

En otro momento, aseveró que sí hubiera estado de acuerdo con un indulto humanitario para el ex mandatario Alberto Fujimori si es que este "hubiera estado grave de salud", y señaló que esto no es así “a la luz de los hechos, de su Twitter”.

“El señor Fujimori ha sido condenado por delitos y crímenes graves. La sentencia del señor Fujimori fue confirmada. Siempre en el Tribunal Constitucional se ha fallado a favor de lo que determinó la justicia. No es que ahora se hace borrón y cuenta nueva y nos olvidamos de todo. Ese no puede ser un proceso de reconciliación”, concluyó Alberto de Belaunde.

MÁS EN POLÍTICA...