La bancada de Alianza para el Progreso (APP) se reunirá desde las 5 p.m. de este martes en el Congreso para evaluar la situación del congresista Benicio Ríos. Este reapareció ayer tras permanecer no habido luego de que en mayo pasado el Poder Judicial ratificara una sentencia de 7 años de cárcel en su contra por el delito de colusión agravada cuando fue alcalde de Urubamba (2007-2010).

César Vásquez, vocero de APP, indicó a El Comercio que una de las opciones planteadas al interior del grupo parlamentario es suspender a Ríos de sus funciones en la bancada mientras se aclare su situación judicial. Según dijo, “su tema legal es de fondo, no amerita ningún proceso disciplinario, estaríamos interfiriendo con el Poder Judicial”.

Como se informó, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco confirmó en mayo, en segunda instancia, la condena de siete años de cárcel contra Benicio Ríos, que fue dictada en diciembre del 2017 por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Ciudad Imperial. El legislador fue declarado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas de un terreno de relleno sanitario en el distrito de Maras cuando fue alcalde de Urubamba entre el 2007 y 2010.

Tras la ratificación de la pena, Ríos presentó el último 8 de agosto —mientras permanecía no habido— un recurso de casación buscando revertir la sentencia. Está a la espera de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo César San Martín, defina si admite o no la medida.

Vásquez reconoció que Ríos tomó la "peor decisión" al permanecer prófugo. Sin embargo, consultado por qué tomar recién una acción interna en la bancada contra su colega considerando que su sentencia de primera instancia se dio en diciembre y la ratificación en mayo, respondió: “¿Qué pasaría si el recurso de casación se resuelve a su favor? El recurso ve si el proceso se hizo bien. Él está aduciendo que no. Si es que el recurso dice que no se siguió el debido proceso, retrotraerá el proceso hasta donde identifique la falla. ¿Y qué pasa si después lo declaran inocente? ¿Cómo quedaría la situación de él?".

Ayer, la Junta de Portavoces pedirle al Poder Judicial se pronuncie sobre la situación de Benicio Ríos, para lo cual hizo referencia a un término usado por la defensa del legislador: la “inmunidad de arresto”, mediante la cual no se puede detener al parlamentario sin autorización del Congreso. También se ratificó que se mantenga cerrado el despacho del legislador.

“Ya el Congreso tomó posición. Mientras no se pronuncie el Poder Judicial sobre su situación, no le van a entregar oficina ni asesores. Y no le van a pagar su sueldo. Ya qué más sanción podría tener”, insistió Vásquez. Asimismo, comentó que Benicio Ríos aclaró que si bien tuvo su cuenta habilitada mientras estuvo no habido, no hizo uso de esos recursos. “Él se ha comprometido a devolver el íntegro de esos depósitos”, aseveró.

Por su parte, Eloy Narváez, vocero alterno de APP, también se refirió en diálogo con este Diario a la posibilidad de suspender temporalmente a Benicio Ríos. "Creo que en estos casos debe tomarse la decisión de apartarlo de la bancada mientras los problemas no son solucionados, pues de lo contrario afecta la imagen del partido", también opinó ayer en declaraciones a Andina su colega Gloria Montenegro.